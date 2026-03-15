Résultat de l'élection municipale 2026 à Cogolin : les infos en direct

Christiane Lardat Liste d'extrême droite

COGOLIN NOTRE PRIORITÉ Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christiane Lardat Programme de Christiane Lardat à Cogolin (COGOLIN NOTRE PRIORITÉ) Engagement pour Cogolin La candidate, Christiane Landat, souligne son engagement envers la ville de Cogolin, affirmant que sa priorité est d'agir pour le bien-être des citoyens. Elle s'engage à écouter les préoccupations des habitants et à les impliquer dans les décisions importantes par le biais de référendums locaux. Son objectif est de refuser l'immobilisme et de s'assurer que chaque projet réponde aux attentes des résidents. Amélioration de la qualité de vie Un des axes principaux de la campagne est l'amélioration de la qualité de vie à Cogolin. Cela inclut des initiatives pour rendre la ville plus sûre, plus propre et plus accueillante pour tous. La candidate insiste sur la nécessité d'une action municipale efficace et d'un cadre de vie respecté pour garantir le bien-être des habitants. Solidarité et proximité Christiane Landat met également l'accent sur l'importance de la solidarité envers les seniors et la nécessité d'accompagner tous les résidents dans leurs démarches administratives. Elle souhaite que la mairie soit plus accessible et à l'écoute des besoins de la population. La candidate se positionne comme un lien entre les citoyens et l'administration locale. Vision pour l'avenir La candidate se projette dans l'avenir de Cogolin en affirmant qu'il est essentiel de préparer les générations futures. Elle évoque la préservation de l'identité de la ville et l'importance de prendre des décisions courageuses pour garantir un avenir serein. Son engagement est de construire un avenir meilleur pour tous les Cogolinois et Cogolinoises.

Christiane Lardat

Patrick Garnier

Audrey Troin

Ivan Hajas

Sonia Brasseur

Sebastien Massel

Daniele Turcan

Henri Gomez

Corinne Dorel

Jean-Marc Bonnet

Isabelle Brussat

Jean-Pascal Garnier

Catherine Loussier

Pierre Nourry

Kelly Brasseur

Eric Follis

Fabienne Pierrache

Pedro Frade Graça

Sylvie Graham-Gilly

Thierry Maignan

Floriane Ollivier

Joseph Chaparro

Elisabeth Caillat

Matheo Carlucci

Bélinda Gantelet

Gilbert Uvernet

Rébecca Izzo

Fernando Ferreiro Martins

Deborah Brasseur

Brandon Araujo

Bernadette Robert

Erwann Bouillaguet

Anna-Maria Auteri

Olivier Leprevost

Francis Laprade Liste divers droite

Cogolin c'est vous Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Francis Laprade Programme de Francis Laprade à Cogolin (Cogolin c'est vous) Stationnement et mobilité Le projet du parking en silo Mendes France est en phase de finalisation pour améliorer le stationnement. Une étude est également en cours pour transformer l'ancienne caserne des pompiers en parking. De plus, la signalisation des places disponibles et le cheminement des piétons seront améliorés, tout en finalisant une voie de mobilité douce qui reliera les marines de Cogolin. Urbanisme La maîtrise du PLU est essentielle pour éviter la bétonisation excessive et promouvoir l'habitat individuel, favorisant ainsi les artisans locaux. Un effort sera également fait pour embellir le centre-ville et les quartiers avec des espaces verts et des zones ombragées. Ces initiatives visent à rendre Cogolin plus attrayante et agréable à vivre. Jeunesse et écoles Un entretien priorisé des écoles et de leurs équipements est prévu pour garantir un environnement d'apprentissage de qualité. Les cantines mettront l'accent sur les circuits courts et l'utilisation d'aliments bios, avec l'intervention de chefs locaux. Des activités périscolaires variées seront proposées, ainsi qu'une aide aux devoirs pour soutenir les élèves. Sécurité La sécurité des citoyens sera renforcée par une vérification et un renforcement de la vidéo protection dans les zones sensibles. La présence de la police municipale sera accrue dans des endroits stratégiques pour rassurer la population. De plus, une formation sera dispensée aux policiers pour les préparer à faire face aux nouvelles formes de délinquance.

