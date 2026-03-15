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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Clairvaux-les-Lacs Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Clairvaux-les-Lacs comme partout en France. Avec ses 1 428 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 159 entreprises, Clairvaux-les-Lacs permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (66,67%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,54% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1102,01 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Clairvaux-les-Lacs, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Quel poids pour le RN à Clairvaux-les-Lacs aux derniers scrutins ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Clairvaux-les-Lacs il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 21,44% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 45,43% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 16,16% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Clairvaux-les-Lacs comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 33,70% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,38% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,73% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Clairvaux-les-Lacs vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Clairvaux-les-Lacs sera primordiale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 61,63 % lors des municipales de 2020 (une mobilisation très élevée) alors que la pandémie du Covid avait dissuadé de nombreux électeurs. Avec les présidentielles, les municipales sont en effet le moment où les électeurs votent le plus massivement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 77,28 %. La mobilisation atteignait pour sa part 58,36 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,54 %, contre seulement 53,69 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Clairvaux-les-Lacs comme une ville assez participative en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment Clairvaux-les-Lacs a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Clairvaux-les-Lacs, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (33,70%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Clairvaux-les-Lacs avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) avec 35,62% au premier tour, devant Thierry Mosca (Rassemblement National) avec 33,38%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Christine Dalloz culminant à 61,27% des suffrages exprimés localement. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Clairvaux-les-Lacs s'affirmait alors toujours comme une terre sans déterminisme électoral, dans la logique de 2022.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Clairvaux-les-Lacs : les résultats qu'il faut analyser Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Clairvaux-les-Lacs plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 26,10% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,50%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,57% pour Emmanuel Macron, contre 45,43% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Clairvaux-les-Lacs accordaient leurs suffrages à Marie-Christine Dalloz (LR) avec 29,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,30% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Clairvaux-les-Lacs une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Clairvaux-les-Lacs : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales En ce qui concerne la fiscalité locale de Clairvaux-les-Lacs, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 079 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 777 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 48,16 % en 2024 (contre environ 23,80 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 80 490 € en 2024. Un produit qui est loin des 283 900 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 15,62 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Le match de la municipale à Clairvaux-les-Lacs n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Clairvaux-les-Lacs s'avère très révélatrice. Dès le premier tour à l'époque, Hélène Morel-Bailly a dominé les débats en recueillant 317 soutiens (53,18%). Sur la seconde marche, Marie-Claire Closcavet a capté 279 bulletins valides (46,81%). Cette victoire écrasante a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Clairvaux-les-Lacs, ce décor pose les bases. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche un défi herculéen, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.