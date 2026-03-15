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19:18 - Claix : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment les habitants de Claix peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,14%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (75,65%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,93%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,85%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,83%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (51,20%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Claix, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Claix Le RN restait loin du podium lors du scrutin municipal à Claix il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 17,31% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,77% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,75% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Claix comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 24,01% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 29,19% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 38,81% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Claix En ce jour d'élection municipale à Claix, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 52,00 %, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 48,00 %) alors que l'épidémie de Covid commençait à frapper le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 19,88 % des habitants en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait de son côté 40,25 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,19 %, contre 48,36 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité apparaît comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Claix : retour sur le dernier verdict politique en date Le contexte politique de Claix a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. Les élections européennes du printemps 2024 à Claix avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (24,01%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 19,67% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Claix soutenaient en priorité Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) avec 36,92% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie-Noëlle Battistel culminant à 61,19% des voix dans la localité.

14:57 - Pour les élections 2026, Claix reste un territoire bien ancré à la majorité présidentielle Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Claix choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 34,68% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 19,01%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 71,23% pour Emmanuel Macron, contre 28,77% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Claix accordaient leurs suffrages à Fanny Lacroix (Ensemble !) avec 35,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fanny Lacroix virant de nouveau en tête avec 55,46% des voix. Cette physionomie politique de Claix révèle une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Christophe REVIL a-t-il contenu la fiscalité locale à Claix ? À Claix, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,96 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 116 070 €, contre 2 360 800 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Claix a évolué pour se fixer à près de 52,29 % en 2024 (contre 34,39 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Claix a atteint 1 568 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 467 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Claix Les résultats des dernières élections municipales à Claix ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Christophe Revil (Divers centre) a viré en tête en récoltant 1 896 suffrages (60,07%). À ses trousses, Nathalie Cotte (Divers gauche) a capté 39,92% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Claix, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.