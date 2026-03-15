En direct

19:18 - Tendances démographiques et électorales à Civens : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Civens, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,00%. De plus, le taux de ménages propriétaires (86,83%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (91,11%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 898 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,58%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,96%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Civens mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,76% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Civens ? Le parti à la flamme n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Civens il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 25,00% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 41,44% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 17,74% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Civens comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 38,12% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 37,02% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,77% le dimanche suivant.

16:58 - Civens classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Civens avait atteint 33,77 % lors du premier tour, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux. 388 votants étaient allés voter alors que le rendez-vous se tenait en pleine pandémie de Covid-19. Avec les présidentielles, les élections municipales demeurent pourtant le scrutin où les Français votent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 84,67 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 59,66 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,41 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,30 % des inscrits. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Civens comme une localité civiquement engagée. Au soir de ces municipales 2026, l'état de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Civens.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Civens a-t-elle voté ? La préférence des électeurs de Civens a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des dernières européennes, le résultat à Civens s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (38,12%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,19%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,96%). Grégoire Granger (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Civens après la dissolution de l'Assemblée avec 37,02%. Jean-Pierre Taite (Les Républicains) échouait à la deuxième place avec 32,69%. Au second tour, c'est en revanche Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 57,23% des suffrages exprimés.

14:57 - Civens : rappel des scores marquants de la dernière présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Civens plaçait Emmanuel Macron devant avec 32,98% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 25,00%. Lors de la finale de l'élection à Civens, les électeurs accordaient 58,56% pour Emmanuel Macron, contre 41,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Civens soutenaient en priorité Jean-Pierre Taite (LR) avec 28,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,08% des suffrages. Cette physionomie politique de Civens laisse donc apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Civens À Civens, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 3,01 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de près de 2 500 euros. Un apport qui est loin des 60 700 euros perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Civens atteint désormais 24,58 % en 2024 (contre 7,19 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne au niveau national se situe à environ 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Civens s'est chiffrée à environ 727 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 268 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Civens ? Comment s'était achevé le dernier scrutin municipal à Civens ? Unique liste en présence, la liste menée par Christophe Guillarme a logiquement obtenu 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Civens, cette géographie électorale pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Civens, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. La publication des candidats (voir ci-dessous) donne déjà un début de réponse assez éloquent.