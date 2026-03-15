Résultat municipale 2026 à Coësmes (35134) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Coësmes - Tour 1
- Election municipale 2026 à Coësmes [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Coësmes
- Coësmes (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coësmes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coësmes, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Coësmes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cindy THIERY COËSMES AVENIR
|363
|57,35%
|Tiphaine RAMAGE COËSMES, unis et engagés
|270
|42,65%
|Participation au scrutin
|Coësmes
|Taux de participation
|70,19%
|Taux d'abstention
|29,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,83%
|Nombre de votants
|671
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Coësmes [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Coësmes en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Coësmes
19:17 - Tendances démographiques et électorales à Coësmes : ce qu'il faut retenir
Quel portrait faire de Coësmes, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 435 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 53 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 762 foyers fiscaux. Dans le bourg, 39% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,13% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 25,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 35,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 830,39 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Coësmes, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.
17:57 - Un Rassemblement national bien ancré à Coësmes
Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Coësmes il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 32,40% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,42% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 22,70% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Coësmes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,78% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 45,71% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,75% lors du vote définitif.
16:58 - À Coësmes, la participation s'annonce forte aux municipales
Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Coësmes, l'abstention jouera un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 57,16 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 42,84 %) alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé beaucoup de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 21,76 % des inscrits. Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais il est instructif d'observer l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,72 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 31,46 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,94 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Coësmes a-t-elle voté ?
À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Coësmes avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,78% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Coësmes avaient ensuite propulsé aux avants-postes Françoise Gilois (Rassemblement National) avec 45,71% au premier tour, devant Christine Le Nabour (Majorité présidentielle) avec 30,38%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Christine Le Nabour (Majorité présidentielle) en tête avec 51,25%. Le contexte politique de Coësmes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.
14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Coësmes ?
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Coësmes était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 32,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 30,27%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,58%, contre 47,42% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Coësmes plébiscitaient Gilles Renault (Nupes) avec 24,72% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,31% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Coësmes comme une commune politiquement très disputée.
12:58 - Luc GALLARD a-t-il augmenté la fiscalité locale à Coësmes ?
Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Coësmes, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 15,67 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 8 500 euros, loin des 178 660 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Coësmes s'est établi à 37,64 % en 2024 (contre 17,37 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Coësmes a atteint 572 € en 2024 contre 505 euros en début de mandat.
11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Luc Gallard à Coësmes
À Coësmes, les résultats des élections municipales précédentes ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Coësmes, ensemble vers un avenir durable' menée par Luc Gallard a sans surprise engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Coësmes, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans véritable concurrence. Un début de réponse très clair a déjà été fourni avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).
09:57 - Municipales à Coësmes : les horaires du bureau de vote
L'unique bureau de vote de la ville de Coësmes fermera ses portes à 18 h. Pour les élections municipales, les nouveaux élus locaux vont être élus lors d'un scrutin de liste à deux tours. Concrètement, ce 15 mars, les électeurs de Coësmes vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur commune et cette fois, le panachage n'est plus autorisé dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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