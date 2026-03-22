Résultat de l'élection municipale 2026 à Claira : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Claira

Le deuxième tour des élections municipales à Claira a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Barbé
Michel Barbé Liste divers droite
CLAIRA 2026 L'AVENIR EN COMMUN
  • Michel Barbé
  • Sophie Boher Thevenot
  • Jérôme Barrere
  • Joëlle Estela Metois
  • Louis Berruga Lopez
  • Brigitte Grunfelder
  • Sébastien Normand
  • Marie-Ange Colin-Auriou
  • José Piéton
  • Séverine Lyon
  • Alain Bégué
  • Crémilda Da Silva
  • Roland Mendez
  • Aurélie Péribois
  • Éric Cabellero
  • Amandine Llexa
  • Guillem Montanola
  • Anaïs Swift
  • Jonathan Lambert
  • Crystal Caveron
  • Bruno Mahouin
  • Sandra Boudier Fonteneau
  • Guillaume Quinto
  • Joséphine Marin
  • Valentin Garrido
  • Sonia Ripoull
  • Jordan Cirrito
  • Marie-Madeleine Cadène-Fons
  • Yannick Marty
Marc Petit
Marc Petit Liste divers droite
CONTINUONS A CONSTRUIRE ENSEMBLE L'AVENIR DE CLAIRA
  • Marc Petit
  • Isabelle Le Mouee
  • Guy Walczak
  • Camille Caveribere
  • Jean Puginier
  • Jennifer Dubecq
  • Jean-Louis Vinciguerra
  • Marjorie Llopis Novaro
  • Manuel Gomez
  • Myriam Pouillaude
  • Fréderic Nicoleau
  • Nolwenn Duces
  • Nicolas Requesens
  • Carole Salcenach
  • Robert Greffe
  • Elisabeth Bonnet
  • Marc Baraton
  • Elisa Marti
  • Jean-Marc Houlné
  • Nancy Déloy
  • Yannig Merlin
  • Karine Guillemat
  • Tom Emptaz
  • Charline Fitahina
  • Julien Duran
  • Noémie Ferraro
  • Laurent Gohier
  • Céliane Bonin
  • Gabriel Fernandes Ribeiro

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Claira

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc PETIT
Marc PETIT (Ballotage) CONTINUONS A CONSTRUIRE ENSEMBLE L'AVENIR DE CLAIRA 		1 247 44,62%
Michel BARBÉ
Michel BARBÉ (Ballotage) CLAIRA 2026 L'AVENIR EN COMMUN 		682 24,40%
Angélique SORLI
Angélique SORLI (Ballotage) CLAIRA C'EST VOUS! 		476 17,03%
Nathalie DENIS TERUEL
Nathalie DENIS TERUEL (Ballotage) EN AVANT CLAIRA 		390 13,95%
Participation au scrutin Claira
Taux de participation 69,64%
Taux d'abstention 30,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 2 853

Source : ministère de l’Intérieur

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