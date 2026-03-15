Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy-sous-Bois : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clichy-sous-Bois

Tête de listeListe
Alan Aslan
Alan Aslan Liste divers gauche
REVEILLONS CLICHY POUR L'AVENIR
  • Alan Aslan
  • Angélique Dambreville
  • Frédéric Chevreux
  • Fatma Celik
  • Eray Gul
  • Angelique Gil
  • Ramazan Akcicek
  • Yasmine Terras
  • Elhadg Diop
  • Selin Argun
  • Miloud Alalata
  • Camille Moons
  • Bayram Bal
  • Aminata Fofana
  • Simon Rugor
  • Catherine Thill
  • Richard Guillotin
  • Eva Yao
  • Yanis Azaiche
  • Gabriela Munteanu
  • Hicham Ouribi
  • Solmaz Ozdemir
  • Faissoil Moussa Kassime
  • Warda Arouch
  • François Joffres
  • Niouma Cisse
  • Gérard Alfred
  • Nimet Ozuylasi
  • Haroon Ayub
  • Rime Sfaxi
  • Guillaume Plisson
  • Kélya Masson
  • Mohammed Mir
  • Yasmine Ahmed
  • Tony Ferreira
Gilles Paul
Gilles Paul Liste divers droite
EN AVANT CLICHY
  • Gilles Paul
  • Cécile Benli
  • Ayhan öztürk
  • Aylin öztürk
  • Baris Ylmaz
  • Sophie Gilles
  • Burak Kar
  • Sylvie Bernard
  • Didier Blangis
  • Josipa Miljkovic
  • Sébastien Babur
  • Fanny Mesnier
  • Serkan Binboga
  • Feyza Bagdu
  • Abdelwafi El Omari
  • Catherine Lissmann
  • Joaquim Assunçao
  • Catherine Becsi
  • Bora Yalçin
  • Hülya Sahin
  • Huseyin Binboga
  • Sylvie Forbras
  • Wassime Belmaatoug
  • Mauricette Lelievre
  • Walid Boudaoud
  • Sevgi Turan
  • Thomas Lissmann
  • Nursosun Babur
  • Michel Tas
  • Farida Belayachi
  • Daniel Tas
  • Zina Ikhlef
  • Rizki Boualaoui
  • Bernadette Gachignard
  • Antony Merza
Samira Bouhout Tayebi
Samira Bouhout Tayebi Liste divers gauche
Une maire proche, une ville forte
  • Samira Bouhout Tayebi
  • Roger Quesseveur
  • Hilal Tunc
  • Hassane Beraich
  • Sévrine Auclert
  • Samir Zegga
  • Dominique Jouniaux
  • Mohamed Mrabo
  • Marie-José Butin
  • Mohamed Tiba
  • Imene Yaou
  • Khalid Ait-Ameur
  • Djamila Gacem
  • Mourad Ben Abdesselem
  • Mehreen Akhtar Khan
  • Birama Dabo
  • Samira Boubaker
  • Rayhan Bouakline
  • Fatiha Douhi
  • Musa Unal
  • Nadia Sana
  • Gabriel Azagoury
  • Mamouna Sylla
  • Ozaire Mohammad
  • Sylvia Machart Achour
  • M'Hamed Mehadji
  • Bénédicte Enganze
  • Mohamed Boukhira
  • Céline Delaitre
  • Fouad Jaiel
  • Koumba Kebe
  • Elmahdi Latrach
  • Sofia Menegoz
  • Alain Akakpo
  • Noëlle Aydin
Nezha Barhandi
Nezha Barhandi Liste de La France insoumise
Mieux pour Clichy
  • Nezha Barhandi
  • Sofiane Benzina
  • Amel Belkadi
  • Houari Selhaoui
  • Fatima Kheroua
  • Bilal Sezer Tek
  • Sfia Karmi
  • Oguzhan Isik
  • Fadila Boudjelal
  • Oumar Fofana
  • Fouzia Manouzi
  • Hassnain Ahmed Fazal
  • Hager Ben Ali
  • Jean-Michel Pascal Neker
  • Sourayiya Ibrahima
  • Youssef Aït Chout
  • Fousya El Hossine
  • Marc Antoine Louis Delahousse
  • Fatoumata Soumare
  • Sameed Ahmed
  • Fatma Cherif
  • Riad Zitouni
  • Yasmina Medard
  • Jérôme Legavre
  • Lydia Djerboua
  • Rayane Ezzouahni
  • Soukaïna Asri
  • Youssouf Boina
  • Viviane Dominique Pruvot
  • Ahmed Hani
  • Safia Cormat
  • Nabil Mohamed Nebzry
  • Tugba Gergoz
  • Mohammed Bin Naji
  • Aminata Bouare
  • Marwan Louise
Olivier Klein
Olivier Klein Liste divers gauche
Ensemble continuons à faire grandir Clichy-Sous-Bois
  • Olivier Klein
  • Mariam Cisse
  • Abdelali Meziane
  • Zahia Icheboudene
  • Mehdi Bigaderne
  • Marie-Florence Deprince
  • Stéphane Teste
  • Djamila Bekkaye
  • Salih Atagan
  • Linda Kerdouche - Zegga
  • Cumhur Guneslik
  • Dounia Abdelouahabi
  • Mohammed Zaghouani
  • Anissa Medjaldi - Kissi
  • Mohammed Mechmache
  • Sylvie Tcharlaian
  • Samir Mezdour
  • Brigitte Courtois
  • Faiçale Bouricha
  • Céline Cristini
  • Brahim Ben Ali
  • Nadia Djebrani
  • Antoine Richard
  • Louise Bouché-Bazerolle
  • Maurice Thevamanoharan
  • Cérine Hallam
  • Hamdi Moussa
  • Kheira Fatima Baghdadi
  • Gilali Mekki Daouadji
  • Anne Jardin
  • Sacha Okhotnikoff
  • Zakiya El Idrissi
  • Morad Messaïd
  • Touria Chetouani
  • Baraka Sidibé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Klein
Olivier Klein (30 élus) Ensemble, allons plus loin 		2 699 64,60%
  • Olivier Klein
  • Samira Bouhout Tayebi
  • Mehdi Bigaderne
  • Mariam Cisse
  • Stéphane Teste
  • Marie-Florence Deprince
  • Faiçale Bouricha
  • Anne Jardin
  • Cumhur Guneslik
  • Djamila Bekkaye
  • Alan Aslan
  • Zahia Icheboudene
  • Maurice Thevamanoharan
  • Dounia Abdelouahabi Selhaoui
  • Roger Quesseveur
  • Sylvie Tcharlaian
  • Salih Atagan
  • Monia Christelle Maganda
  • Mohammed Zaghouani
  • Goundo Aissata Cissokho
  • Ouassim Ben Hariz
  • Sana Jerroudi
  • Samir Mezdour
  • Mamouna Sylla
  • Naofal Meghni
  • Christine Delormeau
  • Sacha Okhotnikoff
  • Mehreen Akhtar Khan
  • Cyril D'angelo
  • Céline Cristini
Abdelali Meziane
Abdelali Meziane (5 élus) Un maire pour tous une equipe citoyenne pour chacun 		1 192 28,53%
  • Abdelali Meziane
  • Delphine Schmitt-Blaise
  • Elhadg Diop
  • Linda Kerdouche Zegga
  • Mathieu Dubuisson
Mohamed Dine
Mohamed Dine Ensemble 		125 2,99%
Sullivan Munoz
Sullivan Munoz Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		83 1,98%
Igor Vimenyoh
Igor Vimenyoh Parce que vos projets sont les nôtres 		79 1,89%
Participation au scrutin Clichy-sous-Bois
Taux de participation 36,71%
Taux d'abstention 63,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 313

