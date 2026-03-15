Résultat de l'élection municipale 2026 à Cognac : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cognac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cognac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cognac.
L'actu des élections municipales 2026 à Cognac
12:06 - Restez informé sur les municipales à Cognac
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 12 296 votants de Cognac de donner leur opinion sur la manière dont est gérée leur ville. Qui succédera à Morgan Berger, qui a gagné la mairie en 2020 au second tour ? Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Cognac. Afin de faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Cognac. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Cognac dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cognac
|Tête de listeListe
|
Morgan Berger
Liste divers droite
Notre parti c'est Cognac
|
|
Adrien Hoffmann
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER COGNAC
|
|
Romuald Carry
Liste divers gauche
Cognac Mérite Mieux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Morgan Berger (24 élus) Notre parti c'est cognac
|2 005
|41,45%
|
|Jonathan Munoz (4 élus) Cognac en commun
|1 275
|26,35%
|
|Jean-Hubert Lelievre (4 élus) En avant cognac
|1 179
|24,37%
|
|Damien Bertrand (1 élu) Cognac en grand
|378
|7,81%
|
|Participation au scrutin
|Cognac
|Taux de participation
|40,32%
|Taux d'abstention
|59,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 947
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Morgan Berger Notre parti c'est cognac
|1 376
|29,01%
|Jonathan Munoz Cognac en commun
|1 194
|25,17%
|Jean-Hubert Lelievre En avant cognac
|1 098
|23,15%
|Damien Bertrand Cognac en grand
|543
|11,45%
|Isabelle Lassalle Rassemblement pour cognac
|357
|7,52%
|Pascaline Brisset Bien vivre cognac !
|174
|3,66%
|Participation au scrutin
|Cognac
|Taux de participation
|39,81%
|Taux d'abstention
|60,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 875
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Gourinchas (25 élus) Continuons ensemble pour cognac
|3 479
|49,76%
|
|Noël Belliot (6 élus) Cognac d'abord !
|2 540
|36,33%
|
|Isabelle Lassalle (2 élus) Rassemblement bleu marine pour cognac
|972
|13,90%
|
|Participation au scrutin
|Cognac
|Taux de participation
|57,14%
|Taux d'abstention
|42,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,00%
|Nombre de votants
|7 282
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Gourinchas Continuons ensemble pour cognac
|2 930
|42,74%
|Noël Belliot Cognac d'abord !
|2 296
|33,49%
|Isabelle Lassalle Rassemblement bleu marine pour cognac
|1 124
|16,39%
|Brigitte Bonneau Resistons par les actes
|505
|7,36%
|Participation au scrutin
|Cognac
|Taux de participation
|56,12%
|Taux d'abstention
|43,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,14%
|Nombre de votants
|7 151
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