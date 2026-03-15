Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clermont

Tête de listeListe
Lionel Ollivier
Lionel Ollivier Liste du Parti socialiste
CLERMONT AMBITIEUSE ET SOLIDAIRE
  • Lionel Ollivier
  • Amandine Guiloineau
  • Philippe Bellanger
  • Cécile Grange
  • Grégory Portemer
  • Olivia Dourey Benoit
  • Romain Mida
  • Mélina Demoniere
  • Sébastien Denys
  • Evelyne Bovery
  • Xavier Delcroix
  • Ghizlane Mrabet
  • Franck Miné
  • Marie-Laure Darrigade
  • Serge Lambert
  • Laëtissia Olympio
  • Mohamad Fakallah
  • Emmanuelle Barbier
  • Thomas Bourdin
  • Valérie Sicard
  • Mario Sanguina
  • Delphine Marino
  • Arnaud Fortané
  • Magali Mopin
  • Johan Pernier
  • Brigitte Berault
  • Johan Delcroix
  • Vanessa Vitanostra
  • Didier Cusserne
  • Yamina Marchal
  • Antoine Gellée
  • Jenn Lessertisseur
  • Alain Carpentier
  • Violette Guélou
  • Denys Decaix
Franck Vatinel
Franck Vatinel Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Franck Vatinel
  • Valérie Meublat
  • Gérard Plaisance
  • Aline Godin
  • Éric Bresson
  • Palmyre Boudin
  • Arnaud Rault
  • Delphine Thomas
  • Ali Carkci
  • Séverine Ferré
  • Jean-Philippe Payet
  • Pascale Dray
  • Lionel Moutoucarpin
  • Sabine Claessens
  • Lilian Colas
  • Florence Darcaigne
  • Jean-Pierre Boudin
  • Patricia Lignereux
  • Léo Payet--Thomas
  • Nadine Rety
  • Gérard-Philippe Pourrier
  • Viviane Donny
  • Nourdine Sghiri
  • Marie Mourouvaya
  • Alexandre Varlet
  • Nathalie Vasseur
  • Sebastien Vallienne
  • Anaïs Paon
  • Laurent Gallard
  • Marianne Lecomte
  • Jean-Paul Ledoux
  • Aurélie Verdon
  • Emmanuel Doisy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Ollivier
Lionel Ollivier (26 élus) Clermont tout simplement 		1 157 57,36%
  • Lionel Ollivier
  • Cécile Grange
  • Philippe Bellanger
  • Evelyne Bovery
  • Xavier Delcroix
  • Laëtissia Chanoine
  • Franck Miné
  • Maha Keswani
  • Antoine Gellée
  • Delphine Marino
  • Thierry Schmitz
  • Valérie Calderon
  • Serge Lambert
  • Corinne Bouvignies
  • David Teixeira
  • Catherine Colas-Fleury
  • Mohamad Fakallah
  • Nathalie Martin
  • Pascal Dizengremel
  • Christelle Bieniewicz
  • Grégory Portemer
  • Michelle Tricot
  • Bernard Tantost
  • Sabrina Pelerin
  • Arnaud Fortané
  • Valérie Sicard
Maïté Biason
Maïté Biason (7 élus) Clermont, c'est avec vous 		860 42,63%
  • Maïté Biason
  • Abdelaziz Iskou
  • Sylvie Pillon
  • Alain Péneau
  • Pascale Deschamps
  • Hassan Mandat
  • Cassandra Laporterie
Participation au scrutin Clermont
Taux de participation 34,11%
Taux d'abstention 65,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 090

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Ollivier
Lionel Ollivier Clermont tout simplement 		1 116 48,22%
Maïté Biason
Maïté Biason Clermont, c'est avec vous 		638 27,57%
Derek Carvalho
Derek Carvalho Unite citoyenne : la qualite de vie pour les clermontois 		425 18,36%
Franck Vatinel
Franck Vatinel Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		135 5,83%
Participation au scrutin Clermont
Taux de participation 39,39%
Taux d'abstention 60,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 412

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Ollivier
Lionel Ollivier (26 élus) Clermont 2014, ensemble avec audace et sincérité 		1 943 55,05%
  • Lionel Ollivier
  • Evelyne Bovery
  • Philippe Bellanger
  • Cécile Kazmierczak
  • Pascal Dizengremel
  • Coralie Jacquot
  • Derek Carvalho
  • Valérie Calderon
  • Franck Miné
  • Laëtissia Chanoine
  • Xavier Delcroix
  • Martine Dechaumont
  • Fouad Kharrab
  • Laura Spagnuolo
  • Patrice Herbet
  • Brigitte Rembauville
  • Christian Walrand
  • Christine Borderias-Soler
  • Bernard Tantost
  • Françoise Fournier
  • Serge Lambert
  • Nathalie Martin
  • Cédric Leduc
  • Catherine Vandewattyne
  • Didier Cusserne
  • Michèle Bondoux
Jean-Luc Poulain
Jean-Luc Poulain (5 élus) Clermont, c'est avec vous 		1 035 29,32%
  • Jean-Luc Poulain
  • Marie-Thérèse Biason
  • Jean-Louis Barma
  • Dominique Aymonin
  • Abdelaziz Iskou
Johan Delcroix
Johan Delcroix (2 élus) Tous ensemble pour clermont 		551 15,61%
  • Johan Delcroix
  • Christelle Bagousse
Participation au scrutin Clermont
Taux de participation 56,10%
Taux d'abstention 43,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,76%
Nombre de votants 3 667

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Ollivier
Lionel Ollivier Clermont 2014, ensemble avec audace et sincérité 		1 764 47,80%
Jean-Luc Poulain
Jean-Luc Poulain Clermont, c'est avec vous 		1 028 27,85%
Johan Delcroix
Johan Delcroix Tous ensemble pour clermont 		533 14,44%
Mohamad Fakallah
Mohamad Fakallah Un autre clermont est possible 		194 5,25%
Franck Vatinel
Franck Vatinel Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		171 4,63%
Participation au scrutin Clermont
Taux de participation 58,78%
Taux d'abstention 41,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 3 841

Villes voisines de Clermont

En savoir plus sur Clermont