Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Clichy

Le deuxième tour des élections municipales à Clichy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julie Martinez
Julie Martinez Liste d'union à gauche
Vivre Clichy
  • Julie Martinez
  • Julien Lay
  • Léa Druet
  • Hicham Dad
  • Alice Noret
  • Philippe Coepel
  • Laure Buzens
  • Pierre Flecheux
  • Manon Bossy
  • Lucas Watelet
  • Hayat Bakhti
  • Hippolyte Mounier
  • Lucie Delduc
  • Sylvain Reymond
  • Dalila Bahmed
  • Rachid Baid
  • Margot Chantrel
  • Vincent Vallée
  • Naïma Sellam
  • Lucas Robin Chevallier
  • Galia Mercier
  • Claude Lechat
  • Karima Ait-Moumaz
  • Djamel Charif
  • Salsabil Moumen Mokhtary
  • Younes Saihine
  • Aude Rochat
  • Guy Delva
  • Lina Ferchichi
  • Yannis Qoriche
  • Fatma Zohra Rabiai
  • Pierre-Charles Koumondji
  • Zaia Sahraoui
  • Vincent Briot
  • Hélène Bru
  • Mohamed-Amine Sahnoune
  • Priscillia Gaudan
  • Nathan Seignemartin
  • Eileen Escandre
  • Mathieu Molka
  • Laeticia Mayo
  • Thyshaant Palachandiran
  • Ariane Droulez
  • Mustapha Merabet
  • Sophie Barbaroux
  • Ziad Hamdar
  • Joëlle Sarouda
  • Kadir Ketir
  • Takine Camara
Rémi Muzeau
Rémi Muzeau Liste divers droite
REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT
  • Rémi Muzeau
  • Alice Le Moal
  • Stéphane Cochepain
  • Evelyne Lauer
  • Patrice Pinard
  • Véronique Cabasset
  • Luc Mercier
  • Véronique Lortat-Jacob
  • Sébastien Renault
  • Danielle Ripert
  • François Morvan
  • Caroline Mercier
  • Antonio Morais
  • Capucine Candelle
  • Benoît de la Roncière
  • Marine Defaux
  • Loïc Péron
  • Marie-Ange Badin
  • Jean-Luc Brachet
  • Delphine de Paoli
  • Cédric Ané
  • Agnès Delacroix
  • Richard Vince
  • Solène Moulinec
  • Terence Groult
  • Patricia Behal
  • Michaël Albou
  • Marie-Jeanne Colombo
  • Georges Roux
  • Imane Achour
  • Olivier Descoqs
  • Marie-Astrid Albert
  • Tristan Antoine
  • Laetitia Bertho-Viano d'Angela
  • Jérémy Lepesqueur
  • Rénata Ferreira de Azevedo
  • Stéphane Foucher
  • Josette de Marval
  • Louis-Alexandre Alciator
  • Kahina Ikeni
  • Julien Bouchet
  • Karen Didier
  • Bernard Drochon
  • Elodie Descout
  • Stéphan Flourent
  • Martine Terrier
  • Sundar Monsia
  • Catherine Pamphile
  • Louis-François Gonnot
  • Cécile Malardier
  • Iliès-François Ajouid

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Clichy

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi MUZEAU
Rémi MUZEAU (Ballotage) REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT 		8 133 42,59%
Julie MARTINEZ
Julie MARTINEZ (Ballotage) Vivre Clichy 		4 290 22,47%
Léa DRUET
Léa DRUET (Ballotage) Faisons mieux pour Clichy 		3 560 18,64%
Dalila BAHMED
Dalila BAHMED Clichy demain 		1 880 9,85%
François ESMYOT
François ESMYOT CLICHY, OSONS L'AVENIR ! 		722 3,78%
Paul André REBOLLO MAYO
Paul André REBOLLO MAYO MOUVEMENT CITOYEN CLICHY ÉNERGIE 		233 1,22%
Mireille LAMBERT
Mireille LAMBERT Lutte ouvrière 		176 0,92%
Daniel DUTHEIL
Daniel DUTHEIL Pour la défense des services publics et Beaujon. Contre l'économie de guerre et l'austérité. 		101 0,53%
Participation au scrutin Clichy
Taux de participation 54,00%
Taux d'abstention 46,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 19 387

Source : ministère de l’Intérieur

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