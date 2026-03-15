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19:17 - Analyse démographique des municipales à Codognan Quel portrait faire de Codognan, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 518 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 214 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 793 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,72%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 27,70% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 10,31%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 483 euros/mois. À Codognan, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Que pèse le RN à Codognan aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Codognan il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 36,77% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,14% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 38,89% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 61,13% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,92% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 54,81% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Codognan : 54,84 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Codognan, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, la participation s'élevait à 45,16 % lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant réuni 80,11 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. L'affluence pour les législatives, mesurée quant à elle à 46,32 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 70,00 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 55,62 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité civiquement engagée.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Codognan ? Les élections législatives à Codognan de juin 2024, plaçaient Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 54,81% au premier tour, devant Katy Guyot (Union de la gauche) avec 21,83%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Codognan avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (49,92%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 9,23% des voix. .

14:57 - Codognan : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Codognan portaient leur choix sur Nicolas Meizonnet (RN) avec 38,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Meizonnet virant de nouveau en tête avec 61,13% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Codognan qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen en tête avec 36,77% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 18,56%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,14% pour Marine Le Pen, contre 38,86% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Codognan révèle donc une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Codognan Si l'on observe la fiscalité de Codognan, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 15,31 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 39 400 euros environ la même année. Une recette bien loin des 510 120 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Codognan s'est établi à 48,00 % en 2024 (contre 21,45 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Codognan s'est établi à 894 € en 2024, alors que ce montant se situait à 738 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Codognan Les résultats des municipales de 2020 à Codognan ont fourni un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. À l'issue du premier passage aux urnes, Philippe Gras a raflé la première place avec 561 soutiens (64,33%). Juste derrière, Jean-Luc Nazon a rassemblé 35,66% des voix. Cette victoire au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Codognan, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité si large constituera le principal enjeu pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.