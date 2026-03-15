Résultat municipale 2026 à Clérieux (26260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Clérieux - Tour 1
- Election municipale 2026 à Clérieux [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Clérieux
- Clérieux (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clérieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clérieux, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clérieux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie WOZNIAK (15 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR CLÉRIEUX
|479
|54,12%
|
|Jean-Luc COMBRISSON (4 élus) Clérieux à coeur
|406
|45,88%
|
|Participation au scrutin
|Clérieux
|Taux de participation
|61,38%
|Taux d'abstention
|38,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|917
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Clérieux [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Clérieux en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Clérieux
19:17 - Élections municipales à Clérieux : un éclairage démographique
Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Clérieux, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 952 habitants répartis dans 919 logements, cette localité présente une densité de 144 habitants par km². Ses 135 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 18,44% des résidents sont des enfants, et 29,98% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,96% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 38,66% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 544,53 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Clérieux, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.
17:57 - Le RN attire toujours plus les électeurs de Clérieux
Le Rassemblement national était absent à la dernière municipale à Clérieux en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,32% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,73% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 26,09% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Clérieux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,11% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 47,57% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 50,28% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Thibaut Monnier.
16:58 - Quelle participation attendre à Clérieux aux municipales ?
En marge des élections municipales 2026, la valeur de la participation pèsera sur les résultats de Clérieux. La mobilisation atteignait 49,74 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que le Covid pesait sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 179 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 76,91 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 47,13 % au premier tour en 2022 à 71,91 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 59,40 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à Clérieux ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Clérieux, les choix s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,11%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Thibaut Monnier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,57% au premier tour, devant Isabelle Pagani (Union de la gauche) avec 20,69%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thibaut Monnier culminant à 50,28% des suffrages exprimés sur place. Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 en somme.
14:57 - Les électeurs de Clérieux avaient clairement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Clérieux choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,32% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 20,62%. Lors de la finale de l'élection à Clérieux, les électeurs accordaient 57,73% pour Marine Le Pen, contre 42,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Clérieux accordaient leurs suffrages à Véronique Stin (RN) avec 26,09% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emmanuelle Anthoine (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 62,92%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Les premières municipales à Clérieux depuis la réforme fiscale
À Clérieux, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 11,26 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 15 500 €, loin des 243 260 € récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Clérieux s'est établi à 36,07 % en 2024 (contre 20,06 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Clérieux a représenté 686 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 565 € relevés en 2020.
11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Clérieux
Analyser les scores du dernier scrutin municipal à Clérieux peut s'avérer éclairant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Fabrice Larue a raflé la première place en obtenant 54,16% des bulletins. Juste derrière, François Auroux a obtenu 45,83% des suffrages. Ce succès d'emblée de Fabrice Larue a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Clérieux, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Clérieux
Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la localité ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Clérieux. En 2026, les 1 406 votants de Clérieux sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Parcourez ci-dessous la liste des candidats à Clérieux. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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