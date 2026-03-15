En direct

19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Clermont-Dessous Quel portrait faire de Clermont-Dessous, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 438 logements pour 810 habitants, la densité de la commune est de 54 hab/km². L'existence de 55 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (75,57%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 37,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 37,31% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 296,65 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Clermont-Dessous incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Les électeurs de Clermont-Dessous de plus en plus attirés par le RN Le mouvement nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Clermont-Dessous il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,68% des votes lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,86% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 26,82% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 36,09% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,42% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,59% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 53,86% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Hélène Laporte.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Clermont-Dessous au crible Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale à Clermont-Dessous avait été marqué par une abstention de 32,54 %, un taux particulièrement faible (la participation se limitant à 67,46 %), nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 16,56 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 44,77 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,60 %, loin des 45,11 % affichés aux législatives de 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour de municipales 2026 à Clermont-Dessous, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Clermont-Dessous a-t-elle voté ? Les Européennes de juin 2024 à Clermont-Dessous avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,42%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 15,67% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Clermont-Dessous avaient ensuite propulsé aux avants-postes Hélène Laporte (Rassemblement National) avec 44,59% au premier tour, devant Jean-Marie Lenzi (Ensemble !) avec 28,38%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hélène Laporte culminant à 53,86% des suffrages exprimés dans la commune. L'orientation des électeurs de Clermont-Dessous a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Clermont-Dessous : des résultats très parlants lors des élections en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Clermont-Dessous se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Clermont-Dessous votaient en priorité pour Marine Le Pen (26,68%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 24,95%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,86% pour Marine Le Pen, contre 49,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Clermont-Dessous portaient leur choix sur Alexandre Freschi (Ensemble !) avec 29,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 36,91% des suffrages.

12:58 - Clermont-Dessous : les impôts s'invitent dans la campagne Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Clermont-Dessous, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 18,37 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 25 620 €. Un apport qui est loin des 142 240 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Clermont-Dessous atteint désormais un peu moins de 42,31 % en 2024 (contre 14,98 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Clermont-Dessous s'est chiffrée à environ 844 euros en 2024 (contre 598 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Clermont-Dessous L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Clermont-Dessous est particulièrement éclairante. Précisons que les votants avaient la possibilité de choisir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Anne-Laure Segues a obtenu les meilleurs résultats avec 276 soutiens (65,71%). Juste derrière, Dominique Orliac a capté 65,23% des suffrages. Caroline Malbec était à la troisième place, s'adjugeant 273 voix (65,00%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin 2026 à Clermont-Dessous, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local très singulier. Le mode de scrutin spécifique sans liste appartient cependant au passé.