Résultat de l'élection municipale 2026 à Clamart : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clamart [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Clamart sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clamart.
L'actu des élections municipales 2026 à Clamart
12:08 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Clamart
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des municipales précédentes, le lendemain du 1er tour, le report du second tour est annoncé par Emmanuel Macron en raison du covid. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. Les 38 bureaux de vote de l'agglomération de Clamart seront accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de décider. Vous pourrez consulter les résultats à Clamart sur cette page à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clamart
|Tête de listeListe
|
Jean-Didier Berger
Liste d'union à droite
OK Clamart
|
|
David Huynh
Liste divers gauche
CLAMART ENSEMBLE
|
|
Eve Aubisse
Liste de La France insoumise
Clamart à gauche !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Didier Berger (34 élus) Clamart en toute serenite
|7 428
|49,89%
|
|Didier Dincher (7 élus) Clamart citoyenne
|4 858
|32,63%
|
|Stéphane Dehoche (4 élus) Clamart avec vous et pour vous
|2 600
|17,46%
|
|Participation au scrutin
|Clamart
|Taux de participation
|42,23%
|Taux d'abstention
|57,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 179
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Didier Berger Clamart en toute serenite
|7 047
|45,87%
|Didier Dincher Clamart citoyenne
|3 828
|24,92%
|Stéphane Dehoche Clamart avec vous et pour vous
|3 354
|21,83%
|Madeleine Bahloul Un autre clamart
|778
|5,06%
|Sofian Yousaf Clamart pour tous
|189
|1,23%
|Richard Percevault Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|164
|1,06%
|Participation au scrutin
|Clamart
|Taux de participation
|43,53%
|Taux d'abstention
|56,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 645
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Didier Berger (36 élus) Unis pour agir a clamart
|11 652
|53,76%
|
|Pierre Ramognino (7 élus) Ensemble pour clamart
|7 123
|32,86%
|
|Vanessa Jérome (2 élus) Clamart citoyenne
|2 393
|11,04%
|
|Sofian Yousaf Clamart pour tous
|504
|2,32%
|Participation au scrutin
|Clamart
|Taux de participation
|64,14%
|Taux d'abstention
|35,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,66%
|Nombre de votants
|22 495
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