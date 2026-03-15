En direct

19:19 - Civrieux-d'Azergues aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Civrieux-d'Azergues, les élections s'achèvent. Avec ses 27,44% de cadres supérieurs pour 1 633 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 240 entreprises, Civrieux-d'Azergues se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,57%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 22,22% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,40% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1132,74 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Civrieux-d'Azergues incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Vote RN à Civrieux-d'Azergues : les données clés Le parti d'extrême droite n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Civrieux-d'Azergues il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 22,75% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,75% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 20,67% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Civrieux-d'Azergues comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,64% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 31,81% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,10% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 43,37 % à Civrieux-d'Azergues aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales à Civrieux-d'Azergues avait été marqué par une abstention de 43,37 %, une abstention modeste (la participation se limitant à 56,63 %) alors que le coronavirus faisait hésiter la population. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 15,86 % des inscrits. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,07 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,40 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 36,83 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Civrieux-d'Azergues, cet élément jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Civrieux-d'Azergues : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Blandine Brocard (Ensemble !) en tête du peloton avec 35,26% au premier tour, devant Sasha Bitoum (Rassemblement National) avec 31,81%. Le second round n'a pas changé grand chose, Blandine Brocard culminant à 47,76% des votes sur place. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Civrieux-d'Azergues s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (29,64%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,36%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (13,62%). Le panorama politique de Civrieux-d'Azergues a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre centriste, elle s'est affichée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Les électeurs de Civrieux-d'Azergues avaient résolument privilégié la majorité présidentielle il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Civrieux-d'Azergues tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,84% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 22,75%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,25% pour Emmanuel Macron, contre 35,75% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Civrieux-d'Azergues portaient leur choix sur Blandine Brocard (Ensemble !) avec 32,33% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Blandine Brocard virant de nouveau en tête avec 66,03% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Civrieux-d'Azergues comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Civrieux-d'Azergues à l'approche des municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Civrieux-d'Azergues, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 002 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 601 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est maintenu à 20,61 % en 2024, comme en 2020. Une hausse en trompe-l'œil car souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 7 270 € en 2024, bien en deçà des 124 270 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 4,94 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Civrieux-d'Azergues ? La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Civrieux-d'Azergues est très révélatrice. Au soir du premier scrutin, Marie-Pierre Teyssier a terminé en tête avec 60,40% des bulletins. Derrière, Denis Binaud a recueilli 39,59% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Marie-Pierre Teyssier a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Civrieux-d'Azergues, ce décor constitue un point de départ particulier. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche pour remettre en cause cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.