Francis Laprade

Lorelei Griegenbauer

Alexandre Brion

Christine Perret

Mickaël Latocha

Charlotte Calmel

Maxime Labardin

Valérie Cabral

Martin Marchand

Laurence Granseigne

Franck Dumon

Roxana Menu

Didier Foucou

Nadia Fofana

Paulo de Carvalho

Karine Lhaute

Antoine Humbert

Nathalie Vergnaud

Jalwan Azougarh

Angéline Marcadet

Julien Gallet

Béatrice Brondello

Frédéric Schmit

Alice Reytinat

Wallid Azougarh

Anne Pauchet

Manuel Cabral de Almeida

Christèle Tari

Bastien Marchand

Corinne Boscher

René Haustrate

Martine Germain

Richard Clair

Pierre-Yves Tierce Liste d'union à droite

UN CAP POUR COGOLIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre-Yves Tierce Programme de Pierre-Yves Tierce à Cogolin (UN CAP POUR COGOLIN) Élections municipales 2026 Le 15 mars prochain, les habitants de Cogolin seront appelés à élire leurs représentants au Conseil municipal. Pierre-Yves TIERCE se présente comme candidat pour le poste de maire, mettant l'accent sur la proximité et le dialogue avec les citoyens. Son engagement est de bâtir une équipe investie pour l'avenir de la commune. Retisser la confiance La commune de Cogolin a connu une crise de gouvernance qui nécessite de rétablir un lien de confiance entre la municipalité et les habitants. Pierre-Yves TIERCE souligne l'importance de la stabilité pour permettre une action sereine et efficace. Fort de son expérience en tant que Directeur de Cabinet à Sainte-Maxime, il se dit prêt à défendre les intérêts de la commune. Améliorer la qualité de vie Pierre-Yves TIERCE souhaite que Cogolin retrouve son dynamisme et son caractère. Il propose d'améliorer la qualité de vie des habitants en veillant à la sécurité publique et en embellissant les espaces. Son projet vise à valoriser l'identité de la commune tout en se tournant vers l'avenir. Respect des valeurs Le candidat met en avant des valeurs fondamentales pour son mandat, telles que la probité, le respect et le travail. Pierre-Yves TIERCE insiste sur la responsabilité des élus envers les habitants et la nécessité d'une gestion rigoureuse. Il aspire à une municipalité digne, transparente et entièrement tournée vers l'intérêt général.

