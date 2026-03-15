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19:20 - Démographie et politique à Clermont-Créans, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Clermont-Créans révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,82%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,38%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 699 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,46%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,25%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Clermont-Créans mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,41% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quel poids pour le RN à Clermont-Créans lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Clermont-Créans il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 28,52% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 48,17% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 25,84% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 53,73% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 42,95% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 44,84% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course en tête avec 50,60% lors du vote final, et un siège remporté par Eric Martineau.

16:58 - Dernières municipales : 55,49 % de participation à Clermont-Créans Dans le cadre de ces municipales 2026 à Clermont-Créans, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats. Pour rappel, l'abstention atteignait 44,51 % lors de la dernière élection du conseil municipal, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir beaucoup de votants. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 22,81 % dans la ville (et donc 77,19 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 50,54 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,93 %, loin des 56,79 % affichés aux législatives de 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Qui a dominé les votes en 2024 à Clermont-Créans ? Lors des élections européennes, le podium à Clermont-Créans s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (42,95%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,10%) et Raphaël Glucksmann (13,03%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Clermont-Créans avaient ensuite propulsé aux avants-postes Romain Lemoigne (Rassemblement National) avec 44,84% au premier tour, devant Eric Martineau (Majorité présidentielle) avec 29,15%. Le second round n'a pas changé grand chose, Romain Lemoigne culminant à 50,60% des suffrages exprimés localement. La situation politique de Clermont-Créans a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Clermont-Créans était inclassable sur l'échiquier politique Lors des législatives de 2022, les votants de Clermont-Créans soutenaient en priorité Bruno Pinçon (RN) avec 25,84% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,73% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Clermont-Créans voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 29,57% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 28,52%. Lors de la finale de l'élection à Clermont-Créans, les électeurs accordaient 51,83% pour Emmanuel Macron, contre 48,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Clermont-Créans comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - À Clermont-Créans, une fiscalité en hausse qui influencera le résultat À Clermont-Créans, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,82 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 10 530 € la même année, bien en deçà des 172 700 euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Clermont-Créans atteint désormais 44,35 % en 2024 (contre 21,13 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Clermont-Créans a atteint environ 694 euros en 2024 (contre 572 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Clermont-Créans Les forces politiques en présence demeurent influencées par l'issue du dernier scrutin communal à Clermont-Créans. Au soir du premier scrutin à l'époque, Michel Chaligné a pris la première place en recueillant 311 voix (59,80%). Dans la position du principal opposant, Nicolas Bars a recueilli 209 suffrages en sa faveur (40,19%). Ce succès d'emblée de Michel Chaligné a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Clermont-Créans, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse devant ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.