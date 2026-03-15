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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Clérac : ce qu'il faut savoir Comment les habitants de Clérac peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Dans le bourg, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,48% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (75,74%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 530 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,11%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,61%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Clérac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,98% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quel poids pour le RN à Clérac aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière campagne municipale à Clérac en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 32,77% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,61% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 29,06% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 58,61% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,50% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,72% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier s'imposera avec 53,88% lors du vote final, actant la victoire pour Pascal Markowsky.

16:58 - Les électeurs de Clérac vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour ces municipales, la désertion des bureaux de vote à Clérac sera capitale dans l'épilogue du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 46,96 % pour le premier tour des élections de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 21,73 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,27 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 33,25 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,48 % d'abstention. Regarder ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Clérac comme une ville moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Clérac Organisées après la dissolution, les élections législatives à Clérac avaient placé en tête Pascal Markowsky (Rassemblement National) avec 48,72% au premier tour, devant Danièle Desselles (Union de la gauche) avec 22,40%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pascal Markowsky culminant à 53,88% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,50%). De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Clérac : des suffrages très parlants lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Clérac plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 32,77% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,14%. Lors de la finale de l'élection à Clérac, les électeurs accordaient 56,61% pour Marine Le Pen, contre 43,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Clérac soutenaient en priorité Pascal Markowsky (RN) avec 29,06% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,61% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La municipalité de Clérac a plutôt augmenté sa fiscalité locale En matière d'impôts locaux à Clérac, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à 1 063 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 734 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est stabilisé à 30,62 % en 2024, comme en 2020. Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 15 450 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 136 700 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,51 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Clérac Les résultats des dernières municipales à Clérac ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Notons que les votants avaient la possibilité de panacher à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée, avec exclusivement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de la première manche électorale, Dominique Maurel a obtenu la première place avec 93,73% des soutiens. En deuxième position, Marie-Bernadette Martinez a recueilli 91,64% des votes. Chantal Pomier était troisième, avec 91,38% des électeurs. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour d'élections municipales 2026 à Clérac, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs élus dans cette configuration si particulière. Dans le pays, le dispositif électoral particulier qui permettait les candidatures isolées n'est toutefois plus d'actualité.