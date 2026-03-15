Résultat municipale 2026 à Collégien (77090) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Collégien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Collégien, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Collégien [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc PINOTEAU
Marc PINOTEAU (18 élus) COLLÉGIEN, L'ESPRIT VILLAGE 		792 53,37%
  • Marc PINOTEAU
  • Joëlle DEVILLARD
  • Jean VITHAYA
  • Philippine COLOSIMO
  • Alain LEFEVRE
  • Isabelle JEAN-CHARLES
  • Philippe LEMAIRE
  • Sylvie PANNIER BELKESSAM
  • Michel CARRON
  • Sylvie BERTHE
  • Michel ARRUFAT
  • Marie PUGLIESE-PIERRÉ
  • Nicolas CAZARD
  • Fanny CLAUDE
  • Philippe COMPARET
  • Elisabeth LACOSTE
  • Boudjemaa BENZIA
  • Agnès ROUGALE
Gildas LE RUDULIER
Gildas LE RUDULIER (5 élus) Un nouveau souffle pour Collégien 		692 46,63%
  • Gildas LE RUDULIER
  • Sylvie MARCEAU
  • Rémy IENG
  • Laetitia STUTZMANN
  • Juan CUCCIA
Participation au scrutin Collégien
Taux de participation 62,02%
Taux d'abstention 37,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 1 538

Source : ministère de l’Intérieur

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