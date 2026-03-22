Résultat municipale 2026 à Cléré-les-Pins (37340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cléré-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cléré-les-Pins, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cléré-les-Pins [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine PINARD (12 élus) ENSEMBLE RÉVEILLONS CLÉRÉ
|459
|58,25%
|
|Benoît BAROT (2 élus) CLERE A COEUR
|219
|27,79%
|
|Patrick GUIET (1 élu) AGIR POUR CLERE LES PINS
|110
|13,96%
|
|Participation au scrutin
|Cléré-les-Pins
|Taux de participation
|73,36%
|Taux d'abstention
|26,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,13%
|Nombre de votants
|796
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cléré-les-Pins - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine PINARD (Ballotage) ENSEMBLE RÉVEILLONS CLÉRÉ
|313
|39,13%
|Benoît BAROT (Ballotage) CLERE A COEUR
|192
|24,00%
|Bruno JULIEN (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR CLÉRÉ
|154
|19,25%
|Patrick GUIET (Ballotage) AGIR POUR CLERE LES PINS
|141
|17,63%
|Participation au scrutin
|Cléré-les-Pins
|Taux de participation
|74,56%
|Taux d'abstention
|25,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|809
Election municipale 2026 à Cléré-les-Pins [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cléré-les-Pins sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cléré-les-Pins.
L'actu des élections municipales 2026 à Cléré-les-Pins
18:38 - Les leçons de l'année de la dissolution à Cléré-les-Pins
Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Cléré-les-Pins restait à l'époque une terre de droite mariniste. Le choc des Européennes 2024 à Cléré-les-Pins avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,99%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,49% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Cléré-les-Pins soutenaient en priorité François Ducamp (Rassemblement National) avec 49,79% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, François Ducamp culminant à 55,68% des voix localement.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Cléré-les-Pins ?
Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Cléré-les-Pins. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Benoît Barot a viré en tête en totalisant 383 soutiens (62,17%). Derrière, Patrick Guiet a recueilli 37,82% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Benoît Barot a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Cléré-les-Pins, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité d'une telle ampleur constituera un défi herculéen pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Cléré-les-Pins pour le 2e tour ?
Comme l'indiquent les candidatures pour le second tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc la mission de départager Patrick Guiet, à la tête de "Agir Pour Clere Les Pins", Antoine Pinard avec la liste "Ensemble Réveillons Cléré" et la liste "Clere A Coeur" emmenée par Benoît Barot ce 22 mars. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Bruno Julien a opté pour ne pas concourir à cette élection finale. Le bureau de vote de la commune de Cléré-les-Pins sera ouvert jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Cléré-les-Pins
Antoine Pinard a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Cléré-les-Pins il y a une semaine, avec 39,13 % des voix. Dans son sillage, Benoît Barot a pris la position de dauphin avec 24,00 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Bruno Julien a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Patrick Guiet a rassemblé 17,63 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Cléré-les-Pins, le vote a enregistré un taux d'abstention de 25,44 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Villes voisines de Cléré-les-Pins
- Cléré-les-Pins (37340)
- Ecole primaire à Cléré-les-Pins
- Maternités à Cléré-les-Pins
- Crèches et garderies à Cléré-les-Pins
- Salaires à Cléré-les-Pins
- Impôts à Cléré-les-Pins
- Dette et budget de Cléré-les-Pins
- Climat et historique météo de Cléré-les-Pins
- Accidents à Cléré-les-Pins
- Délinquance à Cléré-les-Pins
- Inondations à Cléré-les-Pins
- Nombre de médecins à Cléré-les-Pins
- Pollution à Cléré-les-Pins
- Entreprises à Cléré-les-Pins
- Prix immobilier à Cléré-les-Pins