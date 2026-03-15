Résultat de l'élection municipale 2026 à Cognac : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cognac

Tête de listeListe
Morgan Berger
Morgan Berger Liste divers droite
Notre parti c'est Cognac
  • Morgan Berger
  • Nadège Skoller
  • Yannick Laurent
  • Géraldine Gordien
  • Bernard Hanus
  • Sylvie Gautier
  • Patrice Boisson
  • Nina Couturier
  • Adrien Parisot
  • Lola Kozlowska
  • Florent Rodrigues
  • Christine Baudet
  • Benoist Renaud
  • Martine Soulon
  • Stéphane Cornet
  • Martine Fougere
  • Tarik El Cherqui
  • Aurélie Pineau
  • Thomas Boileau
  • Martine Bassoulet
  • Martin Chasseret
  • Jeanne-Melaine Bonfils
  • Ludovic Bernadet
  • Dominique Soumagne
  • Boris Chaigneau
  • Carole Saunier
  • Régis Ordonnaud
  • Nathalie Gastal
  • Serge Michaud
  • Christelle Rahoul
  • Florian Cecchini
  • Brigitte Desuche
  • Daniel Travini
Adrien Hoffmann
Adrien Hoffmann Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER COGNAC
  • Adrien Hoffmann
  • Gaëlle Fagot
  • Julien Hauser
  • Thérèse Petrykowski
  • Marvin Dussous
  • Marie-Noëlle Laborie
  • Frédéric Vorillion
  • Léa Queron
  • Michel Châtelet
  • Cécile Coiteau
  • Jean-Marc Legaz
  • Audrey Hamelin
  • Frank Baquey
  • Valérie Guédon
  • Stéphane Clastres
  • Catherine Marty
  • Anthony Guionneau
  • Laura Guionneau
  • José de Sousa
  • Charlotte Petrykowski
  • Sébastien Defay
  • Valérie Bordes
  • Julien Petrykowski
  • Sylvie Tisseau
  • François Boubeaud
  • Evelyne Viaud
  • Jacques Grimal
  • Béatrice Chollet
  • Pascal Musin
  • Liliane Cateau
  • Michel Sagat
  • Chantal Ducongé
  • Philippe Letourneau
Romuald Carry
Romuald Carry Liste divers gauche
Cognac Mérite Mieux
  • Romuald Carry
  • Véronique Dubois
  • Clément Genty
  • Laure Mandeau
  • Arsène Dehec
  • Marianne Gantier
  • Gérard Faurie
  • Véronique Clemenceau
  • Guillaume Cassagne
  • Laurence Mesuron
  • Patrick Duvoid
  • Sandrine Brouard
  • Frédéric Ferreira de Sousa
  • Adeline Perriot
  • Claude Guindet
  • Anne-Laure Jouannet
  • Jean-Paul Paysan
  • Annabel Miton
  • Mikaël Unvoas
  • Isabelle Fontaine
  • Aurélien Fauchere
  • Claudie Roulland
  • Nabil Bouhoudi
  • Sophie Dufour
  • Raymond Valade
  • Catherine Dumontet
  • Christophe Bruneteau
  • Danielle Jourzac
  • Eric Etcheberria
  • Nathalie Lacroix
  • Patrik Remy
  • Nicole Le Lain
  • Patrick Roger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Morgan Berger
Morgan Berger (24 élus) Notre parti c'est cognac 		2 005 41,45%
  • Morgan Berger
  • Carole Vandevoorde
  • Michel Berger
  • Nadège Skoller
  • Julien René Jacques Hauser
  • Géraldine Gordien
  • Yannick Laurent
  • Christiane Perriot
  • Gilles Prevot
  • Brigitte Esteve-Bellebeau
  • Florent José Rodrigues
  • Sylvie Gautier
  • Bernard Jean Hanus
  • Chistine Jeanne Baudet
  • Patrice Alexis Boisson
  • Brigitte Desuché
  • Yoanne Basson
  • Bernadette Boulain
  • Valentin Rougier
  • Aurélie Pineau
  • Dominique Verrier
  • Céline Laurent
  • Stéphane Daniel Émile Augustin Cornet
  • Carole Danielle Pledran
Jonathan Munoz
Jonathan Munoz (4 élus) Cognac en commun 		1 275 26,35%
  • Jonathan Munoz
  • Dominique Daigre
  • Olivier Touboul
  • Yasmina Uveakovi
Jean-Hubert Lelievre
Jean-Hubert Lelievre (4 élus) En avant cognac 		1 179 24,37%
  • Jean-Hubert Lelievre
  • Emilie Richaud
  • Richard Ferchaud
  • Florence Péchevis
Damien Bertrand
Damien Bertrand (1 élu) Cognac en grand 		378 7,81%
  • Damien Bertrand
Participation au scrutin Cognac
Taux de participation 40,32%
Taux d'abstention 59,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 947

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Morgan Berger
Morgan Berger Notre parti c'est cognac 		1 376 29,01%
Jonathan Munoz
Jonathan Munoz Cognac en commun 		1 194 25,17%
Jean-Hubert Lelievre
Jean-Hubert Lelievre En avant cognac 		1 098 23,15%
Damien Bertrand
Damien Bertrand Cognac en grand 		543 11,45%
Isabelle Lassalle
Isabelle Lassalle Rassemblement pour cognac 		357 7,52%
Pascaline Brisset
Pascaline Brisset Bien vivre cognac ! 		174 3,66%
Participation au scrutin Cognac
Taux de participation 39,81%
Taux d'abstention 60,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 875

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Gourinchas
Michel Gourinchas (25 élus) Continuons ensemble pour cognac 		3 479 49,76%
  • Michel Gourinchas
  • Nathalie Lacroix
  • Patrick Sedlacek
  • Marianne Reynaud
  • Romuald Carry
  • Danielle Jourzac
  • Jean-François Herouard
  • Françoise Mandeau
  • Gérard Jouannet
  • Stéphanie Fritz
  • Jean-François Valegeas
  • Michelle Le Floch
  • Claude Guindet
  • Annie-Claude Poirat
  • Simon Clavurier
  • Anne-Marie Michenaud
  • Emmanuel Glykos
  • Marilyne Agostinho Ferreira
  • Olivier Touboul
  • Adjoua Kouamé
  • Christian Le Lain
  • Pascaline Banchereau
  • Mario Jaen
  • Véronique Clemenceau
  • Cheikhou Diaby
Noël Belliot
Noël Belliot (6 élus) Cognac d'abord ! 		2 540 36,33%
  • Noël Belliot
  • Emilie Richaud
  • Christian Lavalette
  • Jeanine Provost
  • Patrice Veret
  • Maryvonne Laurent
Isabelle Lassalle
Isabelle Lassalle (2 élus) Rassemblement bleu marine pour cognac 		972 13,90%
  • Isabelle Lassalle
  • Christian Bayle
Participation au scrutin Cognac
Taux de participation 57,14%
Taux d'abstention 42,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,00%
Nombre de votants 7 282

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Gourinchas
Michel Gourinchas Continuons ensemble pour cognac 		2 930 42,74%
Noël Belliot
Noël Belliot Cognac d'abord ! 		2 296 33,49%
Isabelle Lassalle
Isabelle Lassalle Rassemblement bleu marine pour cognac 		1 124 16,39%
Brigitte Bonneau
Brigitte Bonneau Resistons par les actes 		505 7,36%
Participation au scrutin Cognac
Taux de participation 56,12%
Taux d'abstention 43,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,14%
Nombre de votants 7 151

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