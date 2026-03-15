Résultat municipale 2026 à Clisson (44190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clisson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clisson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence LUNEAU
Laurence LUNEAU (23 élus) Clisson avant tout c'est vous! 		2 116 55,65%
  • Laurence LUNEAU
  • Christian PEULVEY
  • Véronique JOUSSET
  • Jean-Pierre LANDREAU
  • Anne LEROY
  • Xavier BONNET
  • Marie-Gabrielle CARRE
  • Benoît PAYEN
  • Alexia PIROIS
  • Sébastien ALUSSE
  • Caroline AUGEREAU JOLLY
  • Guillaume TRIBOULLOY
  • Sonia SANCHEZ
  • Laurent MALDELAR
  • Blandine ELAIN
  • Etienne VERMERSCH
  • Amélie CHARRIER
  • Christophe BUTRUILLE
  • Victorine NOYER
  • Pierre-Yves STAEBLER
  • Marie-Claude BAILLIARD
  • Freddy GUICHETEAU
  • Cécile BELLANGER
Yves MIGNOTTE
Yves MIGNOTTE (6 élus) CLISSON CITOYENNE 		1 686 44,35%
  • Yves MIGNOTTE
  • Sophie BOURRÉ
  • Thibault MORIZUR
  • Muriel DEUDE
  • Frederik CANARD
  • Caroline LE FRANCOIS
Participation au scrutin Clisson
Taux de participation 63,34%
Taux d'abstention 36,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 3 876

Source : ministère de l’Intérieur

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