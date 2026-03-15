Résultat municipale 2026 à Clermont-Dessous (47130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clermont-Dessous a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clermont-Dessous, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Dessous [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique ORLIAC
Dominique ORLIAC (12 élus) LISTE DOMINIQUE ORLIAC 		240 51,84%
  • Dominique ORLIAC
  • Magali MARREC
  • Sylvain MILHOUET
  • Marie-Claude DIDIER
  • Maxim SINCLAIR
  • Brigitte RUCHAT
  • Helder DA SILVA MATA
  • Isabelle LABRUNIE
  • Fabien ZANARDO
  • Marie-Pierre DANIAL-FORTAIN
  • Gabriel ORLIAC
  • Anne-Laure SEGUES
Caroline MALBEC
Caroline MALBEC (3 élus) CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR POUR TOUS 		223 48,16%
  • Caroline MALBEC
  • Cyril SANGLIER
  • Claire RUCHAT
Participation au scrutin Clermont-Dessous
Taux de participation 73,74%
Taux d'abstention 26,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 483

Source : ministère de l’Intérieur

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