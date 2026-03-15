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19:20 - Coignières aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Coignières est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 4 385 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 777 entreprises, Coignières est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,41% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 931 personnes (21,23%) apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 429 € par mois, la commune désire plus de prospérité. À Coignières, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les électeurs de Coignières tentés par le RN ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Coignières il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 14,86% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,00% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 11,46% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Coignières comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 22,17% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 22,20% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 24,08% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Coignières peu mobilisés lors des scrutins Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Coignières, l'abstention touchait 53,02 % des inscrits, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que la pandémie du coronavirus avait découragé un grand nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 25,06 % des habitants inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 50,14 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,95 % au premier tour, contre 54,30 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone distancée du processus électoral par rapport au reste du pays. À l'occasion de la municipale, cet élément pèsera quoi qu'il en soit fatalement sur les résultats de Coignières.

15:59 - Coignières classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Coignières demeurait à l'époque une terre résolument de gauche. Lors des élections européennes, le podium à Coignières s'était en effet figé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (24,08%), à la première place devant Jordan Bardella (22,17%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,91%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Coignières plébiscitaient ensuite Cédric Briolais (Union de la gauche) avec 40,16% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Cédric Briolais culminant à 40,74% des votes dans la commune.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Coignières il y a 4 ans ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Coignières privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (36,67%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,00% pour Emmanuel Macron, contre 31,00% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Coignières plébiscitaient Cédric Briolais (Nupes) avec 35,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,19%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Coignières comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Coignières : la situation fiscale observée à l'approche des municipales Du côté de la fiscalité de Coignières, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint environ 1 957 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 918 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est maintenu à 24,24 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 31 570 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 415 180 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 8,62 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Didier Fischer s'est imposé à Coignières La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Coignières est riche d'enseignements. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Didier Fischer (Divers) a fait la course en tête en totalisant 76,70% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Xavier Girard (Divers) a obtenu 269 bulletins valides (23,29%). Ce triomphe au premier tour de Didier Fischer a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Coignières, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. La minorité devra démultiplier les scores ce dimanche pour contester cette suprématie, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.