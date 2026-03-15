Résultat municipale 2026 à Civrieux-d'Azergues (69380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Civrieux-d'Azergues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Civrieux-d'Azergues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Civrieux-d'Azergues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle REVY
Isabelle REVY (15 élus) Révélons l'esprit de notre village 		513 58,36%
  • Isabelle REVY
  • Frederic HEVIN
  • Béatrice CESARI
  • Hugo CHARBONNEL
  • Julie GAZAGNES
  • Jean Frédéric PIOLO
  • Joëlle VIVET
  • André AZOULAY
  • Kahïna WENDLINGER
  • Denis BINAUD
  • Frédérique PERRON
  • Olivier CLATEL
  • Amélie ROGER-DALBERT
  • Rémy COSTET
  • Lila CROZET
Marie-Pierre TEYSSIER
Marie-Pierre TEYSSIER (4 élus) Ensemble au coeur de Civrieux 		366 41,64%
  • Marie-Pierre TEYSSIER
  • Loïc BOUCHARD
  • Françoise BRESSON
  • Alain NODIN
Participation au scrutin Civrieux-d'Azergues
Taux de participation 70,62%
Taux d'abstention 29,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 899

Source : ministère de l’Intérieur

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