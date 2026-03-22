Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Clermont-Ferrand

Le deuxième tour des élections municipales à Clermont-Ferrand a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine Darbois
Antoine Darbois Liste du Rassemblement National
REMETTRE CLERMONT EN ORDRE
  • Antoine Darbois
  • Alexandra Paret
  • Bernard Dimoyat
  • Priscilla Rais
  • Patrick Roesch
  • Mathilde Clauss
  • Stephane Thuel
  • Jehanne Duclos
  • Julien Gouttefangeas
  • Marlène Pancracio
  • Thomas Rondepierre
  • Mina Escudero
  • Stephane Capel
  • Concepcion Grinan Lopez
  • Axel Gibaud
  • Tina Navaron
  • Jean-Pierre Felix
  • Elisabeth Genuyt
  • Anthony Lampre
  • Pierrette Gauffier
  • Claude Bonnefoy
  • Sylvie Fournelle
  • Bernard Leroy
  • Louise Dalmas
  • Arnaud Viscontini
  • Marie Beaud
  • Jerôme Joguet
  • Marcelle de Serna
  • Franck Soulfour
  • Fabienne Couzon
  • Brice Bellingard
  • Nicole Belleux
  • Robert Requena
  • Denise Dusuel
  • Aymerick Mauriacoux
  • Paulette Chalopin
  • Georges Lamirand
  • Micheline Revardeau
  • Gregory Larpin
  • Suzanne Pichard
  • Simon Paccou
  • Caroline de la Tullaye
  • Jean-Marc Lapeire
  • Claudine Blampied
  • Alain Giraud
  • Gabrielle d'Estrees
  • Alain Moreau
  • Marie Sobanski
  • Honoré Ossohou
  • Genevieve Chassaing
  • Arnaud Philippe
  • Colette Mathieu
  • Alain Auger
  • Sabrina Lapeire
  • Daniel Roche
  • Michelle Pirat-Epailly
  • Christophe Teyssot
Julien Bony
Julien Bony Liste d'union à droite
LE SURSAUT CLERMONTOIS
  • Julien Bony
  • Corinne Mielvaque
  • Stanislas Renié
  • Catherine Pinet Des Ecots-Tallon
  • Alexis Blondeau
  • Cécile Laporte
  • Gérald Sertelet
  • Fatima Bismir
  • Julien Cerrajero
  • Bernadette Oleksiak
  • Robert Pages
  • Géraldine Bastien
  • Vincent Salesse
  • Florence Thomas
  • Thomas Lorblanchet
  • Christine Evezard Lepy
  • Kevin Quicke
  • Marie-Camille Guittard
  • David Alvarez
  • Christiane Jalicon
  • Quentin Dissard
  • Claire Bussière
  • Thomas Bouet-Baricault
  • Marie Deshommes-Chauffaut
  • François Merlet
  • Anaïs Sauzedde
  • Kevin Kerguen
  • Lucie Nourisson
  • Dominique Mansaré
  • Chantal Borderie
  • Jean-Baptiste Le Hen
  • Nathalie Roux-Dominget
  • Ruben Dos Santos
  • Valentine Tezenas Du Montcel
  • Corentin Pohu
  • Aurélie Dudek
  • Hugo Lambert
  • Sandrine Guy
  • Martin Pons
  • Chantal Dubessy
  • Yassine Bensouda
  • Cécile Bravard-Amadon
  • Rémi Convert
  • Valentine Boucher
  • Xavier Boilon
  • Céline Hansjacob
  • Jean-Jacques Picard
  • Amandine Mathieu
  • Papa Ibra Kébé
  • Catherine Charbonnel
  • Pierre Liagre
  • Simone Boudot
  • Jean-Pierre Brenas
  • Anne Lelabousse
  • Jean-Paul Chapus
  • Virginie Vial
  • Andria Sokolovic
Olivier Bianchi
Olivier Bianchi Liste divers gauche
VIVRE CLERMONT !
  • Olivier Bianchi
  • Marianne Maximi
  • Cyril Cineux
  • Anne-Laure Stanislas
  • Aliaume Couchard
  • Cécile Audet
  • Grégory Bernard
  • Noémie Fel
  • Frédéric Pilaud
  • Marion Canalès
  • Alparslan Coskun
  • Lucie Mizoule
  • Pierre Sabatier
  • Wendy Lafaye
  • Diego Landivar
  • Marion Barraud
  • Jean-Christophe Cervantes
  • Mayke Fustier
  • Geoffrey Volat
  • Sondès El Hafidhi
  • Yannick Vigignol
  • Victoria Mure-Ravaud
  • Paco Larbi Bellouche
  • Magali Gallais
  • Steve Maquaire-Beausoleil
  • Dominique Briat
  • Charles Dubreuil
  • Juliette Lanos
  • Lucas Peyre
  • Marie Fernandez Madrid
  • Fernand Koko
  • Laurence Schlienger
  • Louis d'Eramo
  • Claudine Khatchadourian
  • Rayan Chaouch
  • Asmaa Thevenot
  • Samir El Bakkali
  • Anaïs Sahy
  • Osman Kulekci
  • Manuela Ferreira de Sousa
  • Simon Lamure
  • Isabelle Lavest
  • Maxime Boyer
  • Sophie Boyer
  • Abba Souleymane Diourte
  • Elsa Siffert
  • Jérôme Godard
  • Cécile Gaudio
  • Clément Boudier
  • Valérie Bernard
  • Nicolas Lejolivet-Deligand
  • Sandrine Nolot
  • Karim Srikah
  • Odile Vignal
  • Fabrice Bouche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien BONY
Julien BONY (Ballotage) LE SURSAUT CLERMONTOIS 		13 441 33,93%
Olivier BIANCHI
Olivier BIANCHI (Ballotage) VIVRE CLERMONT ! 		11 882 29,99%
Marianne MAXIMI
Marianne MAXIMI (Ballotage) Clermont-Fd Fière et Solidaire 		6 739 17,01%
Antoine DARBOIS
Antoine DARBOIS (Ballotage) REMETTRE CLERMONT EN ORDRE 		4 474 11,29%
Yannick CARTAILLER
Yannick CARTAILLER LE RÉVEIL CLERMONTOIS 		2 540 6,41%
Marie SAVRE
Marie SAVRE LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		538 1,36%
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 40 424

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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