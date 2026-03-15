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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Coësmes : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Coësmes, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 435 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 53 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 762 foyers fiscaux. Dans le bourg, 39% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,13% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 25,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 35,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 830,39 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Coësmes, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Un Rassemblement national bien ancré à Coësmes Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Coësmes il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,40% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,42% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 22,70% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Coësmes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,78% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 45,71% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,75% lors du vote définitif.

16:58 - À Coësmes, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Coësmes, l'abstention jouera un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 57,16 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 42,84 %) alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé beaucoup de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 21,76 % des inscrits. Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais il est instructif d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,72 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 31,46 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,94 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Coësmes a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Coësmes avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,78% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Coësmes avaient ensuite propulsé aux avants-postes Françoise Gilois (Rassemblement National) avec 45,71% au premier tour, devant Christine Le Nabour (Majorité présidentielle) avec 30,38%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Christine Le Nabour (Majorité présidentielle) en tête avec 51,25%. Le contexte politique de Coësmes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Coësmes ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Coësmes était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 32,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 30,27%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,58%, contre 47,42% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Coësmes plébiscitaient Gilles Renault (Nupes) avec 24,72% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,31% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Coësmes comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Luc GALLARD a-t-il augmenté la fiscalité locale à Coësmes ? Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Coësmes, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 15,67 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 8 500 euros, loin des 178 660 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Coësmes s'est établi à 37,64 % en 2024 (contre 17,37 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Coësmes a atteint 572 € en 2024 contre 505 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Luc Gallard à Coësmes À Coësmes, les résultats des élections municipales précédentes ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Coësmes, ensemble vers un avenir durable' menée par Luc Gallard a sans surprise engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Coësmes, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans véritable concurrence. Un début de réponse très clair a déjà été fourni avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).