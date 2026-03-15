Résultat municipale 2026 à Clermont-Créans (72200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clermont-Créans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clermont-Créans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Créans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CHALIGNÉ
Michel CHALIGNÉ (14 élus) L'AVENIR EN CONFIANCE 		531 80,45%
  • Michel CHALIGNÉ
  • Fabienne PÉAN
  • Pascal CONSTANT
  • Paméla PÉAN
  • Vincent PILON
  • Sophie PREL
  • Dimitri GUYARD
  • Cindy BOURDON
  • Mickael DEGOULET
  • Edwige COUBARD
  • William HERRAULT
  • Eugénie HERVOUET
  • Gilles MARTIN
  • Marie-Lucie GUY
Pascale GLOTIN
Pascale GLOTIN (1 élu) L'essentiel, c'est vous 		129 19,55%
  • Pascale GLOTIN
Participation au scrutin Clermont-Créans
Taux de participation 70,01%
Taux d'abstention 29,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 684

Source : ministère de l’Intérieur

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