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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Clohars-Carnoët Quel impact auront les électeurs de Clohars-Carnoët sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 135 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,77%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (49,30%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3577 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,40%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,97%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 39,66%, comme à Clohars-Carnoët, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Clohars-Carnoët ? Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors de l'élection municipale à Clohars-Carnoët il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 18,20% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 34,65% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 13,14% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Clohars-Carnoët comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 23,54% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 28,34% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 33,00% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Clohars-Carnoët aux dernières élections ? Aux municipales de 2020 à Clohars-Carnoët, l'abstention s'était dressée jusqu'à 42,08 % au premier tour (en deçà de la moyenne nationale), l'épidémie de coronavirus ayant impacté fortement le vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant arrêté à 20,13 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 38,32 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,14 %, loin des 41,03 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. À l'occasion des municipales de 2026, cette donnée pèsera en définitive fortement sur les résultats de Clohars-Carnoët.

15:59 - Clohars-Carnoët classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Les Européennes de 2024 à Clohars-Carnoët avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,54%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,81% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Clohars-Carnoët avaient ensuite propulsé aux avants-postes Erwan Balanant (Ensemble !) avec 31,12% au premier tour, devant Christian Perez (Rassemblement National) avec 28,34%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Erwan Balanant culminant à 67,00% des voix dans la commune. La situation politique de Clohars-Carnoët a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone pivot.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Clohars-Carnoët ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Clohars-Carnoët choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,76% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 19,47%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 65,35% pour Emmanuel Macron, contre 34,65% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Clohars-Carnoët accordaient leurs suffrages à Erwan Balanant (Ensemble !) avec 37,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Erwan Balanant virant de nouveau en tête avec 57,10% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Clohars-Carnoët comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Clohars-Carnoët frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Clohars-Carnoët, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté environ 1 552 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 217 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,18 % en 2024 (contre 18,21 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 240 980 € en 2024. Un produit qui est loin des 1,93736 million d'euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 15,77 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Clohars-Carnoët S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Clohars-Carnoët peut se révéler instructif. À l'issue du premier passage aux urnes, Jacques Juloux (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 1 125 suffrages (45,41%). Juste derrière, Loïc Prima (Divers) a recueilli 969 suffrages en sa faveur (39,11%). Sébastien Boyer (Divers) suivait, réunissant 383 voix (15,46%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jacques Juloux l'a finalement emporté avec 1 425 voix (51,07%), face à Loïc Prima avec 1 365 votants (48,92%). De manière inattendue, le challenger a réussi à refaire son retard avec des reports de voix significatifs, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. Si Loïc Prima a gagné le pari des ralliements en ajoutant 396 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute profité des votes des partisans des listes de gauche.