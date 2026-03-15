Résultat municipale 2026 à Clichy-sous-Bois (93390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clichy-sous-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clichy-sous-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy-sous-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier KLEIN
Olivier KLEIN (28 élus) Ensemble continuons à faire grandir Clichy-Sous-Bois 		2 685 55,42%
  • Olivier KLEIN
  • Mariam CISSE
  • Abdelali MEZIANE
  • Zahia ICHEBOUDENE
  • Mehdi BIGADERNE
  • Marie-Florence DEPRINCE
  • Stéphane TESTE
  • Djamila BEKKAYE
  • Salih ATAGAN
  • Linda KERDOUCHE - ZEGGA
  • Cumhur GUNESLIK
  • Dounia ABDELOUAHABI
  • Mohammed ZAGHOUANI
  • Anissa MEDJALDI - KISSI
  • Mohammed MECHMACHE
  • Sylvie TCHARLAIAN
  • Samir MEZDOUR
  • Brigitte COURTOIS
  • Faiçale BOURICHA
  • Céline CRISTINI
  • Brahim BEN ALI
  • Nadia DJEBRANI
  • Antoine RICHARD
  • Louise BOUCHÉ-BAZEROLLE
  • Maurice THEVAMANOHARAN
  • Cérine HALLAM
  • Hamdi MOUSSA
  • Kheira Fatima BAGHDADI
Samira BOUHOUT TAYEBI
Samira BOUHOUT TAYEBI (3 élus) Une maire proche, une ville forte 		811 16,74%
  • Samira BOUHOUT TAYEBI
  • Roger QUESSEVEUR
  • Hilal TUNC
Alan ASLAN
Alan ASLAN (3 élus) REVEILLONS CLICHY POUR L'AVENIR 		767 15,83%
  • Alan ASLAN
  • Angélique DAMBREVILLE
  • Frédéric CHEVREUX
Nezha BARHANDI
Nezha BARHANDI (1 élu) Mieux pour Clichy 		412 8,50%
  • Nezha BARHANDI
Gilles PAUL
Gilles PAUL EN AVANT CLICHY 		170 3,51%
Participation au scrutin Clichy-sous-Bois
Taux de participation 38,65%
Taux d'abstention 61,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 4 949

Source : ministère de l’Intérieur

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