Résultat municipale 2026 à Clérey (10390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clérey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clérey, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clérey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand VAN DEN BROECKE
Bertrand VAN DEN BROECKE (12 élus) Ensemble, redennons vie à Clérey 		296 51,48%
  • Bertrand VAN DEN BROECKE
  • Audrey RUSIECKI
  • Jean-Marc CEREMONIE
  • Christine PARISOT
  • Clément ISSELIN
  • Oriane POMPEY VAN DEN BROECKE
  • Geoffrey CORNIAU
  • Aurélie COLIN
  • Rudy CRETOL
  • Alex LESDANON
  • Emmanuel DURTELLE DE SAINT SAUVEUR
  • Mathilde JOURD'HEUIL
Franck CALLOT
Franck CALLOT (3 élus) CLÉREY ENSEMBLE 		279 48,52%
  • Franck CALLOT
  • Gaelle SOTTAS
  • Pascal PREVOT
Participation au scrutin Clérey
Taux de participation 63,06%
Taux d'abstention 36,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 589

Source : ministère de l’Intérieur

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