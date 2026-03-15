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19:18 - Clisson : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Clisson foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27,03% de cadres pour 7 459 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 839 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 184 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 181 personnes (2,43%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, près de 50,05% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 785,18 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, Clisson incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Vote RN à Clisson : ce que disent les chiffres Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Clisson en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 11,39% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,12% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 6,36% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Clisson comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 15,92% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 17,97% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 19,93% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Clisson vont-ils se mobiliser aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal à Clisson avait été marqué par une abstention de 48,17 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 51,83 %) alors que l'épidémie de Covid avait dissuadé un grand nombre de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois fixé à 18,80 %. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 41,14 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,26 %, contre 45,88 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une contrée moins abstentionniste que la moyenne face aux moyennes nationales. Pour ces élections municipales, cette variable à Clisson sera en conséquence essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Clisson Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Maxime Viancin (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 38,29% au premier tour, devant Sophie Errante (Majorité présidentielle) avec 30,29%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Sophie Errante (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 41,62%. Le choc des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Clisson avait cette fois vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,46%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 18,56% des voix. Le panorama politique de Clisson a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un terrain favorable aux idées de gauche.

14:57 - Clisson : des résultats particulièrement tranchés lors des élections en 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Clisson accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 34,49%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 24,27%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 76,88% pour Emmanuel Macron, contre 23,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Clisson accordaient leurs suffrages à Bruno Cailleteau (Nupes) avec 37,80% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Sophie Errante (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,73% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Clisson : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal À Clisson, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 951 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 798 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 35,57 % en 2024 (contre environ 18,88 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 98 460 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 1,46368 million d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 15,01 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Clisson À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à Clisson, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Franck Nicolon (Divers gauche) a surclassé ses concurrents en recueillant 1 267 voix (46,00%). À ses trousses, Xavier Bonnet (Divers droite) a engrangé 41,83% des bulletins valides. Ce premier verdict plutôt ténu soulevait d'incontournables interrogations en vue du second tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Xavier Bonnet l'a finalement emporté avec 49,74% des votes, face à Franck Nicolon rassemblant 1 412 votants (45,11%) et Richard Bellier avec 5,14% des électeurs inscrits. La dynamique s'est progressivement inversée, concrétisant le basculement que ce score serré laissait imaginer. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a sans doute profité des voix des listes éliminées, ajoutant 290 voix supplémentaires entre les deux tours.