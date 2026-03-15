Résultat municipale 2026 à Claret (34270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Claret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Claret, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Claret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe TOURRIER
Philippe TOURRIER (17 élus) Claret pour Tous 		728 75,68%
  • Philippe TOURRIER
  • Valérie ROFIDAL
  • Jannick DE SALVADOR
  • Soizic CHARLES
  • Franck BRITTO
  • Martine DURAND-RAMBIER
  • Bernard DEJEAN
  • Sandrine CUBIZOLE
  • Philippe GERBIER
  • Laure BARTHELEMY
  • Jérôme THONNAT
  • Manon JOLY
  • Yoan BEUZELIN
  • Victorine MARTY FRAISSE
  • Romuald KLEIN
  • Cloé PAUL-VICTOR
  • Philippe MARTIN
Laurent LAFONT
Laurent LAFONT (2 élus) CLARET DEMAIN ENSEMBLE 		234 24,32%
  • Laurent LAFONT
  • Christine VERDIER
Participation au scrutin Claret
Taux de participation 70,07%
Taux d'abstention 29,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 995

Source : ministère de l’Intérieur

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