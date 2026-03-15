Résultat municipale 2026 à Clapiers (34830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clapiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clapiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clapiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric PENSO
Eric PENSO (23 élus) CONTINUONS D'AGIR POUR CLAPIERS 		1 870 59,69%
  • Eric PENSO
  • Sandrine MINODIER
  • Julien BASCOUL
  • Séverine TEILHARD RIOLA
  • Paul BERTRAND
  • Anne VINCENT-FAGOT
  • Gilles DUTAU
  • Sandrine VIAUD
  • Karim EL MOUDDEN
  • Florence GRANJEAN
  • Guy MARTRE
  • Paula DIAS
  • Guillaume BUREL
  • Amandine TEMPIER
  • Cheikh LO
  • Dima CAVADORE
  • Laurent ALIBERT
  • Khansa EL KOUKI
  • Pascal RIBES
  • Sandrine PERRIER
  • Grégor NOIREZ
  • Catherine BERTHET-CAHUZAC
  • Aurelien CLEMENT
Myriam BUI-XUAN
Myriam BUI-XUAN (6 élus) AVEC - Agir et Vivre Ensemble à Clapiers - 		1 263 40,31%
  • Myriam BUI-XUAN
  • Quentin MACKRÉ
  • Laïla BOUGERET
  • Guillaume COUPÉRIE-EIFFEL
  • Magali JOUBE
  • Thierry BATUT
Participation au scrutin Clapiers
Taux de participation 68,77%
Taux d'abstention 31,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 3 275

Source : ministère de l’Intérieur

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