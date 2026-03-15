Résultat municipale 2026 à Claix (38640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Claix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Claix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Claix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe REVIL
Christophe REVIL (25 élus) AUX COTÉS DES CLAIXOIS 		2 660 70,00%
  • Christophe REVIL
  • Marie-Noëlle STRECKER
  • Patrick ROUSSET
  • Béatrice BERTHON
  • Yannick PASDRMADJIAN
  • Sylvie ALPHONSE
  • Jean-Louis BOUCHAUD
  • Sandrine IMBERT
  • Philippe SAPPEY
  • Corinne RANGOD
  • Raphael DA SILVA
  • Martine BRUN
  • Marc CAUDRILLIER
  • Maryline TROUILLEAU
  • François GIRARD
  • Vanessa VERMAST
  • Robert KELLER
  • Annie CHIANTIA
  • Oumar LY
  • Deborah MARCHAIS
  • Sebastien MOREL
  • Laure FINET
  • Michaël PICARD BELLAY
  • Béatrice CAHU
  • Alexandre FARELLY
Jean-Michel SCHIESS
Jean-Michel SCHIESS (4 élus) Ensemble pour Claix 		1 140 30,00%
  • Jean-Michel SCHIESS
  • Isabelle COMTE-DELPLACE
  • Robert OLIVIERI
  • Dominique PIN
Participation au scrutin Claix
Taux de participation 57,43%
Taux d'abstention 42,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 3 894

Source : ministère de l’Intérieur

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