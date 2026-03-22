Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Clermont-Ferrand sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clermont-Ferrand.
L'actu des élections municipales 2026 à Clermont-Ferrand
11:52 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Clermont-Ferrand
Dimanche dernier, c'est Julien Bony (Union de la droite) qui s'est arrogé la première place avec 33,93 % des votes. À sa suite, Olivier Bianchi (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 29,99 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Marianne Maximi (La France insoumise) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Antoine Darbois, avec la nuance Rassemblement National, a obtenu 11,29 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Clermont-Ferrand, le vote a enregistré une participation de 52,64 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Clermont-Ferrand
Le deuxième tour des élections municipales à Clermont-Ferrand a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine Darbois
Liste du Rassemblement National
REMETTRE CLERMONT EN ORDRE
|
|
Julien Bony
Liste d'union à droite
LE SURSAUT CLERMONTOIS
|
|
Olivier Bianchi
Liste divers gauche
VIVRE CLERMONT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien BONY (Ballotage) LE SURSAUT CLERMONTOIS
|13 441
|33,93%
|Olivier BIANCHI (Ballotage) VIVRE CLERMONT !
|11 882
|29,99%
|Marianne MAXIMI (Ballotage) Clermont-Fd Fière et Solidaire
|6 739
|17,01%
|Antoine DARBOIS (Ballotage) REMETTRE CLERMONT EN ORDRE
|4 474
|11,29%
|Yannick CARTAILLER LE RÉVEIL CLERMONTOIS
|2 540
|6,41%
|Marie SAVRE LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|538
|1,36%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|52,64%
|Taux d'abstention
|47,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|40 424
Source : ministère de l’Intérieur
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