Résultat municipale 2026 à Clamart (92140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clamart a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clamart, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clamart [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Didier BERGER
Jean-Didier BERGER OK Clamart 		10 754 49,65%
David HUYNH
David HUYNH CLAMART ENSEMBLE 		8 591 39,67%
Eve AUBISSE
Eve AUBISSE Clamart à gauche ! 		2 313 10,68%
Participation au scrutin Clamart
Taux de participation 58,36%
Taux d'abstention 41,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 22 324

Source : ministère de l’Intérieur

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