Pierre-Yves Tierce

Caroline Borowiec

Alain Marchais

Amandine Claure

Gilles Le Cam

Malika Ouarezki

Arnaud Ferraro

Najwa Schultz

Laurent Daudé

Nathalie Haquin

Joseph Azzaz

Aurélie Rebotier

Jean-Michel Pellissier

Maryse Dujarric

Christopher Dos Reis

Marine Richard

Bruce Rubin

Alicia Da Silva

Florent Lepeltier

Marion Liscia

Joffrey Peyraud

Adeline Cruchot

Marc Monjardez

Sophie Lovera

Jason Brobeck

Emilie Bordi

Yannick Laurent

Caroline Franceschi

José-Louis Garcia

Julie Biscot

Jean Peragoux

Mélanie Folli

Guillaume Voiturier

Maëlys Lecrique

Jacki Klinger

Philippe Vallet Liste d'union à l'extrême-droite

COGOLIN D'ABORD Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Vallet Programme de Philippe Vallet à Cogolin (COGOLIN D'ABORD) Engagement local Philippe VALLET exprime un profond attachement à la ville de Cogolin, où il a vécu et travaillé pendant plus de quarante ans. Son expérience en tant que kinésithérapeute-ostéopathe et adjoint au maire témoigne de son engagement envers la communauté. Il souhaite être un maire accessible, dévoué et à l'écoute des besoins des habitants. Sécurité prioritaire La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Des mesures concrètes, telles que la modernisation du système de vidéo-surveillance et le déploiement d'une présence policière continue, sont envisagées. L'objectif est de créer un environnement plus sûr pour tous les Cogolinois. Amélioration des infrastructures Philippe VALLET propose la création de 600 places de parking sur six ans pour répondre aux besoins croissants de stationnement. Il souhaite également repenser le plan de circulation en collaboration avec les habitants et les commerçants. Ces initiatives visent à fluidifier la circulation et à renforcer l'attractivité du centre-ville. Préservation de l'identité La valorisation de l'âme provençale et la protection des traditions locales sont des aspects essentiels du projet de Philippe VALLET. Il s'engage à stopper la bétonisation excessive et à privilégier des équipements qui servent l'intérêt général. Cette approche vise à maintenir l'identité vivante de Cogolin tout en répondant aux besoins contemporains.

Philippe Vallet

Sandrine Contassot

Jacques Baïlon

Sophie Lemaitre

Marc Bacqueyrisses

Christine Perruchini

Laurent Roberti

Sonia Monget

Eric Delhaye

Melanie Higelin

Kevin Calippe

Agnès Rousseau

Vincent Monget

Pascale Viale

Thameur Fahfah

Magali Raybaud

Franck Borghesi

Nadine Braure

Christophe Vanderhoeven

Aurélie Guillemard

Raphaël Saïdi

Marie Delannoy

Lionel Puveland

Aurélie Ferstler

Thierry Arnaudet

Dorothée Nicolle

Aurelien Girard

Irina Rakova

Bertrand Grolaud

Marie-Pierre Claverie

Alexandre Cottarel

Delphine de Ribaupierre

Axel Clarebout

Karine Fontaine

Jonathan Laurito

Isabelle Farnet Risso Liste divers droite

ENSEMBLE POUR COGOLIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Isabelle Farnet Risso Programme de Isabelle Farnet Risso à Cogolin (ENSEMBLE POUR COGOLIN) Engagement Municipal Depuis plus de cinq ans, Isabelle Farnet Risso siège au conseil municipal de Cogolin en tant qu'opposante. Son engagement quotidien vise à défendre les intérêts des habitants et à promouvoir une politique municipale juste. Elle souhaite continuer à servir la commune en mettant en valeur ses richesses et en rassemblant toutes les générations. Démocratie Participative Isabelle Farnet Risso propose d'initier des consultations citoyennes pour que chaque voix soit entendue dans les décisions importantes. Elle aspire à faire de Cogolin un exemple de démocratie locale vivante, où la concertation est essentielle. Cette démarche participative vise à renforcer le lien entre les citoyens et les élus. Développement Durable La candidate met l'accent sur la préservation de l'environnement et le développement des services publics de proximité. Elle souhaite soutenir les commerces locaux et valoriser la jeunesse pour assurer un avenir durable à Cogolin. Ces actions concrètes visent à améliorer la qualité de vie des habitants tout en respectant les ressources locales. Solidarité et Inclusion Isabelle Farnet Risso s'engage à veiller au bien-être de tous les habitants, notamment des aînés et des animaux. Elle prône une approche solidaire et inclusive, où chacun trouve sa place dans la commune. Son objectif est de construire une ville dynamique et unie, respectueuse des valeurs humaines et de responsabilité.

