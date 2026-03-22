Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy : les résultats du 2e tour

Programme de Julie Martinez à Clichy (Vivre Clichy)

Logement abordable

La priorité est d'encadrer les loyers pour protéger le logement social, en instaurant un système transparent. Le projet inclut le déploiement du Bail Réel Solidaire, facilitant l'accès à la propriété pour les classes moyennes. Cela vise à rendre le logement plus accessible et à lutter contre la flambée des prix.

Espaces verts

Un plan de végétalisation massive est prévu pour transformer les cours d'école en îlots de fraîcheur. Les berges de Seine seront aménagées en promenades piétonnes et cyclables, favorisant la détente. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants de Clichy.

Mobilités douces

La création d'un réseau cyclable sûr et continu est essentielle pour encourager les déplacements à vélo. La piétonisation des rues aux écoles vise à sécuriser les trajets des enfants. Des événements comme "Clichy respire" seront instaurés pour promouvoir des activités familiales et des animations de quartier.

Soutien aux familles

Un programme spécifique sera mis en place pour soutenir les familles monoparentales, avec la création d'une "Carte parent-solo". Cette carte offrira des priorités en crèche et des tarifs réduits pour divers services. L'objectif est de simplifier les démarches administratives et d'améliorer le quotidien des parents solos.