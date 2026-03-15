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19:20 - Collonges-sous-Salève : élections municipales et dynamiques démographiques Dans la ville de Collonges-sous-Salève, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 18,42% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 30,64% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (66,02%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1382 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 28,20% et d'une population immigrée de 33,02% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (48,20%), témoignent d'une population instruite à Collonges-sous-Salève, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Collonges-sous-Salève ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors de l'élection municipale à Collonges-sous-Salève il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 11,93% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 29,67% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 6,59% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Collonges-sous-Salève comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,18% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 21,08% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 21,57% le dimanche suivant.

16:58 - À Collonges-sous-Salève, l'abstention s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Collonges-sous-Salève, l'abstention jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 57,93 % du corps électoral, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 22,28 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 51,80 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,69 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,24 %. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet de ranger Collonges-sous-Salève comme une zone assez abstentionniste par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Collonges-sous-Salève a-t-elle voté l'année de la dissolution ? À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Collonges-sous-Salève avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Valérie Hayer avec 23,77% des inscrits. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Collonges-sous-Salève après la dissolution avec 47,73%. Dominique Lachenal (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 22,99%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Virginie Duby-Muller culminant à 78,43% des suffrages exprimés localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Collonges-sous-Salève demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Collonges-sous-Salève était indécise sur l'échiquier politique Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Collonges-sous-Salève accordaient leurs suffrages à Virginie Duby-Muller (LR) avec 35,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,75% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Collonges-sous-Salève choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 37,94% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 17,34%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,33% pour Emmanuel Macron, contre 29,67% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Collonges-sous-Salève s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La commune a-t-elle maîtrisé la fiscalité locale à Collonges-sous-Salève ? À Collonges-sous-Salève, où les taxes locales ont baissé depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,88 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 473 300 euros environ la même année, bien en deçà des 1 348 760 € perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Collonges-sous-Salève s'est établi à 20,73 % en 2024 (contre 8,70 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %, en augmentation de 1,2 point ces quatre dernières années. Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Collonges-sous-Salève s'est chiffrée à environ 898 euros en 2024 (contre 959 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Collonges-sous-Salève À Collonges-sous-Salève, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Valérie Thoret-Mairesse (Divers droite) a surclassé ses rivaux en récoltant 34,15% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Vincent Lecaque (Divers centre) a capté 34,03% des bulletins valides. Le faible écart entre les candidats laissait place à un deuxième tour sans certitude. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Valérie Thoret-Mairesse l'a finalement emporté avec 411 suffrages (41,26%), face à Vincent Lecaque rassemblant 31,42% des votants et Gérard Baron obtenant 272 suffrages (27,30%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir une large victoire marquée par un écart significatif. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées, ajoutant 135 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Collonges-sous-Salève, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases.