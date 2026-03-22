Résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colmar [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Colmar sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Colmar.
L'actu des élections municipales 2026 à Colmar
11:51 - Eric Straumann et Yves Hemedinger aux premières places la semaine dernière
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Colmar, c'est Eric Straumann (Divers droite) qui a pris l'avantage avec 34,37 % des votes. À sa suite, Yves Hemedinger (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 25,10 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. La première place, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Eric Straumann, mais il a enregistré une petite baisse de 3 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, avec 15,65 %, Nathalie Aubert, étiquetée Extrême droite, s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Frédéric Hilbert, avec la nuance Union de la gauche, a rassemblé 12,60 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Colmar, le vote a enregistré une participation de 45,24 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Colmar
Le deuxième tour des élections municipales à Colmar a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frédéric Hilbert
Liste d'union à gauche
VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Nathalie Aubert
Liste d'extrême droite
POUR COLMAR 2026
|
|
Yves Hemedinger
Liste divers droite
Fiers d'être Colmariens
|
|
Eric Straumann
Liste divers droite
ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Colmar
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric STRAUMANN (Ballotage) ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE
|6 664
|34,37%
|Yves HEMEDINGER (Ballotage) Fiers d'être Colmariens
|4 867
|25,10%
|Nathalie AUBERT (Ballotage) POUR COLMAR 2026
|3 035
|15,65%
|Frédéric HILBERT (Ballotage) VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|2 443
|12,60%
|Bruno DELTOUR Colmar, ville verte et engagée!
|1 620
|8,36%
|Dominique MORICONI Colmar citoyenne, verte et solidaire
|505
|2,60%
|Gilles SCHAFFAR Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|253
|1,30%
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|45,24%
|Taux d'abstention
|54,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|19 778
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Colmar
- Colmar (68000)
- Ecole primaire à Colmar
- Maternités à Colmar
- Crèches et garderies à Colmar
- Classement des collèges à Colmar
- Salaires à Colmar
- Impôts à Colmar
- Dette et budget de Colmar
- Climat et historique météo de Colmar
- Accidents à Colmar
- Délinquance à Colmar
- Inondations à Colmar
- Nombre de médecins à Colmar
- Pollution à Colmar
- Entreprises à Colmar
- Prix immobilier à Colmar