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19:21 - Cogolin : démographie, élections et stratégies politiques En marge des municipales, Cogolin foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 076 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 806 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (61,64%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 1 598 résidents étrangers, soit 13,23% de la population, participe à son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 40,04% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 424,66 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Cogolin incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Cogolin ? Le RN restait loin du match lors des élections locales à Cogolin il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,20% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,33% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 17,81% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 54,98% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,96% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 56,34% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Quelle participation attendre à Cogolin aux municipales ? Dans le cadre de l'élection municipale à Cogolin, l'abstention jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, l'abstention était allée jusqu'à 50,65 % lors du premier tour, une proportion assez classique. 3 914 votants s'étaient à l'inverse déplacés, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 27,60 % dans la ville (et donc 72,40 % de participation). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des élections locales, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,86 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 36,30 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,12 % d'abstention. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le profil d'une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Cogolin L'orientation des électeurs de Cogolin a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale. Les élections européennes de juin 2024 à Cogolin avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,96%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 11,20% des suffrages. Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Cogolin après la dissolution avec 56,34%. Sereine Mauborgne (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 23,89%. Les votants tranchaient d'ailleurs le sujet sans hésitation dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour

14:57 - Cogolin : rappel des scores de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cogolin accordaient leurs suffrages à Éric Zemmour (Reconquête !) avec 33,50% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Philippe Lottiaux (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 54,98%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Cogolin plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,20% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 21,67%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,33% pour Marine Le Pen, contre 41,67% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Les électeurs de Cogolin voteront-ils sur la fiscalité ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Cogolin, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 342 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 036 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 33,59 % en 2024 (contre environ 14,01 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 2,08097 millions d'euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 4,65066 millions d'euros (4 650 660 € très exactement) engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 21,48 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - La liste Extrême droite en tête à Cogolin lors de la dernière municipale À l'occasion des municipales précédentes à Cogolin, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Marc Etienne Lansade (Extrême droite) a terminé en tête en totalisant 47,50% des soutiens. À sa poursuite, Mireille Escarrat (Divers centre) a recueilli 20,36% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Laurent Daudé (Divers centre), rassemblant 14,26% des voix. Un large retard. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Marc Etienne Lansade l'a finalement emporté avec 58,02% des suffrages, face à Mireille Escarrat s'adjugeant 1 698 électeurs inscrits (41,97%). L'avance initiale s'est vérifiée et encore amplifiée, menant à une victoire écrasante. Si Mireille Escarrat a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 924 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.