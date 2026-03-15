Résultat municipale 2026 à Codognan (30920) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Codognan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Codognan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Codognan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GRAS
Philippe GRAS (19 élus) ENSEMBLE POUR CODOGNAN 		810 64,64%
  • Philippe GRAS
  • Christiane DEUBEL
  • Jean-Sébastien PEREZ
  • Florence NISOLE
  • Anthony VIDAL
  • Karine PETE
  • Alain SOUBEIRAN
  • Valérie CARREAU
  • Didier VERON
  • Aurélie NAVARRO
  • Philippe CARRIERE
  • Martine FRISCHMANN
  • Olivier BARRAS
  • Elodie GUIGUES
  • Richard CAPELLE
  • Céline GARGUILO
  • Frédéric BENOIT
  • Michèle HOMON
  • Pierre MARTINEZ
Thomas LESSELINGUE
Thomas LESSELINGUE (4 élus) Codognan et Nous 		443 35,36%
  • Thomas LESSELINGUE
  • Sophie GALLIOT
  • Sébastien SANCHEZ
  • Muriel CERDA
Participation au scrutin Codognan
Taux de participation 57,73%
Taux d'abstention 42,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 1 284

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Codognan