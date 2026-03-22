Résultat de l'élection municipale 2026 à Cluny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cluny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cluny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cluny.
L'actu des élections municipales 2026 à Cluny
11:45 - Les premiers résultats des élections 2026 à Cluny
Jean-François Demongeot (Divers droite) a remporté le premier round des élections municipales 2026 à Cluny la semaine dernière, avec 39,05 % des suffrages exprimés. Ensuite, Alain Gaillard (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 35,11 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Bruno Mangola, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Jacques Loron, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 5,77 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Cluny, le rendez-vous électoral a vu 69,27 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cluny
Le deuxième tour des élections municipales à Cluny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Gaillard
Liste divers gauche
Cluny C Vous
|
|
Jean-François Demongeot
Liste divers droite
CLUNY Pour tous, Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cluny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François DEMONGEOT (Ballotage) CLUNY Pour tous, Autrement
|893
|39,05%
|Alain GAILLARD (Ballotage) Cluny C Vous
|803
|35,11%
|Bruno MANGOLA (Ballotage) ET VOUS CLUNY MAINTENANT ?
|459
|20,07%
|Jacques LORON PRIORITE CLUNY
|132
|5,77%
|Participation au scrutin
|Cluny
|Taux de participation
|69,27%
|Taux d'abstention
|30,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|2 331
Source : ministère de l’Intérieur
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