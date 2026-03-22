Résultat de l'élection municipale 2026 à Cogolin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cogolin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cogolin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cogolin.
L'actu des élections municipales 2026 à Cogolin
11:48 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Cogolin il y a une semaine ?
Il y a une semaine à Cogolin, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 57,36 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Isabelle Farnet Risso (Divers droite) qui est arrivée en tête en rassemblant 33,88 % des bulletins valides. Ensuite, Pierre-Yves Tierce (Union de la droite) a pris la position de dauphin avec 29,20 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Vallet pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Christiane Lardat, portant la nuance Extrême droite, a obtenu 6,86 % des voix, trop peu pour aller au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cogolin
Le deuxième tour des élections municipales à Cogolin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre-Yves Tierce
Liste d'union à droite
UN CAP POUR COGOLIN
|
|
Isabelle Farnet Risso
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR COGOLIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cogolin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle FARNET RISSO (Ballotage) ENSEMBLE POUR COGOLIN
|1 526
|33,88%
|Pierre-Yves TIERCE (Ballotage) UN CAP POUR COGOLIN
|1 315
|29,20%
|Philippe VALLET (Ballotage) COGOLIN D'ABORD
|845
|18,76%
|Christiane LARDAT COGOLIN NOTRE PRIORITÉ
|309
|6,86%
|Véronique LANSADE COGOLIN DEMAIN
|210
|4,66%
|Francis LAPRADE Cogolin c'est vous
|156
|3,46%
|Pascal CORDÉ RASSEMBLEMENT MUNICIPAL
|143
|3,17%
|Participation au scrutin
|Cogolin
|Taux de participation
|57,36%
|Taux d'abstention
|42,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Nombre de votants
|4 682
Source : ministère de l’Intérieur
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