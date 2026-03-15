Résultat municipale 2026 à Clérieux (26260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clérieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clérieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clérieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie WOZNIAK
Jean-Marie WOZNIAK (15 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR CLÉRIEUX 		479 54,12%
  • Jean-Marie WOZNIAK
  • Christelle ROBIN
  • Mathieu LE GAC
  • Géraldine CAMU
  • Anthony CHAMPELET
  • Camille FOUYAT
  • Bérenger BRAVO
  • Laurie CAMU
  • David GONCALVES
  • Cécile PROTEAU
  • Jonathan CHARRIER
  • Nathalie MANEVAL
  • Pascal PAYEN
  • Michelle COMMANDEUR
  • Jean-Pierre VAN-DE-VELDE
Jean-Luc COMBRISSON
Jean-Luc COMBRISSON (4 élus) Clérieux à coeur 		406 45,88%
  • Jean-Luc COMBRISSON
  • Agnès BABILLON
  • Christophe MONDON
  • Marie-Carmen BRET
Participation au scrutin Clérieux
Taux de participation 61,38%
Taux d'abstention 38,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 917

Source : ministère de l’Intérieur

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