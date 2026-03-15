Résultat de l'élection municipale 2026 à Claye-Souilly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Claye-Souilly

Tête de listeListe
Renaud Hée
Renaud Hée Liste du Rassemblement National
ENSEMBLE POUR CLAYE-SOUILLY
  • Renaud Hée
  • Amel Meziane
  • Jean-Pierre Melard
  • Nathalie Soudan
  • Stéphane Bonnet
  • Stéphanie Luz
  • Didier Bourcier
  • Sandrine Roncin
  • Jérôme Leborgne
  • Inès Levy--Maynou
  • Marc Windrestein
  • Sandrine Delpiano
  • Kilian Brunet
  • Audrey Couteau
  • Pierre Julien
  • Océanne Antoniaza
  • Sébastien Corroy
  • Laetitia Abidat
  • Damien Carrot
  • Nataliia Smirnova
  • Alain Ancel
  • Christiane Kucharski
  • Ilan Zaïr
  • Mirjana Plavsin
  • Kévin Godfrin
  • Jennifer Bouthors
  • Philippe Corroy
  • Michèle Balorin
  • Gilles Follezou
  • Aline Chevallereau
  • Ludovic Bueno
  • Diamantina Da Silva
  • Glenn Morillo
  • Antoinette Thierry
  • Francis Monnin
Jean-Luc Servieres
Jean-Luc Servieres Liste divers centre
POUR CLAYE-SOUILLY
  • Jean-Luc Servieres
  • Séverine Brouet-Huet
  • Julien Boussange
  • Christine Poulain
  • Emmanuel Deneuville
  • Hélène Thiedey
  • Bruno Monti
  • Elisabeth Lambert
  • Sébastien Perrigault
  • Sylvie Marin
  • Loïc Gabillet
  • Bénédicte David-Theunynck
  • Kamel Amrani
  • Véronique Pasquier
  • Emmanuel Rousseau
  • Hélène Poulet
  • Ulric Clavie
  • Patricia Chaput
  • Sylvain Mandin
  • Aline Eloidin
  • Ugo Collonge
  • Emilie Perruchot
  • Romain La Bella
  • Isabelle Siejak
  • François Verhaeghe
  • Christine Andreani
  • Xavier Calendini
  • Karine Fidon
  • Paul Guignard
  • Blandine Nkamtheu
  • Julien Wassen
  • Véronique Plommet
  • Arnaud Connan
  • Bernadette Mouchon
  • Hakim Rollier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Servieres
Jean-Luc Servieres (25 élus) Claye-souilly demain 		1 996 52,31%
  • Jean-Luc Servieres
  • Séverine Brouet-Huet
  • Julien Boussange
  • Benedicte David-Theunynck
  • Laurent Jacquin
  • Helene Thiedey
  • Bruno Monti
  • Antoinette Thierry
  • Emmanuel Deneuville
  • Elisabeth Bouillennec
  • Sebastien Perrigault
  • Aline Eloidin
  • Ugo Collonge
  • Christine Poulain
  • Kamel Amrani
  • Anne-Claire Letellier
  • Gilles Poncelet
  • Veronique Plommet
  • Emmanuel Rousseau
  • Ingrid Nowak
  • Romain La Bella
  • Helene Poulet
  • Loïc Gabillet
  • Guida Fornage
  • Sylvain Mandin
Yves Albarello
Yves Albarello (7 élus) Claye-souilly avec passion 		1 558 40,83%
  • Yves Albarello
  • Véronique Pasquier
  • Jean-Louis Fina
  • Nathalie Zatara
  • François Masson
  • Béatrice Domingues
  • Romain Boucher
Renaud Hée
Renaud Hée (1 élu) Un nouveau souffle pour claye-souilly 		261 6,84%
  • Renaud Hée
Participation au scrutin Claye-Souilly
Taux de participation 48,37%
Taux d'abstention 51,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 899

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Albarello
Yves Albarello (29 élus) J'aime claye-souilly avec yves albarello 		3 097 72,14%
  • Yves Albarello
  • Jeanine Boudon
  • Jean-Luc Servieres
  • Véronique Pasquier
  • Julien Proffit
  • Christiane Miquel
  • Laurent Jacquin
  • Séverine Brouet Huet
  • Julien Boussange
  • Antoinette Thierry
  • Jean-Louis Fina
  • Aline Barbosa
  • Daniel Derrien
  • Ouarda Choukri
  • René Oury
  • Christine Poulain
  • Emmanuel Deneuville
  • Marie-Laurence Haas
  • Jacques Point
  • Corinne Maynou
  • Romain Boucher
  • Dorothée Nicolle
  • Yann Fleury
  • Stéphanie Genet
  • Pierre Loison
  • Catherine Colle
  • Stéphane Giardina
  • Christelle Waysbort
  • François Masson
Renaud Hee
Renaud Hee (4 élus) Rassemblons-nous pour claye-souilly 		1 196 27,85%
  • Renaud Hee
  • Roseline Fremont
  • Sylvain Mandin
  • Sylvie Beauvallet
Participation au scrutin Claye-Souilly
Taux de participation 60,55%
Taux d'abstention 39,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 4 454

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