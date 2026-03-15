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19:18 - Les données démographiques de Cléré-les-Pins révèlent les tendances électorales Dans les rues de Cléré-les-Pins, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 398 habitants répartis dans 677 logements, ce bourg présente une densité de 39 hab par km². Ses 98 entreprises attestent une économie prospère. Dans le bourg, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,79% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,74% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,68% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 73,51 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Cléré-les-Pins affirme l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Cléré-les-Pins Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Cléré-les-Pins il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 32,47% des votes lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,80% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 31,86% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste réunissait 52,62% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,99% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 49,79% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,68% lors du vote final, et un siège remporté par Sabine Thillaye.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Cléré-les-Pins Pour rappel, l'abstention se montait à 36,28 % à Cléré-les-Pins lors des précédentes élections municipales, un taux particulièrement faible, le Covid-19 ayant impacté fortement la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 16,55 % dans la ville (contre 83,45 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,48 % en 2022 à seulement 24,65 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,06 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. Dans le cadre des municipales de 2026 à Cléré-les-Pins, cette particularité jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Cléré-les-Pins : le vote des électeurs l'année de la dissolution François Ducamp (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Cléré-les-Pins en juin 2024 avec 49,79%. Sabine Thillaye (Ensemble !) était à la deuxième place avec 19,72%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, François Ducamp culminant à 55,68% des voix sur place. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Cléré-les-Pins s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,99%), devançant Valérie Hayer (13,49%) et Raphaël Glucksmann (9,71%). Une confirmation très claire des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Cléré-les-Pins : des suffrages particulièrement significatifs dans les urnes il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Cléré-les-Pins plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,47% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 27,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,80% pour Marine Le Pen, contre 48,20% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Cléré-les-Pins soutenaient en priorité Ambre Louisin (RN) avec 31,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,62% des suffrages. Cette physionomie politique de Cléré-les-Pins laisse ainsi apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La commune a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Cléré-les-Pins ? À Cléré-les-Pins, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 510 € en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 478 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 34,81 % en 2024 (contre 18,33 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 %. Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 15 680 € en 2024. Un apport qui est loin des 170 210 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,67 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Benoît Barot s'est imposé à Cléré-les-Pins Étudier les résultats de la dernière élection municipale à Cléré-les-Pins peut se révéler intéressant. Au terme du premier tour, Benoît Barot a distancé ses concurrents en récoltant 383 suffrages (62,17%). Juste derrière, Patrick Guiet a rassemblé 37,82% des bulletins valides. Cette victoire sans appel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cléré-les-Pins, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.