Résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Colmar

Le deuxième tour des élections municipales à Colmar a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frédéric Hilbert
Frédéric Hilbert Liste d'union à gauche
VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
  • Frédéric Hilbert
  • Caroline Sanchez
  • Fabien Eymas
  • Annie Lemire
  • Francois Lentz
  • Souad Boutaleb
  • Christophe Roussel
  • Melike Duman
  • Jean-Marc Mayer
  • Nathalie Baronnet
  • Lino Basso
  • Véronique Mattlinger
  • Thomas Risser Effertz
  • Nelly Floderer
  • Max Fritsch
  • Sandrine Murschel
  • Florian Cosset
  • Laetitia Vocelle
  • Gaétan Leclerc
  • Myriam Layer
  • Marc Fouinat
  • Céline Weiss
  • Belkacem Benghada
  • Marion Krafft
  • Clément Spitz
  • Céliane Ganter
  • Pascal Garnier
  • Sylvie Pépin-Fouinat
  • Pierre Brossaud
  • Marie-Odile Battesti
  • Lucas Hilbert
  • Anne Hausser
  • Joanny Karft
  • Charlotte Guilbert
  • Fabien Roth
  • Cécile Terrier
  • Florian Weiss
  • Anne-Claire Gougou
  • Emmanuel Joly
  • Catherine Fender
  • Emmanuel Drusini
  • Hélène Freidenberg
  • Marc Ulrich
  • Anne-Marie Wucher
  • Balaji Balakirouchenane
  • Delphine Jonville
  • Benoît Zugmeyer
  • Alison Ober
  • Pierre Ackermann
  • Pauline Sanchez
  • Stéphane Deneyrat
Nathalie Aubert
Nathalie Aubert Liste d'extrême droite
POUR COLMAR 2026
  • Nathalie Aubert
  • Yann Durriere
  • Fabiola Molina-Lopez
  • Alain Kott
  • Isabelle Vatel
  • Mathieu Kott
  • Armelle Durand
  • Sandy Klein
  • Virginie Gothscheck
  • Pierre Philipp
  • Isabelle Daval
  • Alain Antoine Del Medico
  • Cyrielle Couval
  • Pierre Labrousse
  • Isabelle Seiler
  • Gérard Renis
  • Nicole Maurer
  • Serge Picot
  • Evelyne Laemmel
  • Stéphane Durozey
  • Delphine Belland
  • Gérard Mantovanelli
  • Cassandra Sachs
  • Matthieu Metzger
  • Jasmine Laemmel
  • Quentin Baumann
  • Cindy Henry
  • Guillaume Barsotti
  • Sylviane Schuler
  • Jean-Paul Gley
  • Stéphanie Kuntzmann
  • Philippe Hessle
  • Christine Roy
  • Richard Munier
  • Monique Boyenval
  • Patrice Mebold
  • Madeleine Gamelin Serra
  • Louis Thum
  • Veronique Thomann
  • Eric Brino
  • Marie Diaconu
  • Matteo Joncour
  • Joëlle Jean
  • Guy Rastaetter
  • Suzanne Pfister
  • Johan Justa
  • Nelly Rivat
  • Robert Joël Schwald
  • Odile Halm
Yves Hemedinger
Yves Hemedinger Liste divers droite
Fiers d'être Colmariens
  • Yves Hemedinger
  • Céline Golly
  • Olivier Roth
  • Monique Fritsch
  • Adrien Wild
  • Cindy Hueber
  • Jean-François Cerfon
  • Sandrine Wybrecht
  • Philippe Jehin
  • Sandrine Feist
  • Claude Sembach
  • Sandrine Bonaton
  • Laurent Dibling
  • Stéphanie Adelson
  • Mohamed Zebatte
  • Vanessa Bourbon
  • Steve Crausaz
  • Patricia Remy
  • Hasan Gozel
  • Armelle Sass
  • Olivier Varennes
  • Jeanne Monsché
  • Gilles Tursin
  • Monique Bouston
  • Patrick Puppinck
  • Christine Froehly
  • Marc Glasser
  • Adeline Blec
  • Raphaël Torres
  • Rachel Herrgott
  • Cédric Canals
  • Laura Pfeiffer
  • Bernard Blatz
  • Silvia Lauter
  • Jérôme Ropers
  • Johanna Brandt
  • Claude Fuchs
  • Nathalie Dufreney
  • Mike Buhr
  • Mireille Muller
  • Thierry Kentzinger
  • Sylvie Rizzo-Schwindenhammer
  • Marc Delloue
  • Alexandra Di Giulio
  • Thierry Gruneisen
  • Dominique Szele
  • Michael Donath
  • Pia Keller
  • Francis Fix
  • Estelle Kernbeiss
  • Pierre Mangold
Eric Straumann
Eric Straumann Liste divers droite
ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE
  • Eric Straumann
  • Odile Uhlrich-Mallet
  • Pascal Sala
  • Nathalie Prunier
  • Christian Meistermann
  • Claudia Chatelus
  • Alain Ramdani
  • Emmanuella Rossi
  • Olivier Zinck
  • Fréderique Schwob
  • Barbaros Mutlu
  • Claudine Mathis
  • Michel Spitz
  • Cécile Thevenin
  • Tristan Denéchaud
  • Christine Laissue-Stravopodis
  • Dominique Butterlin
  • Aurore Reinbold
  • Eric Loesch
  • Nora Ouissi
  • Bernard Gerber
  • Isabelle Fuhrmann
  • Pascal Weill
  • Héléne Bulle
  • Jérôme Guison
  • Claudine Ganter
  • Kevin Martin
  • Léna Duman
  • Ossama Tikradi
  • Wilhelmine Robert
  • Jean-Marc Bernaud
  • Marie-Etiennette Lerolle
  • Laurent Denzer-Figue
  • Patricia Keller
  • Richard Schalck
  • Amandine Baliry
  • Alexandre Peter
  • Fabienne Houbre
  • Monire Aziz
  • Déborah Sellge
  • Eddy Vingataramin
  • Lucie Spannagel
  • Mahmut Elvan
  • Sophie Rochdi-Claudepierre
  • Marc Perego
  • Anaïs Formwald
  • Cosimo Tamburrino
  • Michele Grand
  • Vincent Deparis
  • Marketa Macudova
  • Christophe Elchinger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Colmar

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric STRAUMANN
Eric STRAUMANN (Ballotage) ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE 		6 664 34,37%
Yves HEMEDINGER
Yves HEMEDINGER (Ballotage) Fiers d'être Colmariens 		4 867 25,10%
Nathalie AUBERT
Nathalie AUBERT (Ballotage) POUR COLMAR 2026 		3 035 15,65%
Frédéric HILBERT
Frédéric HILBERT (Ballotage) VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 		2 443 12,60%
Bruno DELTOUR
Bruno DELTOUR Colmar, ville verte et engagée! 		1 620 8,36%
Dominique MORICONI
Dominique MORICONI Colmar citoyenne, verte et solidaire 		505 2,60%
Gilles SCHAFFAR
Gilles SCHAFFAR Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		253 1,30%
Participation au scrutin Colmar
Taux de participation 45,24%
Taux d'abstention 54,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 19 778

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Haut-Rhin ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Haut-Rhin. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Colmar

En savoir plus sur Colmar