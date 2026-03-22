Résultat municipale 2026 à Cléré-les-Pins (37340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cléré-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cléré-les-Pins, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cléré-les-Pins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine PINARD
Antoine PINARD (12 élus) ENSEMBLE RÉVEILLONS CLÉRÉ 		459 58,25%
  • Antoine PINARD
  • Lydie JARRIGE
  • Thierry GARRIDO
  • Karine DETANDT
  • Charlie LAIZÉ
  • Céline DUPUET BELSOEUR
  • Clément NOYON
  • Catherine CORDEIRO
  • Benjamin PLAT
  • Sandra MOREL
  • Patrick VOLLET
  • Annabelle PINAULT
Benoît BAROT
Benoît BAROT (2 élus) CLERE A COEUR 		219 27,79%
  • Benoît BAROT
  • Pascale DELAUNAY
Patrick GUIET
Patrick GUIET (1 élu) AGIR POUR CLERE LES PINS 		110 13,96%
  • Patrick GUIET
Participation au scrutin Cléré-les-Pins
Taux de participation 73,36%
Taux d'abstention 26,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,13%
Nombre de votants 796

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Cléré-les-Pins - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine PINARD
Antoine PINARD (Ballotage) ENSEMBLE RÉVEILLONS CLÉRÉ 		313 39,13%
Benoît BAROT
Benoît BAROT (Ballotage) CLERE A COEUR 		192 24,00%
Bruno JULIEN
Bruno JULIEN (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR CLÉRÉ 		154 19,25%
Patrick GUIET
Patrick GUIET (Ballotage) AGIR POUR CLERE LES PINS 		141 17,63%
Participation au scrutin Cléré-les-Pins
Taux de participation 74,56%
Taux d'abstention 25,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 809

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