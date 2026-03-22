Résultat municipale 2026 à Cléry-Saint-André (45370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cléry-Saint-André a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cléry-Saint-André, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cléry-Saint-André [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludivine RAVELEAU
Ludivine RAVELEAU (21 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR CLERY SAINT ANDRE 		867 50,76%
  • Ludivine RAVELEAU
  • Jean-Christophe D'HOOP
  • Sylvie THIERY
  • Philippe DE TRISTAN
  • Corine COUDRON
  • Vincent MENU
  • Michèle FROMENTIN
  • Guillaume MARESSE
  • Laurence HUME
  • Guillaume BARON
  • Emilie BOURGOIN
  • Francois-Marie VAUXION
  • Emma BURAULT
  • Anthony JOUANNEL
  • Sandrine MONTIGNY
  • Bertrand HUTTEL
  • Julie POTDEVIN TEIXEIRA
  • Hubert DE SOOS
  • Karine LARQUET
  • Quentin BARBIER
  • Nathalie DUPUIS
Olivier JOUIN
Olivier JOUIN (5 élus) VIVRE ENSEMBLE A CLERY SAINT ANDRE 		719 42,10%
  • Olivier JOUIN
  • Clarisse CAZEAUDUMEC
  • Olivier RIGAUD
  • Cindy EDOUARD-BERTHE
  • Christian DAVIAU
Grégory BUBENHEIMER
Grégory BUBENHEIMER (1 élu) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ 		122 7,14%
  • Grégory BUBENHEIMER
Participation au scrutin Cléry-Saint-André
Taux de participation 62,18%
Taux d'abstention 37,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 1 754

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Loiret. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Cléry-Saint-André - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludivine RAVELEAU
Ludivine RAVELEAU (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR CLERY SAINT ANDRE 		812 48,65%
Olivier JOUIN
Olivier JOUIN (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE A CLERY SAINT ANDRE 		651 39,01%
Grégory BUBENHEIMER
Grégory BUBENHEIMER (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ 		206 12,34%
Participation au scrutin Cléry-Saint-André
Taux de participation 60,58%
Taux d'abstention 39,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 1 709

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