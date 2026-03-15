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19:19 - Comprendre l'électorat de Collonges-au-Mont-d'Or : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, Collonges-au-Mont-d'Or est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 39,10% de cadres pour 4 604 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 590 entreprises, Collonges-au-Mont-d'Or permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (14,56%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 190 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,14%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 4 176 €/mois. En somme, à Collonges-au-Mont-d'Or, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Collonges-au-Mont-d'Or Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Collonges-au-Mont-d'Or il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 12,60% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 26,33% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 8,63% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Collonges-au-Mont-d'Or comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,20% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 26,30% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 30,74% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Collonges-au-Mont-d'Or au crible Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 39,74 % à Collonges-au-Mont-d'Or lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid-19 bousculait la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été chiffré à 82,20 %. La participation aux législatives, mesurée pour sa part à 54,31 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 77,30 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 61,89 %. Si on prend un peu de recul, le territoire s'affiche comme une contrée relativement attachée au vote. En ce jour d'élections municipales à Collonges-au-Mont-d'Or, cette réalité sera en conséquence scrutée.

15:59 - Collonges-au-Mont-d'Or classée à l'extrême droite à l'issue de l'année de la dissolution Le scrutin des Européennes 2024 à Collonges-au-Mont-d'Or avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,20%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 22,20% des suffrages. Les législatives à Collonges-au-Mont-d'Or près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Blandine Brocard (Ensemble !) à l'avant de la course avec 38,14% au premier tour, devant Sasha Bitoum (Rassemblement National) avec 26,30%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Blandine Brocard culminant à 51,50% des voix dans la commune. La préférence des électeurs de Collonges-au-Mont-d'Or a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Collonges-au-Mont-d'Or s'était massivement ancrée à le centre-droit Lors des législatives de 2022, les votants de Collonges-au-Mont-d'Or accordaient leurs suffrages à Blandine Brocard (Ensemble !) avec 45,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 77,15%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Collonges-au-Mont-d'Or privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (41,40%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 12,60%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 73,67% pour Emmanuel Macron, contre 26,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Collonges-au-Mont-d'Or s'affirme comme une place forte du courant central.

12:58 - Le point sur l'évolution de la fiscalité à Collonges-au-Mont-d'Or Pour ce qui concerne les contributions locales à Collonges-au-Mont-d'Or, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 986 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 171 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à 27,59 % en 2024 (contre près de 16,56 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 90 600 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 1,4519 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,34 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Collonges-au-Mont-d'Or Les résultats des municipales il y a six ans à Collonges-au-Mont-d'Or se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin, Alain Germain (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 594 bulletins (46,33%). Sur la seconde marche, Patrick Joubert (Divers droite) a capté 31,51% des bulletins valides. Un delta significatif. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Alain Germain l'a finalement emporté avec 841 bulletins (59,47%), face à Patrick Joubert rassemblant 40,52% des électeurs inscrits. Alain Germain a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Pierre-Marie Lelard, ajoutant 247 voix supplémentaires entre les deux tours.