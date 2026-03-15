Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Clermont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clermont.
L'actu des élections municipales 2026 à Clermont
13:46 - La mairie a-t-elle augmenté les impôts à Clermont ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Clermont, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 18,32 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 227 000 euros environ, marquant une forte baisse face aux 2 326 200 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Clermont est passé à un peu moins de 57,98 % en 2024 (contre 36,44 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Clermont s'est établi à 1 076 euros en 2024 contre 968 euros en début de mandat.
11:59 - La liste "Clermont Tout Simplement" grande gagnante de la dernière élection à Clermont
Comment s'étaient terminées les dernières élections municipales à Clermont ? Au soir du premier scrutin, Lionel Ollivier (Divers gauche) a imposé son rythme en obtenant 48,22% des bulletins. À sa poursuite, Maïté Biason (Divers droite) a recueilli 638 votes (27,57%). Une large différence. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Lionel Ollivier l'a finalement emporté avec 57,36% des suffrages, face à Maïté Biason rassemblant 860 votants (42,63%). La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est accentué, débouchant sur un résultat sans équivoque. Bien que Maïté Biason ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 222 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le camp des challengers se doit par tous les moyens de créer des réserves nettement plus conséquentes dès le premier tour ce dimanche soir, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Clermont ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Clermont sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Clermont de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Clermont est affichée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clermont
|Tête de listeListe
|
Lionel Ollivier
Liste du Parti socialiste
CLERMONT AMBITIEUSE ET SOLIDAIRE
|
|
Franck Vatinel
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Ollivier (26 élus) Clermont tout simplement
|1 157
|57,36%
|
|Maïté Biason (7 élus) Clermont, c'est avec vous
|860
|42,63%
|
|Participation au scrutin
|Clermont
|Taux de participation
|34,11%
|Taux d'abstention
|65,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 090
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Ollivier Clermont tout simplement
|1 116
|48,22%
|Maïté Biason Clermont, c'est avec vous
|638
|27,57%
|Derek Carvalho Unite citoyenne : la qualite de vie pour les clermontois
|425
|18,36%
|Franck Vatinel Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|135
|5,83%
|Participation au scrutin
|Clermont
|Taux de participation
|39,39%
|Taux d'abstention
|60,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 412
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Ollivier (26 élus) Clermont 2014, ensemble avec audace et sincérité
|1 943
|55,05%
|
|Jean-Luc Poulain (5 élus) Clermont, c'est avec vous
|1 035
|29,32%
|
|Johan Delcroix (2 élus) Tous ensemble pour clermont
|551
|15,61%
|
|Participation au scrutin
|Clermont
|Taux de participation
|56,10%
|Taux d'abstention
|43,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,76%
|Nombre de votants
|3 667
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Ollivier Clermont 2014, ensemble avec audace et sincérité
|1 764
|47,80%
|Jean-Luc Poulain Clermont, c'est avec vous
|1 028
|27,85%
|Johan Delcroix Tous ensemble pour clermont
|533
|14,44%
|Mohamad Fakallah Un autre clermont est possible
|194
|5,25%
|Franck Vatinel Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|171
|4,63%
|Participation au scrutin
|Clermont
|Taux de participation
|58,78%
|Taux d'abstention
|41,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|3 841
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