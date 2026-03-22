Résultat de l'élection municipale 2026 à Clamart : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clamart [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Clamart sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clamart.
L'actu des élections municipales 2026 à Clamart
11:51 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Clamart
A l'ouverture de l'élection municipale à Clamart, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a mobilisé 58,36 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Jean-Didier Berger (Union de la droite) qui est arrivé en tête en récoltant 49,65 % des votes. Ensuite, David Huynh (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 39,67 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Jean-Didier Berger a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a amélioré aussi légèrement son score de 3,78 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Eve Aubisse, étiquetée La France insoumise, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Clamart
Le deuxième tour des élections municipales à Clamart a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Didier Berger
Liste d'union à droite
OK Clamart
|
|
David Huynh
Liste divers gauche
CLAMART ENSEMBLE
|
|
Eve Aubisse
Liste de La France insoumise
Clamart à gauche !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Clamart
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Didier BERGER (Ballotage) OK Clamart
|10 754
|49,65%
|David HUYNH (Ballotage) CLAMART ENSEMBLE
|8 591
|39,67%
|Eve AUBISSE (Ballotage) Clamart à gauche !
|2 313
|10,68%
|Participation au scrutin
|Clamart
|Taux de participation
|58,36%
|Taux d'abstention
|41,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|22 324
Source : ministère de l’Intérieur
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