Résultat municipale 2026 à Cogolin (83310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cogolin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cogolin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cogolin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle FARNET RISSO
Isabelle FARNET RISSO ENSEMBLE POUR COGOLIN 		1 526 33,88%
Pierre-Yves TIERCE
Pierre-Yves TIERCE UN CAP POUR COGOLIN 		1 315 29,20%
Philippe VALLET
Philippe VALLET COGOLIN D'ABORD 		845 18,76%
Christiane LARDAT
Christiane LARDAT COGOLIN NOTRE PRIORITÉ 		309 6,86%
Véronique LANSADE
Véronique LANSADE COGOLIN DEMAIN 		210 4,66%
Francis LAPRADE
Francis LAPRADE Cogolin c'est vous 		156 3,46%
Pascal CORDÉ
Pascal CORDÉ RASSEMBLEMENT MUNICIPAL 		143 3,17%
Participation au scrutin Cogolin
Taux de participation 57,36%
Taux d'abstention 42,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 4 682

Source : ministère de l’Intérieur

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