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Klein
Olivier Klein (30 élus) Avançons ensemble 		2 698 65,62%
  • Olivier Klein
  • Samira Tayebi
  • Abdelkader Bentahar
  • Stephanie Maupoussin
  • Jean-François Quillet
  • Mariam Cissé
  • Cumhur Guneslik
  • Nadia Zaïd
  • Stéphane Testé
  • Marie-Florence Deprince
  • Gilbert Klein
  • Anne Jardin
  • Faicale Bouricha
  • Angélique Dambreville
  • Imad Jaiel
  • Christine Delormeau
  • Abdelali Meziane
  • Joelle Vuillet
  • Patrick Bouriquet
  • Sylvie Tcharlaian
  • Mehdi Bigaderne
  • Fouzia Nebzry
  • Georges Malassenet
  • Saida Djema
  • Ahmet Yalcinkaya
  • Djamila Bekkaye
  • Ramazan Aslan
  • Samira Guerrouj
  • Maurice Thevamanoharan
  • Tuvaraka Ariyaratnam
Nicolas Henault
Nicolas Henault (3 élus) Clichy, nouvelle génération 		760 18,48%
  • Nicolas Henault
  • Véronique Levy
  • Abderrahmane Bouhout
Mohamed Dine
Mohamed Dine (2 élus) "ensemble" 		510 12,40%
  • Mohamed Dine
  • Vanessa Chatellier
Sullivan Munoz
Sullivan Munoz Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		143 3,47%
Participation au scrutin Clichy-sous-Bois
Taux de participation 39,77%
Taux d'abstention 60,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 4 318

Villes voisines de Clichy-sous-Bois

En savoir plus sur Clichy-sous-Bois