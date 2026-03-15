Résultat municipale 2026 à Clermont-l'Hérault (34800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clermont-l'Hérault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clermont-l'Hérault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-l'Hérault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard BESSIERE
Gérard BESSIERE ALLEZ CLERMONT L'HERAULT ! 		1 559 41,65%
Salvador RUIZ
Salvador RUIZ Ensemble Pour Réussir 2026 		717 19,16%
Claude BLAHO PONCÉ
Claude BLAHO PONCÉ 100% POUR CLERMONT 		642 17,15%
Odile THIERS
Odile THIERS DEMAIN CLERMONT 		634 16,94%
Laurent DO
Laurent DO CHOISIR CLERMONT 		191 5,10%
Participation au scrutin Clermont-l'Hérault
Taux de participation 55,22%
Taux d'abstention 44,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 3 873

Source : ministère de l’Intérieur

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