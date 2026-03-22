Résultat municipale 2026 à Clermont-l'Hérault (34800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-l'Hérault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clermont-l'Hérault, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clermont-l'Hérault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard BESSIERE
Gérard BESSIERE (22 élus) ALLEZ CLERMONT L'HERAULT ! 		1 936 50,68%
  • Gérard BESSIERE
  • Michelle GUIBAL
  • Jean-Marie SABATIER
  • Anne BERNADOU BOISSIÈRE
  • Georges ELNECAVE
  • Corinne GONZALEZ
  • Georges BELART
  • Agathe KHETTAB
  • Jean-Luc BARRAL
  • Louise JABER
  • Jean-François FAUSTIN
  • Joëlle MOUCHOUX
  • Jean-Jacques PINET
  • Catherine KLEIN
  • Samy ZEITOUN
  • Martine ROUZIER
  • Franck RUGANI
  • Cloé VANZEL
  • Jean GARCIA
  • Myriam LALAUZE
  • Frédéric LABORIE
  • Martine MINARDI
Salvador RUIZ
Salvador RUIZ (5 élus) Ensemble Pour Réussir 2026 		1 339 35,05%
  • Salvador RUIZ
  • Claude BLAHO-PONCÉ
  • Patrick JAVOUREY
  • Hélène CINESI
  • Pierre GROS
Odile THIERS
Odile THIERS (2 élus) DEMAIN CLERMONT 		545 14,27%
  • Odile THIERS
  • Jules POUSSARD
Participation au scrutin Clermont-l'Hérault
Taux de participation 56,18%
Taux d'abstention 43,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 3 939

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Clermont-l'Hérault - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard BESSIERE
Gérard BESSIERE (Ballotage) ALLEZ CLERMONT L'HERAULT ! 		1 559 41,65%
Salvador RUIZ
Salvador RUIZ (Ballotage) Ensemble Pour Réussir 2026 		717 19,16%
Claude BLAHO PONCÉ
Claude BLAHO PONCÉ (Ballotage) 100% POUR CLERMONT 		642 17,15%
Odile THIERS
Odile THIERS (Ballotage) DEMAIN CLERMONT 		634 16,94%
Laurent DO
Laurent DO CHOISIR CLERMONT 		191 5,10%
Participation au scrutin Clermont-l'Hérault
Taux de participation 55,22%
Taux d'abstention 44,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 3 873

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