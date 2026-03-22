Résultat municipale 2026 à Clermont-l'Hérault (34800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-l'Hérault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clermont-l'Hérault, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-l'Hérault [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard BESSIERE (22 élus) ALLEZ CLERMONT L'HERAULT !
|1 936
|50,68%
|
|Salvador RUIZ (5 élus) Ensemble Pour Réussir 2026
|1 339
|35,05%
|
|Odile THIERS (2 élus) DEMAIN CLERMONT
|545
|14,27%
|
|Participation au scrutin
|Clermont-l'Hérault
|Taux de participation
|56,18%
|Taux d'abstention
|43,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|3 939
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Clermont-l'Hérault - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard BESSIERE (Ballotage) ALLEZ CLERMONT L'HERAULT !
|1 559
|41,65%
|Salvador RUIZ (Ballotage) Ensemble Pour Réussir 2026
|717
|19,16%
|Claude BLAHO PONCÉ (Ballotage) 100% POUR CLERMONT
|642
|17,15%
|Odile THIERS (Ballotage) DEMAIN CLERMONT
|634
|16,94%
|Laurent DO CHOISIR CLERMONT
|191
|5,10%
|Participation au scrutin
|Clermont-l'Hérault
|Taux de participation
|55,22%
|Taux d'abstention
|44,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|3 873
Election municipale 2026 à Clermont-l'Hérault [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Clermont-l'Hérault sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clermont-l'Hérault.
L'actu des élections municipales 2026 à Clermont-l'Hérault
18:38 - L'année de la dissolution, comment Clermont-l'Hérault a-t-elle voté ?
À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Clermont-l'Hérault avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,62% des votes. Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des élections des députés à Clermont-l'Hérault après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 42,35%. Aurélien Manenc (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 36,81%. Mais c'est néanmoins Aurélien Manenc (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 50,46% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Clermont-l'Hérault a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Clermont-l'Hérault
Les résultats des municipales de 2020 à Clermont-l'Hérault se sont révélés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour, Marie Passieux (Divers gauche) a surclassé ses rivaux en obtenant 669 voix (23,87%). À sa poursuite, Salvador Ruiz (Divers) a obtenu 647 voix (23,09%). La troisième place est revenue à Gérard Bessiere (Divers), obtenant 611 électeurs (21,80%). Le faible écart en tête du peloton semblait laisser place à un deuxième tour très flou. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Gérard Bessiere l'a finalement emporté avec 35,69% des votes, face à Marie Passieux avec 33,07% des votants et Salvador Ruiz obtenant 967 votes (31,23%). Comme le laissait entrevoir le premier tour, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'à la toute fin. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., gagnant 436 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Clermont-l'Hérault, cet équilibre constitue un point de départ particulier.
13:58 - Les votants de Clermont-l'Hérault départagent 3 listes
Sont donc alignés pour ce deuxième passage dans les isoloirs ce dimanche : Odile Thiers, à la tête de "Demain Clermont", Gérard Bessiere, à la tête de "Allez Clermont L'herault !" et Salvador Ruiz avec la liste "Ensemble Pour Réussir 2026", comme le montre la liste des candidats au deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il faut rappeler le retrait de Claude Blaho Poncé (Divers gauche), qui pouvait pourtant figurer à ce second tour après un score initial suffisant. Les 6 bureaux de vote de la ville de Clermont-l'Hérault seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de se prononcer.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Clermont-l'Hérault
Les élections municipales 2026 à Clermont-l'Hérault ont vu Gérard Bessiere s'imposer dimanche dernier avec 41,65 % des suffrages exprimés. Salvador Ruiz a pris la position de dauphin avec 19,16 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Par ailleurs, avec 17,15 %, Claude Blaho Poncé, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Odile Thiers, portant la nuance Divers droite, a rassemblé 16,94 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Clermont-l'Hérault, le vote a enregistré une participation de 55,22 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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