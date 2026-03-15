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19:17 - Démographie et politique à Clapiers, un lien étroit Les données démographiques et socio-économiques de Clapiers révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,11% et une densité de population de 782 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,90%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,72%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,54%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,17% à Clapiers, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Clapiers ? Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Clapiers en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 14,57% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,73% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 10,58% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Clapiers comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,57% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,63% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 30,68% le dimanche suivant.

16:58 - À Clapiers, 48,95 % de participation aux dernières municipales Les archives de 2020 indiquent que 2 089 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Clapiers, soit un taux de participation de 48,95 % (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, une part importante des électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 84,43 %. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, il est instructif d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 58,24 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 79,71 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 66,01 % des électeurs. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet de ranger Clapiers comme une localité assez participative au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales, cette réalité à Clapiers sera quoi qu'il en soit déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment Clapiers a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Clapiers portaient leur choix sur Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) avec 41,83% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Fanny Dombre-Coste culminant à 69,32% des suffrages exprimés dans la localité. Le scrutin des Européennes en amont à Clapiers avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Raphaël Glucksmann (24,12%), devant Jordan Bardella qui avait recueilli 19,57% des voix. Le paysage politique de Clapiers a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de gauche social-démocrate.

14:57 - Clapiers présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Clapiers portaient leur choix sur Julia Mignacca (Nupes) avec 31,14% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Laurence Cristol (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,34%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Clapiers votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (30,16%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 26,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 72,27% pour Emmanuel Macron, contre 27,73% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une fiscalité stable à Clapiers qui influencera l'issue du scrutin Concernant la pression fiscale à Clapiers, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 098 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 051 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 43,77 % en 2024 (contre 22,32 % en 2020). Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 114 300 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 1 607 530 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 19,30 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Eric Penso à Clapiers Les résultats des municipales de 2020 à Clapiers ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Eric Penso (Divers gauche) a imposé son rythme en totalisant 65,81% des suffrages. En deuxième position, Michel Chastaing (Divers gauche) a engrangé 34,18% des voix. Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Clapiers, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.