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19:17 - Élections municipales à Clérieux : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Clérieux, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 952 habitants répartis dans 919 logements, cette localité présente une densité de 144 habitants par km². Ses 135 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 18,44% des résidents sont des enfants, et 29,98% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,96% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 38,66% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 544,53 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Clérieux, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN attire toujours plus les électeurs de Clérieux Le Rassemblement national était absent à la dernière municipale à Clérieux en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,32% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,73% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 26,09% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Clérieux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,11% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 47,57% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 50,28% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Thibaut Monnier.

16:58 - Quelle participation attendre à Clérieux aux municipales ? En marge des élections municipales 2026, la valeur de la participation pèsera sur les résultats de Clérieux. La mobilisation atteignait 49,74 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que le Covid pesait sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 179 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 76,91 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 47,13 % au premier tour en 2022 à 71,91 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 59,40 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à Clérieux ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Clérieux, les choix s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,11%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Thibaut Monnier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,57% au premier tour, devant Isabelle Pagani (Union de la gauche) avec 20,69%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thibaut Monnier culminant à 50,28% des suffrages exprimés sur place. Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Les électeurs de Clérieux avaient clairement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Clérieux choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,32% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 20,62%. Lors de la finale de l'élection à Clérieux, les électeurs accordaient 57,73% pour Marine Le Pen, contre 42,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Clérieux accordaient leurs suffrages à Véronique Stin (RN) avec 26,09% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emmanuelle Anthoine (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 62,92%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les premières municipales à Clérieux depuis la réforme fiscale À Clérieux, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 11,26 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 15 500 €, loin des 243 260 € récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Clérieux s'est établi à 36,07 % en 2024 (contre 20,06 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Clérieux a représenté 686 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 565 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Clérieux Analyser les scores du dernier scrutin municipal à Clérieux peut s'avérer éclairant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Fabrice Larue a raflé la première place en obtenant 54,16% des bulletins. Juste derrière, François Auroux a obtenu 45,83% des suffrages. Ce succès d'emblée de Fabrice Larue a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Clérieux, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.