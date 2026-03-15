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19:20 - Collégien : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale municipale, Collégien est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 3 332 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 439 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,51%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 223 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 15,55%, Collégien se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 954 euros/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. En conclusion, Collégien incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Collégien ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Collégien en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 17,53% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 33,99% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 17,67% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Collégien comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,15% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 27,26% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 25,57% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Collégien très mobilisés lors des scrutins L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 51,37 % à Collégien pour le premier tour des élections il y a six ans, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors qu'en raison du coronavirus, une part importante des électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi fixé à 20,16 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 48,85 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,88 % au premier tour, contre 52,59 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une ville globalement épargnée par l'abstention face aux moyennes nationales. Cette donnée à Collégien sera en conséquence l'un des tournants de ces élections municipales 2026.

15:59 - Collégien : retour sur le vote de l'année de la dissolution Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Collégien avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,15%), devant Manon Aubry qui avait obtenu 16,05% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Collégien avaient ensuite propulsé aux avants-postes Arnaud Bonnet (Union de la gauche) avec 37,47% au premier tour, devant Hadrien Ghomi (Ensemble !) avec 32,70%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Arnaud Bonnet culminant à 42,12% des voix sur place. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Collégien demeurait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes, solidifiant encore un peu plus son positionnement historique.

14:57 - Dernière présidentielle à Collégien : ce qu'il faut retenir En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Collégien était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 29,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 29,27%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,01% pour Emmanuel Macron, contre 33,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Collégien soutenaient en priorité Arnaud Bonnet (Nupes) avec 34,34% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,82%. Cette physionomie politique de Collégien révèle donc une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne à Collégien Pour ce qui est des contributions locales à Collégien, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 3 186 € en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 2 009 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 44,00 % en 2024 (contre 26,00 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 13 820 € de recettes en 2024. Un montant loin des 494 700 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 14,07 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Collégien À Collégien, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Marc Pinoteau a décroché la pole position en totalisant 622 soutiens (55,58%). Dans la position de la principale opposante, Elisabeth Moura Pires a capté 44,41% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Collégien, cette géographie électorale pose les bases. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, la minorité devra décupler le nombre de voix obtenues, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.