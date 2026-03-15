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19:17 - Comprendre l'électorat de Clermont-l'Hérault : un regard sur la démographie locale A mi-chemin des municipales, Clermont-l'Hérault fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 372 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 000 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (70,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Clermont-l'Hérault abrite une communauté diversifiée, avec ses 583 résidents étrangers, soit 6,22% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 182 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 16,74%, annonçant une situation économique tendue. Ainsi, Clermont-l'Hérault incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - À Clermont-l'Hérault, le vote RN s'annonce fort aux municipales 2026 Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Clermont-l'Hérault en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 28,22% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 52,35% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 25,09% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 49,63% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 36,62% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 42,35% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 49,54% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Clermont-l'Hérault ? L'affluence dans les bureaux de vote de Clermont-l'Hérault constituera, à la fin du scrutin, une clé pour cette municipale. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 2 912 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 45,86 %, un score dans la norme, la pandémie du Covid ayant créé un contexte défavorable pour la compétition. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 72,59 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 50,03 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 63,91 % au premier tour, contre 44,62 % en 2022. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Clermont-l'Hérault comme une ville en retrait des urnes en comparaison de la moyenne.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Clermont-l'Hérault en 2024 Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Stéphanie Galzy (Rassemblement National) en pole position avec 42,35% au premier tour, devant Aurélien Manenc (Union de la gauche) avec 36,81%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Aurélien Manenc (Union de la gauche), avec 50,46%. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Clermont-l'Hérault s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (36,62%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,84%) et Valérie Hayer (10,20%). La préférence des électeurs de Clermont-l'Hérault a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Clermont-l'Hérault ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Clermont-l'Hérault plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,22% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 25,36%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 52,35% pour Marine Le Pen, contre 47,65% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Clermont-l'Hérault portaient leur choix sur Pierre Polard (Nupes) avec 27,75% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,37%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Clermont-l'Hérault : une incidence sur les municipales En matière d'impôts locaux à Clermont-l'Hérault, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint environ 1 054 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 757 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 50,32 % en 2024 (contre 26,91 % en 2020). Par comparaison, la moyenne en France se situe à près de 40 %. Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 122 300 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 1,34764 million d'euros (1 347 640 € très exactement) récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 12,66 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Clermont-l'Hérault Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal de 2020 à Clermont-l'Hérault ? Dès le premier tour de scrutin, Marie Passieux (Divers gauche) a viré en tête en obtenant 23,87% des bulletins. Derrière, Salvador Ruiz (Divers) a obtenu 647 bulletins valides (23,09%). Le podium a été complété par Gérard Bessiere (Divers), rassemblant 611 voix (21,80%). Ce résultat serré laissait planer de nombreuses incertitudes pour le 2ème tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Gérard Bessiere l'a finalement emporté avec 1 105 bulletins (35,69%), face à Marie Passieux qui a obtenu 33,07% des votants et Salvador Ruiz avec 967 voix (31,23%). Le suspense est resté entier, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., sécurisant 436 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Clermont-l'Hérault, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser.