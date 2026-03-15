Résultat de l'élection municipale 2026 à Cluses : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cluses [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cluses sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cluses.
L'actu des élections municipales 2026 à Cluses
12:06 - Les municipales à Cluses ont lieu aujourd'hui
Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Cluses ferment leurs portes à 18 heures. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Lors des précédentes municipales, en raison de la crise sanitaire, le second tour, prévu le 22 mars, avait été repoussé de trois mois. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cluses
|Tête de listeListe
|
Jean-Philippe Mas
Liste divers droite
AIMONS CLUSES 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Mas (28 élus) Aimons cluses
|2 357
|65,49%
|
|Claude Ruet (4 élus) Cluses 2020 portons demain
|890
|24,72%
|
|Karl Aoun (1 élu) Cluses maintenant
|352
|9,78%
|
|Participation au scrutin
|Cluses
|Taux de participation
|38,12%
|Taux d'abstention
|61,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 698
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Mivel (24 élus) Aimons cluses notre ville liste de rassemblement municipal
|2 304
|41,19%
|
|Dominique Martin (6 élus) Cluses bleu marine
|2 082
|37,22%
|
|Pierre Gallay (2 élus) Le reveil clusien
|724
|12,94%
|
|Gilles Fongeallaz (1 élu) Cluses citoyenne
|483
|8,63%
|
|Participation au scrutin
|Cluses
|Taux de participation
|61,81%
|Taux d'abstention
|38,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|5 720
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Martin Cluses bleu marine
|1 599
|31,40%
|Jean-Louis Mivel Aimons cluses liste de rasemblement municipal
|1 276
|25,06%
|Claude Hugard Cluses notre ville
|927
|18,20%
|Pierre Gallay Le reveil clusien
|698
|13,71%
|Gilles Fongeallaz Cluses citoyenne
|591
|11,60%
|Participation au scrutin
|Cluses
|Taux de participation
|56,17%
|Taux d'abstention
|43,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Nombre de votants
|5 198
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