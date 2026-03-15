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19:21 - Clamart : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Clamart, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 6486 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,35%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 39,51%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,55% et d'une population étrangère de 12,08% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,50% à Clamart, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Le RN perce-t-il à Clamart ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Clamart en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 10,24% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 22,09% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 7,73% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Clamart comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 15,65% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 16,12% pour le parti nationaliste. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Clamart Pour rappel, l'abstention s'élevait à 56,47 % à Clamart lors de la précédente municipale, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que l'épidémie de Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part stabilisé à 21,38 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 46,15 % en 2022 à seulement 24,87 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 38,91 % (contre 48,51 % en France). Avec du recul, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une contrée où l'abstention est contenue. Ce paramètre à Clamart sera en définitive un véritable pivot de ces municipales 2026.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Clamart a-t-elle voté ? Les législatives à Clamart de juin 2024, plaçaient Jean-Didier Berger (Les Républicains) en tête avec 41,73% au premier tour, devant Lounes Adjroud (Union de la gauche) avec 37,44%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Didier Berger culminant à 55,86% des suffrages exprimés dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes en amont à Clamart avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Raphaël Glucksmann (18,63%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 18,11% des voix. L'orientation des électeurs de Clamart a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Clamart ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Clamart s'inscrit comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Clamart tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,82% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 25,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 77,91% pour Emmanuel Macron, contre 22,09% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Clamart accordaient leurs suffrages à Jean-Louis Bourlanges (Ensemble !) avec 32,97% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,35% des suffrages.

12:58 - Les impôts locaux à Clamart : une dynamique en baisse ces dernières années En termes d'impôts locaux à Clamart, la recette fiscale par foyer s'est établie à 914 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 284 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 22,98 % en 2024 (contre 15,90 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 1,59308 million d'euros (1 593 080 € très exactement) de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 22,58929 millions d'euros (22 589 290 € très exactement) récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 21,54 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "Clamart En Toute Serenite" à l'élection de 2020 à Clamart Les résultats des dernières élections municipales à Clamart ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Didier Berger (Union de la droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 7 047 bulletins (45,87%). À ses trousses, Didier Dincher (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 24,92% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Stéphane Dehoche (La République en marche), avec 21,83% des bulletins. Cet écart important dessinait un rapport de force manifeste à l'issue du premier tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Jean-Didier Berger l'a finalement emporté avec 49,89% des votes, face à Didier Dincher s'adjugeant 4 858 votants (32,63%) et Stéphane Dehoche réunissant 17,46% des bulletins. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Didier Dincher a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 030 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Union de la droite a certainement profité du transfert des voix des listes éliminées.