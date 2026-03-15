Résultat de l'élection municipale 2026 à Clamart : les infos en direct

Programme de Jean-Didier Berger à Clamart (OK Clamart)

Actions Réalisées

Au cours des douze dernières années, la municipalité a réussi à maintenir une politique de stabilité fiscale avec 0% d'augmentation d'impôt. Des mesures concrètes ont été mises en place pour renforcer la sécurité, notamment avec 30 policiers municipaux et 300 caméras de surveillance. De plus, des projets d'embellissement tels que la végétalisation du centre-ville et la rénovation des écoles ont été réalisés pour améliorer la qualité de vie des Clamartois.

Projets Futurs

Les candidats prévoient d'augmenter le nombre de policiers municipaux et de caméras de 20%. De nouveaux loisirs comme le padel et le mini-golf seront développés pour diversifier l'offre récréative. En outre, la construction d'un quatrième collège et d'un lycée privé est envisagée pour répondre aux besoins éducatifs croissants de la ville.

Vision Politique

Les candidats Jean-Didier BERGER et Yves COSCAS se positionnent contre les propositions de la gauche, qu'ils considèrent comme un retour en arrière. Ils mettent en avant une vision de la société axée sur la sécurité, le développement durable et l'embellissement de la ville. Leurs engagements visent à mobiliser les citoyens pour un avenir serein à Clamart.

Soutien des Citoyens

Des personnalités locales comme Christine QUILERY et Stéphane DEHOCHET expriment leur soutien aux candidats, soulignant la nécessité de voter pour une liste qui incarne la modération et le progrès. Ils invitent les Clamartois à faire confiance à l'équipe actuelle pour poursuivre les projets en cours. La mobilisation des citoyens est essentielle pour garantir un avenir positif pour Clamart.