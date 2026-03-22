Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clichy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Clichy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clichy.
L'actu des élections municipales 2026 à Clichy
11:52 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Clichy
Rémi Muzeau (Divers droite) a remporté le premier volet des élections municipales à Clichy il y a une semaine, avec 42,59 % des votes. Julie Martinez (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 22,47 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Rémi Muzeau a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a enregistré une petite baisse de 9 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Léa Druet (La France insoumise) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Dalila Bahmed, avec la nuance Europe Ecologie-Les Verts, a terminé avec 9,85 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. Du côté de la mobilisation à Clichy, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 46,00 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Clichy
Le deuxième tour des élections municipales à Clichy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julie Martinez
Liste d'union à gauche
Vivre Clichy
|
|
Rémi Muzeau
Liste divers droite
REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Clichy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi MUZEAU (Ballotage) REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT
|8 133
|42,59%
|Julie MARTINEZ (Ballotage) Vivre Clichy
|4 290
|22,47%
|Léa DRUET (Ballotage) Faisons mieux pour Clichy
|3 560
|18,64%
|Dalila BAHMED Clichy demain
|1 880
|9,85%
|François ESMYOT CLICHY, OSONS L'AVENIR !
|722
|3,78%
|Paul André REBOLLO MAYO MOUVEMENT CITOYEN CLICHY ÉNERGIE
|233
|1,22%
|Mireille LAMBERT Lutte ouvrière
|176
|0,92%
|Daniel DUTHEIL Pour la défense des services publics et Beaujon. Contre l'économie de guerre et l'austérité.
|101
|0,53%
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|54,00%
|Taux d'abstention
|46,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|19 387
Source : ministère de l’Intérieur
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