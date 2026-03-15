En direct

19:19 - Élections à Clamecy : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Clamecy peut-elle peser sur les résultats des élections municipales ? Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,93% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 489 €/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,56%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (6,81%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Clamecy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 41,36% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Clamecy ? Le Rassemblement national récoltait 17,24% des suffrages lors des élections locales à Clamecy il y a six ans. Il n'y aura aucun second tour, Nicolas Bourdoune étant choisi sans attendre. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 26,12% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,49% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 23,52% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN arrachait 30,08% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 31,66% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,40% pour le RN. Il terminera avec 41,64% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à Clamecy aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à Clamecy, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 52,49 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 47,51 %) alors que progressait le coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 32,81 % des personnes inscrites. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,19 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 40,35 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,01 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se révèle donc plutôt comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Les élections de 2024 : quels résultats à Clamecy ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Clamecy avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (31,66%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,02% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Clamecy avaient ensuite placé en tête Christian Paul (Union de la gauche) avec 37,72% au premier tour, devant Julien Guibert (Rassemblement National) avec 32,40%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christian Paul culminant à 58,36% des votes dans la commune.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Clamecy ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Clamecy s'inscrit comme une commune politiquement très disputée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Clamecy accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 26,12%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,86%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,51% pour Emmanuel Macron, contre 44,49% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Clamecy plébiscitaient Marie Anne Guillemain (Nupes) avec 28,46% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 39,37% des suffrages.

12:58 - Impôts à Clamecy : un enjeu central pour 2026 À Clamecy, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 372 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 173 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 44,79 % en 2024 (contre près de 21,89 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 324 860 € de recettes en 2024, loin des 1 272 180 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 25,80 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Clamecy Il peut être instructif de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Clamecy. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Nicolas Bourdoune (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 57,20% des bulletins. Deuxième, Odile Maillard (Divers) a recueilli 25,54% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Clamecy, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le bloc minoritaire devra améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour remettre en cause cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.