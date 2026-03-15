Résultat de l'élection municipale 2026 à Claye-Souilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Claye-Souilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Claye-Souilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Claye-Souilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Claye-Souilly
12:07 - Tout savoir sur les municipales à Claye-Souilly
En 2026, les citoyens de Claye-Souilly sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants à Claye-Souilly. Sachez également que les 9 bureaux de vote de la commune de Claye-Souilly fermeront à 18 heures. La diffusion des résultats à Claye-Souilly commencera ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Claye-Souilly
|Tête de listeListe
|
Renaud Hée
Liste du Rassemblement National
ENSEMBLE POUR CLAYE-SOUILLY
|
|
Jean-Luc Servieres
Liste divers centre
POUR CLAYE-SOUILLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Servieres (25 élus) Claye-souilly demain
|1 996
|52,31%
|
|Yves Albarello (7 élus) Claye-souilly avec passion
|1 558
|40,83%
|
|Renaud Hée (1 élu) Un nouveau souffle pour claye-souilly
|261
|6,84%
|
|Participation au scrutin
|Claye-Souilly
|Taux de participation
|48,37%
|Taux d'abstention
|51,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 899
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Albarello (29 élus) J'aime claye-souilly avec yves albarello
|3 097
|72,14%
|
|Renaud Hee (4 élus) Rassemblons-nous pour claye-souilly
|1 196
|27,85%
|
|Participation au scrutin
|Claye-Souilly
|Taux de participation
|60,55%
|Taux d'abstention
|39,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|4 454
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