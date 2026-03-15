Résultat de l'élection municipale 2026 à Cluses : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cluses

Tête de listeListe
Jean-Philippe Mas
Jean-Philippe Mas Liste divers droite
AIMONS CLUSES 2026
  • Jean-Philippe Mas
  • Nadine Salou
  • Didier Pasquier
  • Amélie Delacquis
  • Sami Hemissi
  • Myriam Bourret
  • Hervé Thabuis
  • Maryline Noizet-Maret
  • Denis Guebey
  • Françoise Guillen
  • Patrick Voisey
  • Nathalie Léveillé
  • Eric Ducrettet
  • Julie Everaere
  • Ahmed Lounis
  • Lili Toubia
  • John Debrabant
  • Maria Redondo
  • Dominique Genovese
  • Christine Pasquier
  • Thomas Benedetti
  • Nathalie Quintela
  • Fayçal Guerbaa
  • Mathilde Platiau-Vasset
  • Christian Poulet
  • Sandrine Durand
  • Maxime Grevaz
  • Lamita Toubia
  • Camille Sennegon
  • Sylvie Nguyen-Dinh
  • François Scrufari
  • Nathalie Buffet
  • Bernard Dupont
  • Hatice Koc
  • Michel Hartmann

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Mas
Jean-Philippe Mas (28 élus) Aimons cluses 		2 357 65,49%
  • Jean-Philippe Mas
  • Nadine Salou
  • Jean-Pierre Steyer
  • Catherine Plewinski
  • Pierre Gallay
  • Maryline Noizet-Maret
  • Sami Hemissi
  • Amélie Delacquis
  • Didier Pasquier
  • Françoise Guillen
  • Hervé Thabuis
  • Laure Ispri Oldoni
  • Eric Ducrettet
  • Myriam Bourret
  • Patrick Voisey
  • Djamila Marsali
  • Dominique Genovese
  • Maria Redondo
  • Thomas Benedetti
  • Nathalie Buffet
  • Maxime Rippa
  • Christelle Pasquier-Mercier
  • Faycal Guerbaa
  • Sandrine Lapôtre
  • Francois Scrufari
  • Christine Pasquier
  • Stéphane Parcevaux
  • Dominique Serasset
Claude Ruet
Claude Ruet (4 élus) Cluses 2020 portons demain 		890 24,72%
  • Claude Ruet
  • Isabelle Rolland
  • Maxime Birraux
  • Françoise Bernet
Karl Aoun
Karl Aoun (1 élu) Cluses maintenant 		352 9,78%
  • Karl Aoun
Participation au scrutin Cluses
Taux de participation 38,12%
Taux d'abstention 61,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 698

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Mivel
Jean-Louis Mivel (24 élus) Aimons cluses notre ville liste de rassemblement municipal 		2 304 41,19%
  • Jean-Louis Mivel
  • Rachel Varescon
  • Claude Hugard
  • Nadine Salou
  • Guy-André Metral
  • Françoise Guillen
  • Jean-Pierre Steyer
  • Isabelle Guillarme
  • Jean-Philippe Mas
  • Bénédicte Prevignano
  • Jean-Claude Leger
  • Sylvie Monteil
  • Sébastien Bruneau
  • Françoise Bernet
  • Alain Perillat
  • Amélie Delacquis
  • Hervé Thabuis
  • Jeannine Leroulley
  • Dominique Genovese
  • Ariele Rizzetto-Violland
  • Guy Durupt
  • Béatrice Pirod
  • Paul Revereau
  • Stéphanie Décot Mathieu
Dominique Martin
Dominique Martin (6 élus) Cluses bleu marine 		2 082 37,22%
  • Dominique Martin
  • Catherine Dardenne
  • Alain Pichot
  • Pascale Cler
  • Didier Pasquier
  • Barbara Thillot
Pierre Gallay
Pierre Gallay (2 élus) Le reveil clusien 		724 12,94%
  • Pierre Gallay
  • Béatrice Hediard
Gilles Fongeallaz
Gilles Fongeallaz (1 élu) Cluses citoyenne 		483 8,63%
  • Gilles Fongeallaz
Participation au scrutin Cluses
Taux de participation 61,81%
Taux d'abstention 38,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 5 720

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Martin
Dominique Martin Cluses bleu marine 		1 599 31,40%
Jean-Louis Mivel
Jean-Louis Mivel Aimons cluses liste de rasemblement municipal 		1 276 25,06%
Claude Hugard
Claude Hugard Cluses notre ville 		927 18,20%
Pierre Gallay
Pierre Gallay Le reveil clusien 		698 13,71%
Gilles Fongeallaz
Gilles Fongeallaz Cluses citoyenne 		591 11,60%
Participation au scrutin Cluses
Taux de participation 56,17%
Taux d'abstention 43,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 5 198

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