Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy-sous-Bois : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy-sous-Bois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Clichy-sous-Bois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clichy-sous-Bois.
L'actu des élections municipales 2026 à Clichy-sous-Bois
12:07 - Tout savoir sur les municipales à Clichy-sous-Bois
À l’occasion des municipales 2026, les électeurs de Clichy-sous-Bois devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Clichy-sous-Bois. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Clichy-sous-Bois sont les suivants : de 8 h à 20 h. La diffusion des résultats du premier tour à Clichy-sous-Bois débutera ici à 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clichy-sous-Bois
|Tête de listeListe
|
Alan Aslan
Liste divers gauche
REVEILLONS CLICHY POUR L'AVENIR
|
|
Gilles Paul
Liste divers droite
EN AVANT CLICHY
|
|
Samira Bouhout Tayebi
Liste divers gauche
Une maire proche, une ville forte
|
|
Nezha Barhandi
Liste de La France insoumise
Mieux pour Clichy
|
|
Olivier Klein
Liste divers gauche
Ensemble continuons à faire grandir Clichy-Sous-Bois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Klein (30 élus) Ensemble, allons plus loin
|2 699
|64,60%
|
|Abdelali Meziane (5 élus) Un maire pour tous une equipe citoyenne pour chacun
|1 192
|28,53%
|
|Mohamed Dine Ensemble
|125
|2,99%
|Sullivan Munoz Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|83
|1,98%
|Igor Vimenyoh Parce que vos projets sont les nôtres
|79
|1,89%
|Participation au scrutin
|Clichy-sous-Bois
|Taux de participation
|36,71%
|Taux d'abstention
|63,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 313
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Klein (30 élus) Avançons ensemble
|2 698
|65,62%
|
|Nicolas Henault (3 élus) Clichy, nouvelle génération
|760
|18,48%
|
|Mohamed Dine (2 élus) "ensemble"
|510
|12,40%
|
|Sullivan Munoz Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|143
|3,47%
|Participation au scrutin
|Clichy-sous-Bois
|Taux de participation
|39,77%
|Taux d'abstention
|60,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|4 318
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