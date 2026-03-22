Résultat de l'élection municipale 2026 à Clamart : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Didier Berger à Clamart (OK Clamart)

Engagement Municipal

Les élus, Jean-Didier Berger et Yves Coscas, mettent en avant leur engagement pour améliorer la qualité de vie à Clamart. Ils soulignent les réalisations concrètes telles que l'absence d'augmentation d'impôts et le renforcement de la sécurité. Leur objectif est de poursuivre cette dynamique en continuant à agir au niveau local et national.

Projets Futurs

Les propositions pour l'avenir incluent l'augmentation du nombre de policiers municipaux et de caméras de surveillance. De nouveaux loisirs et infrastructures, comme un centre commercial et des équipements sportifs, sont également prévus. Ces initiatives visent à dynamiser la ville et à répondre aux besoins des habitants.

Vision Politique

Le discours met en lumière deux visions opposées de la société, avec une critique des propositions de la gauche. Les élus affirment que leurs adversaires souhaitent revenir sur des avancées importantes, comme la sécurité et l'accès à la propriété. Ils encouragent les citoyens à se mobiliser pour soutenir leur vision de Clamart.

Confiance et Bilan

Des personnalités comme Christine Quilery soutiennent le bilan de l'équipe municipale, soulignant la stabilité fiscale et le développement durable. La confiance est un thème central, avec l'idée que les promesses faites ont été tenues. Le soutien à Jean-Didier Berger et Yves Coscas est présenté comme un choix pour un avenir serein à Clamart.