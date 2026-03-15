Résultat municipale 2026 à Clairvaux-les-Lacs (39130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clairvaux-les-Lacs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clairvaux-les-Lacs, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clairvaux-les-Lacs [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BERTHET
Philippe BERTHET (12 élus) Un nouvel élan pour Clairvaux 		346 51,11%
  • Philippe BERTHET
  • Claudine MARTELET
  • Alexandre OUTHIER
  • Florence MARTELET
  • Jérôme RIDET
  • Zohra LAAOUCH
  • Mathis ROUSSEAU
  • Laetitia BOUCHARDON
  • Emmanuel CARLU
  • Aude FROCHOT
  • Joël SILVA AGUIAR
  • Delphine GANZER
Hélène MOREL-BAILLY
Hélène MOREL-BAILLY (3 élus) S'unir pour l'avenir 		331 48,89%
  • Hélène MOREL-BAILLY
  • Jacques BAILLY
  • Eliane KAUPT
Participation au scrutin Clairvaux-les-Lacs
Taux de participation 71,16%
Taux d'abstention 28,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 718

Source : ministère de l’Intérieur

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