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19:21 - Élections municipales à Cognac : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Cognac peuvent-ils affecter les résultats des municipales ? Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,38% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (71,42%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 7752 votants. Le nombre de familles monoparentales (21,91%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,21%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Cognac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,45% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Cognac ? Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Cognac il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,36% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 39,36% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 15,71% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 38,15% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,09% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 31,38% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 38,97% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Cognac au crible Pour cette élection municipale 2026, l'abstention à Cognac sera capitale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 60,19 % lors des dernières municipales, proche des 55,3 % observés au niveau national, nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 28,94 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 56,08 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,96 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,40 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Cognac : le vote des électeurs l'année de la dissolution La situation politique de Cognac a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Cognac avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,09% des bulletins. Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Cognac après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 31,38%. Sandra Marsaud (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 29,23%. C'est néanmoins Sandra Marsaud (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 61,03% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Cognac ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cognac accordaient leurs suffrages à Sandra Marsaud (Ensemble !) avec 28,71% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandra Marsaud virant de nouveau en tête avec 61,85% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cognac tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,36% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 21,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,64% pour Emmanuel Macron, contre 39,36% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Cognac dessine une place forte du courant central.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts à Cognac ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Cognac, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,95 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 435 800 euros la même année, en net recul par rapport aux 3 113 960 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Cognac a évolué pour se fixer à 49,26 % en 2024 (contre 26,37 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Cognac a atteint 1 307 € en 2024 contre 930 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Cognac Les résultats du scrutin municipal précédent à Cognac ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Morgan Berger (Divers droite) a pris la première place en récoltant 1 376 bulletins (29,01%). À ses trousses, Jonathan Munoz (Divers gauche) a engrangé 25,17% des bulletins valides. Avec un écart aussi ténu, la configuration du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Morgan Berger l'a finalement emporté avec 41,45% des bulletins, face à Jonathan Munoz s'adjugeant 26,35% des votants et Jean-Hubert Lelievre avec 24,37% des voix. En revanche, le second tour a offert une victoire écrasante et sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti des votes des listes de droite, sécurisant 629 voix supplémentaires entre les deux tours.