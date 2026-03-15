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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cléon Quel portrait faire de Cléon, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 4 863 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 165 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 276 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,23% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 454 résidents étrangers, représentant 9,34% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 181 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 19,91%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Cléon, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Cléon Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Cléon il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,44% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,96% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 24,55% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 43,01% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 36,28% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 33,44% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 38,72% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Cléon peu mobilisés lors des scrutins Aux municipales de 2020, la participation à Cléon s'était fixée à 46,56 % à la fin du premier tour (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux). 1 469 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que le Covid semait le doute dans le pays. L'élection suprême en 2022 avait toutefois fortement mobilisé, avec 69,40 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 30,60 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 40,94 % au premier tour en 2022 à 61,55 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 44,30 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée en retrait des urnes. Pour cette municipale, cette réalité à Cléon sera quoi qu'il en soit déterminante dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Cléon lors de la dernière année électorale ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Cléon accordaient leurs suffrages à Alma Dufour (Union de la gauche) avec 41,65% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Alma Dufour culminant à 61,28% des votes dans la localité. À l'occasion du match européen avant la dissolution, les électeurs de Cléon avaient cette fois poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 36,28% des inscrits. Le panorama politique de Cléon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - À Cléon, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à la gauche En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cléon était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 35,99% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,04% pour Emmanuel Macron, contre 44,96% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Cléon soutenaient en priorité Alma Dufour (Nupes) avec 26,44% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,99% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Cléon une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Cléon Si l'on observe la fiscalité de Cléon, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,21 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 9 740 € la même année, bien en deçà des 429 130 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Cléon est passé à 46,73 % en 2024 (contre 21,37 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Cléon a atteint 1 719 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 226 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 à Cléon : une élection pliée dès le premier round Les résultats des précédentes municipales à Cléon ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Frédéric Marche (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 721 bulletins (50,13%). En deuxième position, Laëtitia Lefebvre Bellegueulle (Divers gauche) a recueilli 19,19% des bulletins valides. Une troisième force s'est dégagée derrière Ibrahim Dem (Divers), s'adjugeant 16,62% des bulletins. Cette victoire sans appel de Frédéric Marche a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Cléon, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.