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19:16 - Élections municipales à Clérey : un éclairage démographique Dans les rues de Clérey, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 150 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 84 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 647 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,27%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,53% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 47,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 803,39 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Ainsi, Clérey incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Clérey ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Clérey il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 39,91% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,53% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 34,71% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme arrachait 47,78% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 53,09% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 55,75% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,57% lors du vote final, synonyme d'élection de Valérie Bazin-Malgras.

16:58 - Aux dernières municipales, 53,69 % d'abstention à Clérey En ce jour d'élection municipale 2026 à Clérey, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 53,69 % lors de la dernière élection municipale (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 20,50 % dans la ville (79,50 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 44,06 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,39 %, contre 52,77 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le territoire s'affiche donc plutôt comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - À Clérey, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Clérey accordaient leurs suffrages à Albéric Ferrand (Rassemblement National) avec 55,75% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Albéric Ferrand culminant à 57,57% des votes localement. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Clérey avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,09%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,35% des voix. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Clérey demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À Clérey, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le RN En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Clérey voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 39,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 28,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,53% pour Marine Le Pen, contre 41,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Clérey soutenaient en priorité Evelyne Henry (RN) avec 34,71% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 52,22%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Clérey : les impôts s'invitent dans la campagne Si l'on examine la fiscalité de Clérey, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 10,07 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 11 140 € la même année, marquant une forte baisse face aux 119 900 euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Clérey a évolué pour se fixer à un peu plus de 36,88 % en 2024 (contre 16,23 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Clérey s'est chiffrée à 546 euros en 2024 (contre 423 € en 2020).

11:59 - Jean-Pierre Lécorché vainqueur de la dernière municipale à Clérey Dans la cité de Clérey, les dynamiques politiques locales sont aujourd'hui encore conditionnées par l'issue des dernières municipales. Au terme du premier tour, Jean-Pierre Lécorché a pris la première place en rassemblant 204 soutiens (54,25%). Juste derrière, Coralie Giorgetti a obtenu 172 bulletins valides (45,74%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Clérey, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité si large constituera ce dimanche le principal défi, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.