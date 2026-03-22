Résultat de l'élection municipale 2026 à Claira : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Claira [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Claira sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Claira.
L'actu des élections municipales 2026 à Claira
11:44 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Claira pour les élections municipales
Marc Petit (Divers droite) a remporté le premier round de l'élection municipale 2026 à Claira dimanche dernier, avec 44,62 % des suffrages exprimés. Derrière, Michel Barbé (Divers droite) s'est classé deuxième avec 24,40 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 16,38 points. Du côté des autres candidats, avec 17,03 %, Angélique Sorli, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Nathalie Denis Teruel, avec la nuance Divers centre, a récolté 13,95 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Claira, l'élection a vu 69,64 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Claira
Le deuxième tour des élections municipales à Claira a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Barbé
Liste divers droite
CLAIRA 2026 L'AVENIR EN COMMUN
|
|
Marc Petit
Liste divers droite
CONTINUONS A CONSTRUIRE ENSEMBLE L'AVENIR DE CLAIRA
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Claira
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc PETIT (Ballotage) CONTINUONS A CONSTRUIRE ENSEMBLE L'AVENIR DE CLAIRA
|1 247
|44,62%
|Michel BARBÉ (Ballotage) CLAIRA 2026 L'AVENIR EN COMMUN
|682
|24,40%
|Angélique SORLI (Ballotage) CLAIRA C'EST VOUS!
|476
|17,03%
|Nathalie DENIS TERUEL (Ballotage) EN AVANT CLAIRA
|390
|13,95%
|Participation au scrutin
|Claira
|Taux de participation
|69,64%
|Taux d'abstention
|30,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|2 853
Source : ministère de l’Intérieur
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