Résultat municipale 2026 à Clonas-sur-Varèze (38550) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clonas-sur-Varèze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clonas-sur-Varèze, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clonas-sur-Varèze [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent CHORON (13 élus) Ensemble, avec vous, pour votre village
|336
|37,46%
|
|Régis VIALLATTE (3 élus) Unis pour Clonas
|289
|32,22%
|
|Christophe DUMAS (3 élus) Clonas au coeur
|272
|30,32%
|
|Participation au scrutin
|Clonas-sur-Varèze
|Taux de participation
|70,64%
|Taux d'abstention
|29,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,33%
|Nombre de votants
|907
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Clonas-sur-Varèze - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis VIALLATTE (Ballotage) Unis pour Clonas
|273
|34,04%
|Vincent CHORON (Ballotage) Ensemble, avec vous, pour votre village
|273
|34,04%
|Christophe DUMAS (Ballotage) Clonas au coeur
|256
|31,92%
|Participation au scrutin
|Clonas-sur-Varèze
|Taux de participation
|63,86%
|Taux d'abstention
|36,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|820
Election municipale 2026 à Clonas-sur-Varèze [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Clonas-sur-Varèze sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clonas-sur-Varèze.
L'actu des élections municipales 2026 à Clonas-sur-Varèze
18:38 - Le vote de Clonas-sur-Varèze nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans
La préférence des électeurs de Clonas-sur-Varèze a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Clonas-sur-Varèze avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,84% des bulletins. Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) avait par la suite enlevé le premier tour des législatives à Clonas-sur-Varèze après la dissolution avec 43,04%. Cécile Michel (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 26,27%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hanane Mansouri culminant à 55,16% des votes sur place.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Clonas-sur-Varèze
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Clonas-sur-Varèze ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Régis Viallatte a pris la première place en recueillant 59,38% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Christophe Dumas a obtenu 28,80% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Régis Viallatte a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Clonas-sur-Varèze, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi colossal, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de l'élection à Clonas-sur-Varèze
L'élection continue donc ce dimanche, avec Régis Viallatte, Vincent Choron et Christophe Dumas, comme le précisent les candidatures officielles au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Clonas-sur-Varèze permettra aux habitants de s'exprimer.
11:59 - Quels étaient les résultats des municipales à Clonas-sur-Varèze la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Clonas-sur-Varèze, c'est Régis Viallatte qui s'est arrogé la première place en récoltant 34,04 % des suffrages exprimés. À sa suite, Vincent Choron s'est classé deuxième avec 34,04 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La première place, déjà occupée en 2020, a été conservée pour Régis Viallatte, mais il a chuté lourdement, abandonnant 25 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 31,92 %, Christophe Dumas s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Clonas-sur-Varèze, l'élection a vu 63,86 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
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