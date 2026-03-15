Résultat de l'élection municipale 2026 à Cogolin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cogolin

Tête de listeListe
Christiane Lardat
Christiane Lardat Liste d'extrême droite
COGOLIN NOTRE PRIORITÉ
  • Christiane Lardat
  • Patrick Garnier
  • Audrey Troin
  • Ivan Hajas
  • Sonia Brasseur
  • Sebastien Massel
  • Daniele Turcan
  • Henri Gomez
  • Corinne Dorel
  • Jean-Marc Bonnet
  • Isabelle Brussat
  • Jean-Pascal Garnier
  • Catherine Loussier
  • Pierre Nourry
  • Kelly Brasseur
  • Eric Follis
  • Fabienne Pierrache
  • Pedro Frade Graça
  • Sylvie Graham-Gilly
  • Thierry Maignan
  • Floriane Ollivier
  • Joseph Chaparro
  • Elisabeth Caillat
  • Matheo Carlucci
  • Bélinda Gantelet
  • Gilbert Uvernet
  • Rébecca Izzo
  • Fernando Ferreiro Martins
  • Deborah Brasseur
  • Brandon Araujo
  • Bernadette Robert
  • Erwann Bouillaguet
  • Anna-Maria Auteri
  • Olivier Leprevost
Francis Laprade
Francis Laprade Liste divers droite
Cogolin c'est vous
  • Francis Laprade
  • Lorelei Griegenbauer
  • Alexandre Brion
  • Christine Perret
  • Mickaël Latocha
  • Charlotte Calmel
  • Maxime Labardin
  • Valérie Cabral
  • Martin Marchand
  • Laurence Granseigne
  • Franck Dumon
  • Roxana Menu
  • Didier Foucou
  • Nadia Fofana
  • Paulo de Carvalho
  • Karine Lhaute
  • Antoine Humbert
  • Nathalie Vergnaud
  • Jalwan Azougarh
  • Angéline Marcadet
  • Julien Gallet
  • Béatrice Brondello
  • Frédéric Schmit
  • Alice Reytinat
  • Wallid Azougarh
  • Anne Pauchet
  • Manuel Cabral de Almeida
  • Christèle Tari
  • Bastien Marchand
  • Corinne Boscher
  • René Haustrate
  • Martine Germain
  • Richard Clair
Pierre-Yves Tierce
Pierre-Yves Tierce Liste d'union à droite
UN CAP POUR COGOLIN
  • Pierre-Yves Tierce
  • Caroline Borowiec
  • Alain Marchais
  • Amandine Claure
  • Gilles Le Cam
  • Malika Ouarezki
  • Arnaud Ferraro
  • Najwa Schultz
  • Laurent Daudé
  • Nathalie Haquin
  • Joseph Azzaz
  • Aurélie Rebotier
  • Jean-Michel Pellissier
  • Maryse Dujarric
  • Christopher Dos Reis
  • Marine Richard
  • Bruce Rubin
  • Alicia Da Silva
  • Florent Lepeltier
  • Marion Liscia
  • Joffrey Peyraud
  • Adeline Cruchot
  • Marc Monjardez
  • Sophie Lovera
  • Jason Brobeck
  • Emilie Bordi
  • Yannick Laurent
  • Caroline Franceschi
  • José-Louis Garcia
  • Julie Biscot
  • Jean Peragoux
  • Mélanie Folli
  • Guillaume Voiturier
  • Maëlys Lecrique
  • Jacki Klinger
Philippe Vallet
Philippe Vallet Liste d'union à l'extrême-droite
COGOLIN D'ABORD
  • Philippe Vallet
  • Sandrine Contassot
  • Jacques Baïlon
  • Sophie Lemaitre
  • Marc Bacqueyrisses
  • Christine Perruchini
  • Laurent Roberti
  • Sonia Monget
  • Eric Delhaye
