Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand : les résultats du 2e tour

Programme de Julien Bony à Clermont-Ferrand (LE SURSAUT CLERMONTOIS)

Sécurité et tranquillité

Le projet propose un espace public entièrement vidéoprotégé pour assurer la sécurité des citoyens. Il inclut également la création d'un hôtel de police municipal adapté, avec un Centre de Supervision Urbain opérationnel 24h/24. De plus, il est prévu d'augmenter le nombre de policiers municipaux pour renforcer la présence sur le terrain.

Santé et pouvoir d'achat

Le programme met l'accent sur le soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires et la création de box de téléconsultation dans les quartiers. Il vise également à améliorer le pouvoir d'achat des familles, notamment par des initiatives comme des petits-déjeuners de produits locaux dans les écoles. Enfin, il garantit qu'il n'y aura aucune hausse des taux municipaux de taxe foncière.

Cadre de vie et déplacements

Une réorganisation des déplacements est prévue, avec la réouverture de grands axes précédemment fermés pour améliorer la circulation. Le projet inclut également la création d'arrêts minutes spécifiques pour les professionnels de santé et des artisans. L'objectif est de rendre les espaces publics plus attractifs et accessibles pour tous.

Attractivité et durabilité

Le programme vise à refonder la gouvernance municipale en mettant fin au cumul des fonctions de maire et de président de la métropole. Il propose également de redynamiser le centre-ville et de créer un office municipal du commerce et de l'artisanat. Enfin, des initiatives de végétalisation des grandes places publiques sont envisagées pour améliorer l'environnement urbain.