Résultat municipale 2026 à Clérac (17270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clérac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clérac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clérac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal PRIOUZEAU
Pascal PRIOUZEAU (13 élus) Créons aujourd'hui le Clérac de demain 		332 64,09%
  • Pascal PRIOUZEAU
  • Marie-Bernadette MARTINEZ
  • Dominique MAUREL
  • Chantal POMIER
  • Marc VAREILLE
  • Sylvie VIAS
  • Mathieu THIBAUD
  • Corinne QUELARD
  • Richard PERRET
  • Meg PITON
  • Daniel BUREAU
  • Maialen RAGUENAUD-LOISON
  • Rudy POMIER
Philippe PEYCHAUD
Philippe PEYCHAUD (2 élus) Ensemble Cléracaises, Cléracais 		186 35,91%
  • Philippe PEYCHAUD
  • Sylviane BAUDRY
Participation au scrutin Clérac
Taux de participation 64,76%
Taux d'abstention 35,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 531

Source : ministère de l’Intérieur

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