Résultat municipale 2026 à Civens (42110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Civens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Civens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Civens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe GUILLARME
Christophe GUILLARME (13 élus) CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE POUR L'AVENIR ET LE BIEN VIVRE A CIVENS 		510 68,09%
  • Christophe GUILLARME
  • Nathalie BLANCHARD
  • Fabien MARTINON
  • Michelle CHIRAT
  • Philippe SESSIECQ
  • Dominique DUBOIS
  • Gérard BORDET
  • Laurence BERTHAUD
  • Olivier FAJWISIEWICZ
  • Laetitia GUILLAUME
  • Eric BRUNISHOLZ
  • Emilie LEGAY AFFASSI
  • Rémi THEVENON
Nathalie DENIS
Nathalie DENIS (2 élus) L'AVENIR CIVENSOIS SE CONSTRUIT ENSEMBLE ! 		239 31,91%
  • Nathalie DENIS
  • Sylvain BLANCHON
Participation au scrutin Civens
Taux de participation 66,81%
Taux d'abstention 33,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 775

Source : ministère de l’Intérieur

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