Résultat municipale 2026 à Cocheren (57800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cocheren a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cocheren, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cocheren [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel FUHR
Daniel FUHR (20 élus) Tous unis dans l'action pour Cocheren 		870 68,56%
  • Daniel FUHR
  • Marie-Thérèse PFEIFFER
  • Jean-Bernard MARTIN
  • Marie-Josée STARCK
  • Alexandre SOSNA
  • Audrey CHEVALEYRIAS
  • Cédric SCHLOSSMACHER
  • Isabelle DEMOGEOT
  • Mathieu BECK
  • Michèle BIZJAK
  • Kevin OLIGER
  • Marceline VINCENT
  • Jean-Marc KLEIN
  • Nadine KELLER
  • René SCHMIDT
  • Jocelyne LOCEV
  • Nicolas BRUN
  • Anna Maria BOUTET
  • Amar MAACHE
  • Jessica HUNDERT
Claire BLADT
Claire BLADT (3 élus) Un Nouvel Elan Pour Cocheren 		399 31,44%
  • Claire BLADT
  • Jonathan OUTOMURO
  • Laetitia HILT
Participation au scrutin Cocheren
Taux de participation 56,78%
Taux d'abstention 43,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 1 310

Source : ministère de l’Intérieur

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