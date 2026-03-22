Résultat municipale 2026 à Cléry-Saint-André (45370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cléry-Saint-André a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cléry-Saint-André, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cléry-Saint-André [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludivine RAVELEAU (21 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR CLERY SAINT ANDRE
|867
|50,76%
|
|Olivier JOUIN (5 élus) VIVRE ENSEMBLE A CLERY SAINT ANDRE
|719
|42,10%
|
|Grégory BUBENHEIMER (1 élu) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
|122
|7,14%
|
|Participation au scrutin
|Cléry-Saint-André
|Taux de participation
|62,18%
|Taux d'abstention
|37,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Nombre de votants
|1 754
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cléry-Saint-André - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludivine RAVELEAU (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR CLERY SAINT ANDRE
|812
|48,65%
|Olivier JOUIN (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE A CLERY SAINT ANDRE
|651
|39,01%
|Grégory BUBENHEIMER (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
|206
|12,34%
|Participation au scrutin
|Cléry-Saint-André
|Taux de participation
|60,58%
|Taux d'abstention
|39,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|1 709
Election municipale 2026 à Cléry-Saint-André [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cléry-Saint-André sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cléry-Saint-André.
L'actu des élections municipales 2026 à Cléry-Saint-André
18:39 - Comment Cléry-Saint-André a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Le panorama politique de Cléry-Saint-André a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,95%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Cléry-Saint-André accordaient leurs suffrages à Tiffanie Rabault (Rassemblement National) avec 36,60% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Stéphanie Rist (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 57,49% des suffrages exprimés.
15:57 - Retour sur la triangulaire de la municipale de 2020 à Cléry-Saint-André
Qui avait gagné les élections municipales il y a 6 ans à Cléry-Saint-André ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Gérard Corgnac a dominé les débats en totalisant 660 bulletins (47,27%). Deuxième, Olivier Jouin a engrangé 517 voix (37,03%). Cet avantage imposant installait la première liste dans un terrain favorable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Gérard Corgnac l'a finalement emporté avec 48,56% des suffrages, face à Olivier Jouin s'adjugeant 559 électeurs (41,19%) et Grégory Bubenheimer obtenant 10,24% des bulletins. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Olivier Jouin a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 42 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour des élections à Cléry-Saint-André
Sont officiellement qualifiés pour ce second passage dans les isoloirs ce dimanche : Ludivine Raveleau (LDVD), la liste menée par Olivier Jouin (LDIV) et Grégory Bubenheimer (LDIV), selon les candidatures au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Afin de passer au vote, les 2 821 votants de la commune peuvent se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Cléry-Saint-André.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Cléry-Saint-André il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Cléry-Saint-André dimanche dernier, le scrutin s'est soldé par une participation de 60,58 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Ludivine Raveleau (Divers droite) qui a dominé en rassemblant 48,65 % des voix. Dans son sillage, Olivier Jouin est arrivé en deuxième position avec 39,01 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Grégory Bubenheimer a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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