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19:21 - Claye-Souilly : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Claye-Souilly foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 381 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 914 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,79%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 903 résidents étrangers, Claye-Souilly est un exemple d'ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 39,31% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 958,21 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Claye-Souilly incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Quelle percée du RN à Claye-Souilly aux élections de 2026 ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Claye-Souilly il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 26,09% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,25% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 26,49% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti nationaliste obtenait 59,84% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,82% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 41,27% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,49% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Ersilia Soudais.

16:58 - Une participation de 48,37 % à Claye-Souilly aux dernières municipales Dans le cadre de la municipale de 2026 à Claye-Souilly, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait vu 48,37 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, une proportion assez classique. 3 899 votants s'étaient alors manifestés alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 79,95 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 53,23 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,16 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,18 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Claye-Souilly ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Claye-Souilly accordaient leurs suffrages à Agnès Laffite (Rassemblement National) avec 41,27% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Agnès Laffite culminant à 57,49% des votes localement. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de Claye-Souilly avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,82% des votes. Le contexte politique de Claye-Souilly a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Claye-Souilly il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Claye-Souilly plébiscitaient Didier Bernard (RN) avec 26,49% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,84% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Claye-Souilly choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,36% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 26,09%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en donnant 54,75% pour Emmanuel Macron, contre 45,25% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Claye-Souilly une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité à Claye-Souilly ? Si l'on observe la fiscalité de Claye-Souilly, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 18,92 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 278 910 € la même année. Un produit qui est loin des 2 719 040 € engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Claye-Souilly atteint désormais un peu moins de 46,16 % en 2024 (contre 18,85 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Claye-Souilly a représenté environ 1 567 euros en 2024 (contre 951 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières élections à Claye-Souilly Dans la ville de Claye-Souilly, les équilibres politiques locaux sont toujours influencés par le verdict des dernières élections. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Luc Servieres (Divers centre) a raflé la première place avec 1 996 suffrages (52,31%). À sa poursuite, Yves Albarello (Divers droite) a recueilli 40,83% des suffrages. Renaud Hée (Ecologiste) complétait le trio de tête, glanant 261 voix (6,84%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers centre a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Claye-Souilly, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.