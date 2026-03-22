Résultat de l'élection municipale 2026 à Clouange : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Clouange [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Clouange sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Clouange.
L'actu des élections municipales 2026 à Clouange
11:43 - Clément Deriu largement en tête de l'élection dimanche dernier
Clément Deriu a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale à Clouange dimanche dernier, avec 43,50 % des votes. À sa suite, Lucas Lopes est arrivé en deuxième position avec 32,10 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Annarita Toscani De Gregorio a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Clouange, le vote a enregistré une participation de 59,25 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Clouange
Le deuxième tour des élections municipales à Clouange a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Lucas Lopes
Liste Divers
PASSIONNEMENT CLOUANGE
|
|
Clément Deriu
Liste Divers
S'ENGAGER POUR CLOUANGE
|
|
Annarita Toscani de Gregorio
Liste Divers
NOUVEL ELAN POUR CLOUANGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Clouange
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clément DERIU (Ballotage) S'ENGAGER POUR CLOUANGE
|656
|43,50%
|Lucas LOPES (Ballotage) PASSIONNEMENT CLOUANGE
|484
|32,10%
|Annarita TOSCANI DE GREGORIO (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR CLOUANGE
|368
|24,40%
|Participation au scrutin
|Clouange
|Taux de participation
|59,25%
|Taux d'abstention
|40,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Nombre de votants
|1 547
Source : ministère de l’Intérieur
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