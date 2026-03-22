Résultat de l'élection municipale 2026 à Cogolin : les résultats du 2e tour

Programme de Pierre-Yves Tierce à Cogolin (UN CAP POUR COGOLIN)

Élections municipales 2026

Le 15 mars prochain, les habitants de Cogolin seront appelés à élire leurs représentants au Conseil municipal. Pierre-Yves TIERCE est le premier candidat déclaré et a mis l'accent sur l'importance de la proximité et du dialogue avec les citoyens. Son engagement est de bâtir un avenir solide pour la commune à travers une action publique participative.

Retisser la confiance

La commune a connu une crise de gouvernance qui nécessite de rétablir un lien de confiance entre la municipalité et ses habitants. Pierre-Yves TIERCE souligne la nécessité de stabilité pour permettre une action sereine et efficace. Son expérience en tant que Directeur de Cabinet à Sainte-Maxime le prépare à relever ce défi.

Améliorer la qualité de vie

Cogolin doit retrouver son dynamisme et son caractère, avec une priorité sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Cela inclut la sécurité publique, l'embellissement des espaces, et le soutien aux commerces et associations. Pierre-Yves TIERCE s'engage à travailler pour le bien-être de tous les habitants.

Respect des valeurs

La campagne met en avant des valeurs fondamentales telles que la probité, le respect et le travail. Pierre-Yves TIERCE insiste sur le fait qu'exercer un mandat municipal est une responsabilité envers les habitants. Il souhaite établir une municipalité transparente et responsable, tournée vers l'intérêt général.