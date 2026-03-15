Résultat municipale 2026 à Collonges-au-Mont-d'Or (69660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Collonges-au-Mont-d'Or a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Collonges-au-Mont-d'Or, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Collonges-au-Mont-d'Or [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arlette BAILLOT
Arlette BAILLOT (21 élus) Naturellement Collonges 		1 048 50,22%
  • Arlette BAILLOT
  • Frédéric VIAL
  • Valérie GARDETTE
  • Pierre-Marie LELARD
  • Catherine ARNAUD
  • Benoît VAN HILLE
  • Delphine CHAZALLET
  • Claude Denis LAUBRIET
  • Dominique BOYER RIVIERE
  • Abderahman CHENIOUR
  • Corinne AURAMBOUT
  • Pierre MORIETTE
  • Nadia GUILLARME
  • Antoine PINARD-LEGRY
  • Dominique ODE
  • Pierre LENORMAND
  • Kiline DUTAL
  • Pierre RUELLE
  • Serine CHENIOUR
  • Bernard DIACONO
  • Ambre RIVIERE
Auriane MAYET
Auriane MAYET (6 élus) Collonges Au Coeur 		1 039 49,78%
  • Auriane MAYET
  • Léo Eliot ROUSSILLON
  • Stéphanie MIGLIERINA
  • Benjamin CARLIOZ
  • Océane VILLALBA MAMAN
  • Daniel PIZZOL
Participation au scrutin Collonges-au-Mont-d'Or
Taux de participation 60,27%
Taux d'abstention 39,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 2 165

Source : ministère de l’Intérieur

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