  • Melanie Higelin
  • Kevin Calippe
  • Agnès Rousseau
  • Vincent Monget
  • Pascale Viale
  • Thameur Fahfah
  • Magali Raybaud
  • Franck Borghesi
  • Nadine Braure
  • Christophe Vanderhoeven
  • Aurélie Guillemard
  • Raphaël Saïdi
  • Marie Delannoy
  • Lionel Puveland
  • Aurélie Ferstler
  • Thierry Arnaudet
  • Dorothée Nicolle
  • Aurelien Girard
  • Irina Rakova
  • Bertrand Grolaud
  • Marie-Pierre Claverie
  • Alexandre Cottarel
  • Delphine de Ribaupierre
  • Axel Clarebout
  • Karine Fontaine
  • Jonathan Laurito
Isabelle Farnet Risso
Isabelle Farnet Risso Liste divers droite
ENSEMBLE POUR COGOLIN
  • Isabelle Farnet Risso
  • Rodolphe Epineau
  • Sandra Daval
  • Nicolas Fournaux
  • Patricia Acquatella
  • Nicolas Patacchini
  • Bernadette Boucquey
  • Serge Fintzel
  • Katia Donjean
  • Patrice Di Paolo
  • Ingrid Gaillet
  • Michel Mede
  • Isabelle Platriez
  • Eric Moreau
  • Caroline Singer
  • Andre Thiriot
  • Cecile Baffetti
  • Mohamed Merakchi
  • Isabelle Mellano
  • Andre Verrieux
  • Benedicte Freret
  • Didier Pare
  • Esmeralda Pierquin
  • Marc Cayrol
  • Severine Gandia
  • Erick Trougnac
  • Muriel Mobiglia
  • Samuel Mangin
  • Sylvie Vo
  • Frederic Abalain
  • Christine Salesses
  • Nabil Sallami
  • Lindsay Labarre
  • Corentin Leonard
  • Marie Josee Lecocq Perrot
Véronique Lansade
Véronique Lansade Liste d'extrême droite
COGOLIN DEMAIN
  • Véronique Lansade
  • Jean-Paul Morel
  • Sophie Larcher
  • Frank Citerne
  • Chrystel Guccini
  • Alexandre Herenger
  • Sarah Aga
  • Berenger Delesse
  • Sandrine Ruat
  • Fabien Fouquet
  • Lysandra Tassy
  • Kamel Belkhiri
  • Béatrice Ferrandino
  • Olivier Tombette
  • Alexandra Gomes
  • Alain Toubal
  • Rihab Sassi
  • Laurent Maerte
  • Sabrina Boufedji
  • Sylvain Gervaz
  • Mélanie Durandet
  • Adam Bakri
  • Fabienne Haber
  • Patrick Tedeschi
  • Sandra Weber
  • Antoine Ganci
  • Sabine Sanchez
  • Pierrick Charloux
  • Béatrice Guilbert
  • Serge Pedrosa
  • Elodie Roland
  • Raymond Beauchef
  • Marie Carvajal
Pascal Cordé
Pascal Cordé Liste d'extrême droite
RASSEMBLEMENT MUNICIPAL
  • Pascal Cordé
  • Stéphanie Dardi
  • Roland Ruffier
  • Maud Thomas
  • Lionel Dubois
  • Jennifer Antonazzi
  • Angel Cordé
  • Virginie Crotet
  • Daniel Bostaetter
  • Rachel Macie
  • Stéphane Jarre
  • Anne-Camille Durand
  • Yves Macie
  • Sophie Caron
  • Ange Gomez
  • Alexandra Peyré-Blancho
  • Pascal Galasso
  • Josette Pintus
  • Christophe Petitjean
  • Laurence Guerard
  • Arthur Jarre
  • Nicole Romey
  • Vincent Touchard
  • Elmaze Monodee
  • Stéphane Rivoire
  • Nathalie Chaize
  • Philippe Wasteels
  • Clarisse Bagur
  • Vincent Corna
  • Inès Galasso
  • Rudy Rodrigues Bettencourt
  • Laëtitia Merlo
  • Nathan Lehembre
  • Monique Dehove
  • André Herrada

