Résultat municipale 2026 à Collonges-sous-Salève (74160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Collonges-sous-Salève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Collonges-sous-Salève, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Collonges-sous-Salève [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte GONDOUIN
Brigitte GONDOUIN (23 élus) RÉAGISSONS POUR COLLONGES 		688 64,48%
  • Brigitte GONDOUIN
  • Christian DUTOIT
  • Nathalie CORVAÏA
  • Frédéric MEGEVAND
  • Bénédicte GEORGE
  • Fabrice GILSON
  • Aurélie PATOUX
  • Philippe CHASSOT
  • Valérie MADALA
  • François DRICOURT
  • Marie-Agnès QUINTERO
  • Frédéric PEREZ
  • Sarah BERNDT
  • Martial LAPLACE
  • Danielle THÉVENOZ
  • William PICOUX
  • Monique MÜHLEMANN
  • François VECKRINGER
  • Elena BRAJEUX-GELI
  • Alexandre DESCOMBES
  • Chantal CHAPPUIS
  • Cédric DESARZENS
  • Annie HYVERT
Hugo SERVANT
Hugo SERVANT (4 élus) LE RENOUVEAU POUR COLLONGES 		379 35,52%
  • Hugo SERVANT
  • Corinne ANSELMETTI
  • Henri DE MONCEAU
  • Dalilha ROCHON
Participation au scrutin Collonges-sous-Salève
Taux de participation 51,84%
Taux d'abstention 48,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 1 083

Source : ministère de l’Intérieur

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