Isabelle Farnet Risso

Rodolphe Epineau

Sandra Daval

Nicolas Fournaux

Patricia Acquatella

Nicolas Patacchini

Bernadette Boucquey

Serge Fintzel

Katia Donjean

Patrice Di Paolo

Ingrid Gaillet

Michel Mede

Isabelle Platriez

Eric Moreau

Caroline Singer

Andre Thiriot

Cecile Baffetti

Mohamed Merakchi

Isabelle Mellano

Andre Verrieux

Benedicte Freret

Didier Pare

Esmeralda Pierquin

Marc Cayrol

Severine Gandia

Erick Trougnac

Muriel Mobiglia

Samuel Mangin

Sylvie Vo

Frederic Abalain

Christine Salesses

Nabil Sallami

Lindsay Labarre

Corentin Leonard

Marie Josee Lecocq Perrot

Véronique Lansade Liste d'extrême droite

COGOLIN DEMAIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Véronique Lansade Programme de Véronique Lansade à Cogolin (COGOLIN DEMAIN) Transformation de Cogolin Cogolin a connu des changements significatifs au cours des dernières années, affirmant son rôle central dans le Golfe. La ville a su maintenir son caractère populaire et accueillant, garantissant une place pour chaque famille. Cette évolution repose sur une gestion pragmatique et des projets collectifs, tout en respectant les contraintes budgétaires. Projets Concrets Une série de projets concrets a été mise en place pour améliorer la vie des Cogolinoises et Cogolinois. Parmi ces initiatives, on trouve la création de places de parking supplémentaires et la refonte de la vidéoprotection. Ces projets visent à renforcer la sécurité et le confort des habitants tout en répondant à leurs besoins quotidiens. Engagement Économique Chaque décision prise par la municipalité a un impact direct sur l'économie locale et l'avenir des citoyens. La ville s'engage à respecter un budget équilibré, conscient de ses moyens financiers limités par rapport aux communes voisines. Cet engagement vise à garantir la pérennité des projets et à protéger les finances de la commune. Avenir de la Ville La vision pour l'avenir de Cogolin est claire : poursuivre les initiatives qui fonctionnent et améliorer celles qui en ont besoin. La municipalité se prépare à relever les défis futurs avec sérénité et détermination. L'objectif est de construire un avenir durable pour tous les habitants de la ville.

Véronique Lansade

Jean-Paul Morel

Sophie Larcher

Frank Citerne

Chrystel Guccini

Alexandre Herenger

Sarah Aga

Berenger Delesse

Sandrine Ruat

Fabien Fouquet

Lysandra Tassy

Kamel Belkhiri

Béatrice Ferrandino

Olivier Tombette

Alexandra Gomes

Alain Toubal

Rihab Sassi

Laurent Maerte

Sabrina Boufedji

Sylvain Gervaz

Mélanie Durandet

Adam Bakri

Fabienne Haber

Patrick Tedeschi

Sandra Weber

Antoine Ganci

Sabine Sanchez

Pierrick Charloux

Béatrice Guilbert

Serge Pedrosa

Elodie Roland

Raymond Beauchef

Marie Carvajal

Pascal Cordé Liste d'extrême droite

RASSEMBLEMENT MUNICIPAL Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pascal Cordé Programme de Pascal Cordé à Cogolin (RASSEMBLEMENT MUNICIPAL) Engagement Municipal Pascal Cordé s'engage pleinement dans la campagne municipale de 2026, motivé par son attachement à la commune de Cogolin. Il a décidé de mettre un terme à son activité professionnelle pour se consacrer entièrement à cette mission. Cet engagement lui permet d'être disponible et à l'écoute des habitants. Expérience et Compétences Fort d'une expérience solide dans la vie municipale, Pascal Cordé a été adjoint aux sports et conseiller municipal d'opposition. Son parcours lui a permis de comprendre les besoins des habitants de Cogolin et les défis à relever. Il souhaite dynamiser la vie locale tout en veillant à une gestion rigoureuse des finances publiques. Valeurs Fondamentales Les valeurs de Pascal Cordé reposent sur l'écoute, la transparence et l'action. Il considère que chaque habitant doit être associé aux décisions qui impactent sa vie quotidienne. Sa volonté est de restaurer la confiance entre les citoyens et leurs élus par une gouvernance exemplaire. Vision pour l'Avenir Pascal Cordé envisage une commune accueillante, animée et solidaire, tout en valorisant l'identité provençale de Cogolin. Il prône une transition écologique réaliste et une économie locale forte. Son objectif est de préparer la ville aux défis de demain avec des infrastructures modernisées et une vie associative dynamique.