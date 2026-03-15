Résultat municipale 2026 à Coignières (78310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coignières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coignières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coignières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier FISCHER
Didier FISCHER (23 élus) Un Elan Durable Pour Coignières 		977 66,96%
  • Didier FISCHER
  • Sophie PIFFARELLY
  • Cyril LONGUÉPÉE
  • Eve MOUTTOU
  • Marc MONTARDIER
  • Chanrotana HUN
  • Mohamed MOKHTARI
  • Catherine JUAN
  • Salah KRIMAT
  • Christine RENAUT
  • James BEL
  • Aimé LONGUÉPÉE
  • Mehdi BOUMENJEL
  • Leïla ZENATI
  • Olivier RACHET
  • Rahma M'TIR
  • Maxime PETAUTON
  • Nathalie GERVAIS
  • Wouassim LAJILI
  • Aurore DJOUMER
  • Jean LORENZO
  • Véronique GARCIA
  • Abdoul KANE
Xavier GIRARD
Xavier GIRARD (4 élus) COIGNIERES AVENIR 		482 33,04%
  • Xavier GIRARD
  • Sandrine DEBEAUSSE
  • Lionel LOURDIN
  • Ingrid VASSEUR
Participation au scrutin Coignières
Taux de participation 56,18%
Taux d'abstention 43,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 1 477

Source : ministère de l’Intérieur

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