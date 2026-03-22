Résultat de l'élection municipale 2026 à Cogolin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cogolin

Le deuxième tour des élections municipales à Cogolin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre-Yves Tierce
Pierre-Yves Tierce Liste d'union à droite
UN CAP POUR COGOLIN
  • Pierre-Yves Tierce
  • Caroline Borowiec
  • Alain Marchais
  • Amandine Claure
  • Gilles Le Cam
  • Malika Ouarezki
  • Arnaud Ferraro
  • Najwa Schultz
  • Laurent Daudé
  • Nathalie Haquin
  • Jacques Baïlon
  • Aurélie Rebotier
  • Joseph Azzaz
  • Maryse Dujarric
  • Jean-Michel Pellissier
  • Marine Richard
  • Christopher Dos Reis
  • Sophie Lemaitre
  • Jason Brobeck
  • Alicia Da Silva
  • Marc Bacqueyrisses
  • Marion Liscia
  • Florent Lepeltier
  • Adeline Cruchot
  • Joffrey Peyraud
  • Sophie Lovera
  • Marc Monjardez
  • Emilie Bordi
  • Bruce Rubin
  • Caroline Franceschi
  • Yannick Laurent
  • Julie Biscot
  • José-Louis Garcia
  • Mélanie Folli
  • Jean Peragoux
Isabelle Farnet Risso
Isabelle Farnet Risso Liste divers droite
ENSEMBLE POUR COGOLIN
  • Isabelle Farnet Risso
  • Rodolphe Epineau
  • Sandra Daval
  • Nicolas Fournaux
  • Patricia Acquatella
  • Nicolas Patacchini
  • Bernadette Boucquey
  • Serge Fintzel
  • Katia Donjean
  • Patrice Di Paolo
  • Ingrid Gaillet
  • Michel Mede
  • Isabelle Platriez
  • Eric Moreau
  • Caroline Singer
  • Andre Thiriot
  • Cecile Baffetti
  • Mohamed Merakchi
  • Isabelle Mellano
  • Andre Verrieux
  • Benedicte Freret
  • Didier Pare
  • Esmeralda Pierquin
  • Marc Cayrol
  • Severine Gandia
  • Erick Trougnac
  • Muriel Mobiglia
  • Samuel Mangin
  • Sylvie Vo
  • Frederic Abalain
  • Christine Salesses
  • Nabil Sallami
  • Lindsay Labarre
  • Corentin Leonard
  • Marie Josee Lecocq Perrot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cogolin

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle FARNET RISSO
Isabelle FARNET RISSO (Ballotage) ENSEMBLE POUR COGOLIN 		1 526 33,88%
Pierre-Yves TIERCE
Pierre-Yves TIERCE (Ballotage) UN CAP POUR COGOLIN 		1 315 29,20%
Philippe VALLET
Philippe VALLET (Ballotage) COGOLIN D'ABORD 		845 18,76%
Christiane LARDAT
Christiane LARDAT COGOLIN NOTRE PRIORITÉ 		309 6,86%
Véronique LANSADE
Véronique LANSADE COGOLIN DEMAIN 		210 4,66%
Francis LAPRADE
Francis LAPRADE Cogolin c'est vous 		156 3,46%
Pascal CORDÉ
Pascal CORDÉ RASSEMBLEMENT MUNICIPAL 		143 3,17%
Participation au scrutin Cogolin
Taux de participation 57,36%
Taux d'abstention 42,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 4 682

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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