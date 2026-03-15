Résultat municipale 2026 à Cléon (76410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cléon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cléon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cléon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélanie DELACOUR
Mélanie DELACOUR (26 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR CLEON 		1 022 71,92%
  • Mélanie DELACOUR
  • Rosario TARSIA
  • Najat BOUHRICH
  • Rachid ARBI
  • Monique COLOMBOTTI
  • Stéphane FAUCHE
  • Hawa HAMIDOU
  • Fabrice BERTHOU
  • Sylvie OMONT
  • Sidiky KONTÉ
  • Valérie HOULIER
  • Yaya SARR
  • Sandrine BALEM
  • Jonathan LÉGER
  • Carine DERLOT
  • Bouazza MEHDAOUI
  • Christèle BENEDEK
  • Said LGHANJOU
  • Evelyne LERICHE
  • David BEAUCOUSIN
  • Nathalie GRAIRE
  • Infali DABO
  • Jade LE ROUX
  • Paul VANDENBROUCKE
  • Alexia LENOIR
  • Philippe LEFEBVRE
Ibrahim DEM
Ibrahim DEM (3 élus) Cléon, il est temps de faire autrement 		399 28,08%
  • Ibrahim DEM
  • Aïssata KONTÉ
  • Mamadou DIA
Participation au scrutin Cléon
Taux de participation 47,94%
Taux d'abstention 52,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 1 503

Source : ministère de l’Intérieur

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