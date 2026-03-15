Résultat municipale 2026 à Clamecy (58500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clamecy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clamecy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clamecy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas BOURDOUNE
Nicolas BOURDOUNE (21 élus) Clamecy tous unis pour l'avenir 		658 50,31%
  • Nicolas BOURDOUNE
  • Isabelle CIUDAD-KADI
  • Gilles TEXIER
  • Nicole FAULE
  • Gilles ALCALDE
  • Louisette DUQUÉ
  • David TAUPENOT
  • Zaraa DIMPRE
  • Dominique GIRAULT
  • Claudine LEBON
  • Denis GUENOT
  • Chrystèle DABET
  • Hervé RIVIERE
  • Sophie MEFTAH
  • David DAPOIGNY
  • Kabboura EL MOUTTAKI
  • Abdoulaye DAMAR
  • Nicole MONFOURNY
  • Michaël BARIEZ
  • Caroline LAMY
  • Nicolas JEANNOT
Corentin GELOT
Corentin GELOT (3 élus) RÉVEILLONS CLAMECY ! 		358 27,37%
  • Corentin GELOT
  • Ameline CROUIN
  • Patrick GUIHO
Odile MAILLARD
Odile MAILLARD (3 élus) ENSEMBLE POUR CLAMECY 		292 22,32%
  • Odile MAILLARD
  • Dominique MECHIN
  • Stéphanie COTTON
Participation au scrutin Clamecy
Taux de participation 57,44%
Taux d'abstention 42,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 1 351

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Nièvre ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Nièvre. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Clamecy