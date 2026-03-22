Résultat municipale 2026 à Clonas-sur-Varèze (38550) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clonas-sur-Varèze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Clonas-sur-Varèze, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clonas-sur-Varèze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent CHORON
Vincent CHORON (13 élus) Ensemble, avec vous, pour votre village 		336 37,46%
  • Vincent CHORON
  • Sylvie DEGAS
  • Chakib MERNISSI
  • Ghislaine FERNANDES
  • Ludovic RIBEYRE
  • Isabelle LAVIGNE
  • Franck LIBERO
  • Elisabeth COMTE
  • Yvan BASTIEN
  • Christelle LARUE
  • Julien FONTANA
  • Bérénice MODRAK MANIN
  • Christophe BERNARD
Régis VIALLATTE
Régis VIALLATTE (3 élus) Unis pour Clonas 		289 32,22%
  • Régis VIALLATTE
  • Marie-Blanche SERVAIS
  • Stéphane DARDIER
Christophe DUMAS
Christophe DUMAS (3 élus) Clonas au coeur 		272 30,32%
  • Christophe DUMAS
  • Jessika BENALI
  • Jérôme MOURLON
Participation au scrutin Clonas-sur-Varèze
Taux de participation 70,64%
Taux d'abstention 29,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 907

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Clonas-sur-Varèze - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis VIALLATTE
Régis VIALLATTE (Ballotage) Unis pour Clonas 		273 34,04%
Vincent CHORON
Vincent CHORON (Ballotage) Ensemble, avec vous, pour votre village 		273 34,04%
Christophe DUMAS
Christophe DUMAS (Ballotage) Clonas au coeur 		256 31,92%
Participation au scrutin Clonas-sur-Varèze
Taux de participation 63,86%
Taux d'abstention 36,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 820

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