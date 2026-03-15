Résultat municipale 2026 à Coësmes (35134) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coësmes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coësmes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coësmes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cindy THIERY
Cindy THIERY COËSMES AVENIR 		363 57,35%
Tiphaine RAMAGE
Tiphaine RAMAGE COËSMES, unis et engagés 		270 42,65%
Participation au scrutin Coësmes
Taux de participation 70,19%
Taux d'abstention 29,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83%
Nombre de votants 671

Source : ministère de l’Intérieur

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