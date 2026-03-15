Résultat municipale 2026 à Clohars-Carnoët (29360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Clohars-Carnoët a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clohars-Carnoët, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Clohars-Carnoët [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël THOMAS
Michaël THOMAS (22 élus) Cap Kloar 		2 053 57,51%
  • Michaël THOMAS
  • Sylvie ANDRE
  • Philippe DE BEAUREGARD
  • Françoise Marie STRITT
  • Robert LE MAOUT
  • Armelle MARBACH
  • Anthony MOUELO
  • Virginie LE QUEMENER
  • Brendan GUILLOU
  • Sophie LE GOUGUEC
  • Laurent ROBERT
  • Alice MARTINON
  • Serge MALCOSTE
  • Sandrine RENAULT
  • Yannick LOISON
  • Sonia GUILLOU
  • Pascal GLEMAIN
  • Nadine LE DOZE
  • Philippe RICHARD
  • Nathalie VANNIER
  • Erwann PIGEAU
  • Sophie HANQUIEZ
Julien LE GUENNEC
Julien LE GUENNEC (5 élus) Vivre ensemble à Kloar 		1 517 42,49%
  • Julien LE GUENNEC
  • Cécile TEPER
  • David ROSSIGNOL
  • Gwenola PELLETER
  • Jérôme LE BIGAUT
Participation au scrutin Clohars-Carnoët
Taux de participation 72,75%
Taux d'abstention 27,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 3 646

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Finistère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Clohars-Carnoët