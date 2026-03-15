Résultat municipale 2026 à Claye-Souilly (77410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Claye-Souilly. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Claye-Souilly, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Claye-Souilly [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Luc SERVIERES
Jean-Luc SERVIERES POUR CLAYE-SOUILLY 		847 78,94%
Renaud HÉE
Renaud HÉE ENSEMBLE POUR CLAYE-SOUILLY 		226 21,06%
Participation au scrutin Claye-Souilly Partiels *
Taux de participation 54,75%
Taux d'abstention 45,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 1 089

* Résultats partiels sur 22% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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