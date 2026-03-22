Résultat de l'élection municipale 2026 à Clouange : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Clouange

Le deuxième tour des élections municipales à Clouange a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Lucas Lopes
Lucas Lopes Liste Divers
PASSIONNEMENT CLOUANGE
  • Lucas Lopes
  • Frédérique Genco
  • Denis Betou
  • Maryline Viera
  • David Budroni
  • Estelle Carchidi
  • Christophe Ory
  • Gaëlle Marchetti
  • Domenico Cogliandro
  • Cassandra Barbaras
  • Vincent Pelaia
  • Morgane Serafino
  • Tony Bastien
  • Marie Ortega
  • David Martino
  • Florence Pironi
  • Rémy Marinacci
  • Lisa Pacheco
  • Jeannot Lopetrone
  • Valéria Daniele
  • Mohammed Souidi
  • Mélodie Eustachon
  • Tony Gismondi
  • Laura Liotta
  • Etienne Keresztes
  • Sonia Giurlando
  • Bernard Germano
  • Soizic Beck
  • Philippe Antoine
Clément Deriu
Clément Deriu Liste Divers
S'ENGAGER POUR CLOUANGE
  • Clément Deriu
  • Karine Maschiella
  • Hugues Iacuzzo
  • Emmanuelle Iffli
  • Jorge Isidro
  • Sylvie Riggi
  • Robert Lisi
  • Nathalie Gonzalez
  • William Biedermann
  • Geneviève Maillard
  • Jerome Tintanet Dangla
  • Marianne Zeller
  • Daniel Petitjean
  • Clotilde Barry
  • Pierre Di Paolo
  • Ayse Karacam
  • Joseph Cognoli
  • Angèle Licata
  • Denis Castagna
  • Amandine Vecchio
  • Yoann Micheau
  • Elodie Esch
  • François Wilmes
  • Christel Jean
  • Claude Longhi
  • Graziella Santinelli
  • Benoît Campagna
  • Carine Lucchina
  • Julian Ricotta
Annarita Toscani de Gregorio
Annarita Toscani de Gregorio Liste Divers
NOUVEL ELAN POUR CLOUANGE
  • Annarita Toscani de Gregorio
  • Ettore Gismondi
  • Audrey Portier Puntheller
  • Diego Romano
  • Baya Settouche
  • Frédéric Weiss
  • Rose-Marie Colatosti
  • Marc Legrand
  • Mireille Colombini
  • Antoine Rodrigues
  • Dorise Moroni
  • Joseph Susanj
  • Jocelyne Angotti
  • Valentin Masi
  • Allisson Toulotte
  • Renzo Panarotto
  • Olimpia Koellsch
  • Maurice Franquet
  • Stéphanie Fuss
  • Bouchaib Moufrad
  • Anne-Marie Ehrhardt
  • Toni Mordenti
  • Lorene Dupont
  • Paolo Scaramuzzino
  • Léa Girard
  • Diamantino Pires Barroca
  • Martine Daneluz
  • Roger Colombini
  • Viriginie Lauer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Clouange

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément DERIU
Clément DERIU (Ballotage) S'ENGAGER POUR CLOUANGE 		656 43,50%
Lucas LOPES
Lucas LOPES (Ballotage) PASSIONNEMENT CLOUANGE 		484 32,10%
Annarita TOSCANI DE GREGORIO
Annarita TOSCANI DE GREGORIO (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR CLOUANGE 		368 24,40%
Participation au scrutin Clouange
Taux de participation 59,25%
Taux d'abstention 40,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 1 547

Source : ministère de l’Intérieur

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