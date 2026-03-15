Résultat de l'élection municipale 2026 à Cogolin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cogolin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cogolin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cogolin.
L'actu des élections municipales 2026 à Cogolin
12:05 - Premier tour des municipales à Cogolin : horaires des 12 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Cogolin. Il convient de noter que les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Cogolin ferment à 18 h. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats des élections à Cogolin dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cogolin
|Tête de listeListe
|
Christiane Lardat
Liste d'extrême droite
COGOLIN NOTRE PRIORITÉ
|
|
Francis Laprade
Liste divers droite
Cogolin c'est vous
|
|
Pierre-Yves Tierce
Liste d'union à droite
UN CAP POUR COGOLIN
|
|
Philippe Vallet
Liste d'union à l'extrême-droite
COGOLIN D'ABORD
|
|
Isabelle Farnet Risso
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR COGOLIN
|
|
Véronique Lansade
Liste d'extrême droite
COGOLIN DEMAIN
|
|
Pascal Cordé
Liste d'extrême droite
RASSEMBLEMENT MUNICIPAL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Etienne Lansade (26 élus) Rassemblement pour cogolin
|2 347
|58,02%
|
|Mireille Escarrat (7 élus) Unis pour cogolin
|1 698
|41,97%
|
|Participation au scrutin
|Cogolin
|Taux de participation
|52,80%
|Taux d'abstention
|47,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 191
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Etienne Lansade Rassemblement pour cogolin
|1 805
|47,50%
|Mireille Escarrat "notre ville avec vous"
|774
|20,36%
|Laurent Daudé Cogolin au coeur
|542
|14,26%
|Philippe Vallet Reussir cogolin "s'engager autrement"
|515
|13,55%
|Jean-Paul Trilles Retrouvons cogolin
|164
|4,31%
|Participation au scrutin
|Cogolin
|Taux de participation
|49,35%
|Taux d'abstention
|50,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 914
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Étienne Lansade (26 élus) Cogolin bleu marine
|2 664
|53,09%
|
|Jacques Senequier (7 élus) Du bon sens pour cogolin
|2 353
|46,90%
|
|Participation au scrutin
|Cogolin
|Taux de participation
|71,38%
|Taux d'abstention
|28,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,83%
|Nombre de votants
|5 385
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Étienne Lansade Cogolin bleu marine
|1 966
|39,03%
|Jacques Senequier Du bon sens pour cogolin
|1 346
|26,72%
|Francis Jose-Maria Tous pour cogolin
|968
|19,21%
|Alain Ciarimboli Donner un nouveau souffle a cogolin
|757
|15,02%
|Participation au scrutin
|Cogolin
|Taux de participation
|68,27%
|Taux d'abstention
|31,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|5 150
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