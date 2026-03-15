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19:19 - Analyse démographique des élections municipales à Cocheren Comment les électeurs de Cocheren peuvent-ils peser sur le résultat des élections municipales ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,77% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 755 € par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1360 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,20%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,50%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Cocheren mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,07% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quels résultats du RN à Cocheren avant les municipales ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Cocheren il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 43,86% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 68,51% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 35,86% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 69,86% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 57,82% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 62,09% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Cocheren En ce jour de municipale 2026 à Cocheren, la participation sera particulièrement scrutée. La mobilisation atteignait 42,11 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 724 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 73,77 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 48,86 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 59,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 38,33 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une localité en retrait des urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Cocheren : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Cocheren soutenaient en priorité Kévin Pfeffer (Rassemblement National) avec 62,09% au premier tour. Les électeurs tranchaient d'ailleurs la question d'emblée dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (50,90%). Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (57,82%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Au regard des élections passées, Cocheren reste un territoire tourné vers la droite radicale Lors des législatives de 2022, les votants de Cocheren soutenaient en priorité Kévin Pfeffer (RN) avec 35,86% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,86%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cocheren tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 43,86% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 17,43%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,51% pour Marine Le Pen, contre 31,49% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Cocheren dessine un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité en hausse à Cocheren : une incidence sur les municipales Du côté de la fiscalité de Cocheren, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 357 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 309 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 27,61 % en 2024 (contre 13,35 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 10 000 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 326 500 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 12,58 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Cocheren Les résultats des précédentes municipales à Cocheren ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-Bernard Martin a viré en tête avec 660 suffrages (65,41%). À sa poursuite, Jonathan Outomuro a capté 34,58% des voix. Cette victoire écrasante de Jean-Bernard Martin a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cocheren, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, la minorité devra récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.