Résultat de l'élection municipale 2026 à Cluny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cluny

Le deuxième tour des élections municipales à Cluny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Gaillard
Alain Gaillard Liste divers gauche
Cluny C Vous
  • Alain Gaillard
  • Marie Fauvet
  • Bernard Rousse
  • Marie-Hélène Boitier
  • Fabrice Verjat
  • Evelyne Villeneuve
  • Christophe Dorin
  • Flore Trigari
  • Claude Grillet
  • Frédérique Marbach
  • Thibaud Ginot
  • Isabelle Lardon
  • Charles Rey
  • Isabelle Vrillac
  • Xavier Roubert
  • Anne Comparot
  • Gérard Robin
  • France Thevenet
  • Antoine Pauvarel-Dusollier
  • Evelyne Dufour
  • Marien Rabaud-Desfretier
  • Laurence Collaudin
  • Claude Cordier
  • Maryse Mercier
  • Serge Bojczuk
  • Elisabeth Lemonon
  • Jean-François Pezard
Jean-François Demongeot
Jean-François Demongeot Liste divers droite
CLUNY Pour tous, Autrement
  • Jean-François Demongeot
  • Julie Delhomme
  • Eric Loctin
  • Sophie Salas
  • Julien Bayer
  • Véronique Incardona
  • Jean-Louis Leroy
  • Anne Clement
  • Robert Rolland
  • Hélèna Boittin
  • Pascal Chantin
  • Chantal Wick-Penet
  • Richard Meddour
  • Charlotte Lemercier
  • Julien Rousselle
  • Ana Nunes
  • Jean-Claude Le Gallee
  • Nadège Dufour
  • Patrick Raffin
  • Celyssia Mestayer
  • Jean-Claude Portailler
  • Marie-Pierre Maliszewski
  • Primo Galimi
  • Barbara Griot-Plassard
  • Samuel Tieche
  • Pascale Vouillon
  • Laurent Gauthié
  • Nicole Prieto
  • Patrice Caillias

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cluny

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François DEMONGEOT
Jean-François DEMONGEOT (Ballotage) CLUNY Pour tous, Autrement 		893 39,05%
Alain GAILLARD
Alain GAILLARD (Ballotage) Cluny C Vous 		803 35,11%
Bruno MANGOLA
Bruno MANGOLA (Ballotage) ET VOUS CLUNY MAINTENANT ? 		459 20,07%
Jacques LORON
Jacques LORON PRIORITE CLUNY 		132 5,77%
Participation au scrutin Cluny
Taux de participation 69,27%
Taux d'abstention 30,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 2 331

Source : ministère de l’Intérieur

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