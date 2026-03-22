Résultat de l'élection municipale 2026 à Clamart : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Clamart

Le deuxième tour des élections municipales à Clamart a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Didier Berger
Jean-Didier Berger Liste d'union à droite
OK Clamart
  • Jean-Didier Berger
  • Christine Quillery
  • Yves Coscas
  • Sally Ribeiro
  • Stéphane Dehoche
  • Aurélia Lemaitre
  • Serge Kehyayan
  • Sandrine Dandre
  • Anthony Reynaud
  • Julia Boichard
  • Yves Sérié
  • Sylvie Donger
  • Yann Gilquel
  • Françoise Caruge
  • Jean-Luc Py
  • Aurélie Fromagé
  • Arnaud Delrot
  • Véronique Bigot de la Touanne
  • Patrice Roncari
  • Jacqueline Minassian
  • François Le Got
  • Maria Villavicencio
  • Jean Milcos
  • Juliette Miranda
  • Benoît Deschamps
  • Flavie Meurer
  • Maurice Bouyer
  • Rachel Adil
  • Jean-Jacques Le Roux
  • Alexandra Ruiz
  • Stéphane Jacquet
  • Safia Belaskri
  • Hervé Gazel
  • Nezha El Khalfaoui Violle
  • Loïc Duval
  • Maria Dasylva
  • Georges Boury
  • Marie-Anne Gausson
  • Thibault Lesniewski
  • Marie-Ange Zakhary
  • Jean-François Porchez
  • Muriel Royo
  • Alain Yamaci
  • Flavie Gaillot
  • Jean-Paul Morelle
  • Michelle Blanc
  • Jean-Luc Hanouel
David Huynh
David Huynh Liste divers gauche
CLAMART ENSEMBLE
  • David Huynh
  • Severine Fontaine
  • Stéphane Astic
  • Cécile Fougère-Cazalé
  • Roland Rabeau
  • Cécile Charlaine
  • Patrick Pelloux
  • Cécile Collet-Robic
  • Simon Faivre
  • Leila Lacheheb
  • Benoît Lebot
  • Agnès Hartemann
  • Bruno Gauclère
  • Claudie Belzer
  • Philippe Perret
  • Siegried Bournasell
  • Emmanuel Georges-Picot
  • Anne-Sophie Olivier
  • Didier Dincher
  • Myriam Kedjour
  • Renan Langlois
  • Aurélie Bastardie
  • Pierre Carrive
  • Lénaïg Le Dirach
  • Thomas Bourgeois
  • Élise Guy
  • Erwan Nicolas
  • Thérèse Villame
  • François Millais
  • Claire Voydeville
  • Philippe Saunier
  • Valérie Rabeau
  • Jean Vartan Demerdian
  • Valérie Gyselinck
  • Sylvain Brisse
  • Camille Coat
  • Nathan Bataille
  • Céline Dahie
  • Jérôme Auclair
  • Mariane Vincent
  • Nicolas Trcera
  • Marie-Laure Burnichon
  • Brice Perrin
  • Juliette Belliot
  • Éric Catto
  • Marie Sevestre
  • Thierry Doré
Eve Aubisse
Eve Aubisse Liste de La France insoumise
Clamart à gauche !
  • Eve Aubisse
  • Michel Bertrand
  • Anne Fraquet
  • Loïc Pilioua-Zimongo
  • Kérina Davigny
  • Thomas Charles
  • Maïwenne Hue
  • Mamadou Balde
  • Shoraya Samet
  • Julien Pallu
  • Nathalie Gillet Villarroel
  • Anousone Um
  • Alexia Pires Petitprez
  • Momar Ngom
  • Michelle Lecolle
  • Romain Caldani
  • Alice Debusschère
  • Saïd Ratmim
  • Sylvie Peaumier
  • Cheikh Sall
  • Yannick Geffroy
  • Zackaria Diaw
  • Lydia Davigny
  • Michaël Lebeau
  • Zahra Hamiche
  • Dorian Romagnoni
  • Franceline Diaw
  • Djibril Sarr
  • Amalia Allix
  • Joseph Serero
  • Lucile Petour
  • Laurent Weber
  • Muriel Iltis
  • Vincent Soares
  • Martine Pichon
  • Mohamed Salhi
  • Sabrina Bouhafsi Charles
  • Patrice Verdugier
  • Aylin Nardo
  • Benjamin Beltzung
  • Danielle Gomez
  • Bertrand Fischer
  • Elora-Maëlle Davigny
  • Claude Barrouil
  • Ourdia Ziat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Clamart

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Didier BERGER
Jean-Didier BERGER (Ballotage) OK Clamart 		10 754 49,65%
David HUYNH
David HUYNH (Ballotage) CLAMART ENSEMBLE 		8 591 39,67%
Eve AUBISSE
Eve AUBISSE (Ballotage) Clamart à gauche ! 		2 313 10,68%
Participation au scrutin Clamart
Taux de participation 58,36%
Taux d'abstention 41,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 22 324

Source : ministère de l’Intérieur

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