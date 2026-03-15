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19:17 - Élections municipales à Claret : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Claret révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des municipales. Dans la commune, 21,39% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 29,08% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1055 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,32%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,63%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,17%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Claret, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Claret ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Claret en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 20,07% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,57% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 17,92% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 36,89% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 27,78% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 34,96% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 42,17% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Claret au crible L'abstention se montait à 61,09 % à Claret pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays, le Covid-19 ayant frappé de plein fouet le vote. Les municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 19,50 % dans la ville (la participation grimpant à 80,50 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 49,25 % en 2022 à seulement 27,14 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 40,47 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent in fine le profil d'une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France. Cette particularité à Claret constituera en conséquence une variable majeure pour ces municipales.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Claret ? Sébastien Rome (Union de la gauche) avait performé au premier tour des législatives à Claret en juin 2024 avec 39,44%. Manon Bouquin (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 34,96%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sébastien Rome culminant à 57,83% des voix localement. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (27,78%). La situation politique de Claret a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Claret lors de la dernière présidentielle ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Claret accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 29,66%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,68%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,43% pour Emmanuel Macron, contre 40,57% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Claret accordaient leurs suffrages à Sébastien Rome (Nupes) avec 33,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,11% des suffrages. Cette physionomie politique de Claret dessine ainsi un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Claret Côté fiscalité de Claret, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 678 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 610 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 42,60 % en 2024 (contre 19,90 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 32 050 € en 2024, en net recul par rapport aux 300 900 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 16,95 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Claret : des résultats sans véritable concurrence Les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore marquées par le verdict du dernier scrutin municipal à Claret. Sans aucune opposition, 'Claret pour tous' menée par Philippe Tourrier a sans surprise recueilli 442 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Claret, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des élections, l'enjeu sera de voir si une opposition parvient à se structurer. La publication des candidatures donne d'ores et déjà un élément de réponse significatif.