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Etienne Lansade
Marc Etienne Lansade (26 élus) Rassemblement pour cogolin 		2 347 58,02%
  • Marc Etienne Lansade
  • Audrey Rondini-Gilli
  • Gilbert Uvernet
  • Audrey Troin
  • Patrick Garnier
  • Christiane Lardat
  • Geoffrey Pecaud
  • Sonia Brasseur
  • Francis Laprade
  • Liliane Louradour
  • Jacki Klinger
  • Patricia Penchenat
  • Franck Thiriez
  • Margaret Lovera
  • Jean-Paul Morel
  • Régine Rinaudo
  • Florian Vyers
  • Christelle Duvernet
  • Erwan De Kersaint Gilly
  • Danielle Certier
  • René Le Viavant
  • Isabelle Brussat
  • Jean-Pascal Garnier
  • Élisabeth Caillat
  • Michaël Rigaud
  • Corinne Verneuil
Mireille Escarrat
Mireille Escarrat (7 élus) Unis pour cogolin 		1 698 41,97%
  • Mireille Escarrat
  • Laurent Daudé
  • Kathia Piette
  • Patrick Hermier
  • Delphine Gonnet
  • Olivier Courchet
  • Isabelle Farnet-Risso
Participation au scrutin Cogolin
Taux de participation 52,80%
Taux d'abstention 47,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 191

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Etienne Lansade
Marc Etienne Lansade Rassemblement pour cogolin 		1 805 47,50%
Mireille Escarrat
Mireille Escarrat "notre ville avec vous" 		774 20,36%
Laurent Daudé
Laurent Daudé Cogolin au coeur 		542 14,26%
Philippe Vallet
Philippe Vallet Reussir cogolin "s'engager autrement" 		515 13,55%
Jean-Paul Trilles
Jean-Paul Trilles Retrouvons cogolin 		164 4,31%
Participation au scrutin Cogolin
Taux de participation 49,35%
Taux d'abstention 50,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 914

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Étienne Lansade
Marc Étienne Lansade (26 élus) Cogolin bleu marine 		2 664 53,09%
  • Marc Étienne Lansade
  • Audrey Troin
  • Éric Masson
  • Régine Rinaudo
  • Patrick Garnier
  • Laetitia Picot
  • Rémy Félix
  • Maria De Fatima Fiandino
  • Jérôme Sueur
  • Patricia Berenguier
  • Aimé Garnier
  • Élisabeth Caillat
  • Pascal Cordé
  • Margaret Lovera
  • Anthony Giraud
  • Christelle Duvernet
  • Jonathan Laurito
  • Marie-Ly Garcia
  • Sébastien Macrez
  • Monique Leblanc
  • Jean-Jacques Gabert
  • Jeanne Laurito
  • Patrick Claudel
  • Andrée Graziani
  • Johan Toucas
  • Valérie Robin
Jacques Senequier
Jacques Senequier (7 élus) Du bon sens pour cogolin 		2 353 46,90%
  • Jacques Senequier
  • Karine Raybaud
  • Michel Dallari
  • Carole Ruiz
  • Ernest Dal Soglio
  • Michèle Pelepol
  • Frédéric Lacour
Participation au scrutin Cogolin
Taux de participation 71,38%
Taux d'abstention 28,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,83%
Nombre de votants 5 385

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Étienne Lansade
Marc Étienne Lansade Cogolin bleu marine 		1 966 39,03%
Jacques Senequier
Jacques Senequier Du bon sens pour cogolin 		1 346 26,72%
Francis Jose-Maria
Francis Jose-Maria Tous pour cogolin 		968 19,21%
Alain Ciarimboli
Alain Ciarimboli Donner un nouveau souffle a cogolin 		757 15,02%
Participation au scrutin Cogolin
Taux de participation 68,27%
Taux d'abstention 31,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 5 150

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