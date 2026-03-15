En direct

19:21 - Les données démographiques de Clichy-sous-Bois révèlent les tendances électorales Quelle influence la population de Clichy-sous-Bois exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 49% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,25% ont 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 1 978 euros/mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 34,00% et d'une population immigrée de 37,30% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,67% à Clichy-sous-Bois, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Clichy-sous-Bois ? Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Clichy-sous-Bois en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 11,80% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 25,91% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 9,14% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Clichy-sous-Bois comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 15,96% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 14,51% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 16,81% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Clichy-sous-Bois plutôt abstentionniste lors des élections L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Clichy-sous-Bois sera un 'game changer' pour cette élection municipale. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 63,29 % des électeurs, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine épidémie de Covid-19. Rappelons que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 41,76 % des citoyens en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 75,67 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 51,16 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 71,07 % d'abstention. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Clichy-sous-Bois comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - À Clichy-sous-Bois, les élections de 2024 en faveur de la gauche En juin 2024, les élections législatives à Clichy-sous-Bois avaient favorisé Jérôme Legavre (Union de la gauche) avec 68,49% au premier tour, devant Jean-François Perier (Rassemblement National) avec 14,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jérôme Legavre culminant à 83,19% des voix dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Clichy-sous-Bois avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (54,23%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 15,96% des voix. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que Clichy-sous-Bois restait à l'époque un bastion de la gauche radicale.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Clichy-sous-Bois ? Lors des législatives de 2022, les votants de Clichy-sous-Bois soutenaient en priorité Jérôme Legavre (Nupes) avec 38,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Legavre virant de nouveau en tête avec 64,04% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Clichy-sous-Bois quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 60,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 16,49%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 74,09%, contre 25,91% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Clichy-sous-Bois comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Fiscalité en baisse à Clichy-sous-Bois : un effet sur les municipales Du côté de la fiscalité de Clichy-sous-Bois, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 717 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 940 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu moins de 32,89 % en 2024 (contre environ 16,67 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 438 500 euros de recettes en 2024, contre 8,67205 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 29,45 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Clichy-sous-Bois Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Clichy-sous-Bois ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Olivier Klein (Divers gauche) a viré en tête en obtenant 2 699 suffrages (64,60%). Juste derrière, Abdelali Meziane (Divers gauche) a capté 28,53% des votes. Mohamed Dine (Modem) était à la troisième place, avec 2,99% des suffrages. Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Clichy-sous-Bois, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche une épreuve titanesque, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.