Résultat municipale 2026 à Cléré-les-Pins (37340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cléré-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cléré-les-Pins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cléré-les-Pins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine PINARD
Antoine PINARD ENSEMBLE RÉVEILLONS CLÉRÉ 		313 39,13%
Benoît BAROT
Benoît BAROT CLERE A COEUR 		192 24,00%
Bruno JULIEN
Bruno JULIEN UN NOUVEAU CAP POUR CLÉRÉ 		154 19,25%
Patrick GUIET
Patrick GUIET AGIR POUR CLERE LES PINS 		141 17,63%
Participation au scrutin Cléré-les-Pins
Taux de participation 74,56%
Taux d'abstention 25,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 809

Source : ministère de l’Intérieur

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