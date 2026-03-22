Résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar : les résultats du 2e tour

Programme de Frédéric Hilbert à Colmar (VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE)

Engagement pour l'environnement

Le projet vise à préparer Colmar aux défis du réchauffement climatique. Cela inclut la multiplication des zones de fraîcheur et la promotion de la rénovation énergétique des bâtiments. L'objectif est de créer un cadre de vie plus sain et durable pour tous les habitants.

Sécurité et bien-être public

Renforcer la sécurité dans l'espace public est une priorité pour l'équipe de Frédéric Hilbert. Des moyens supplémentaires seront alloués pour prévenir et sanctionner les atteintes à la sécurité. Cela vise à garantir un environnement plus sûr pour tous les Colmariens.

Équilibre entre résidents et tourisme

Le projet cherche à rétablir un équilibre entre la vie quotidienne des résidents et l'afflux touristique. L'objectif est que chaque habitant puisse profiter de Colmar sans être perturbé par le tourisme. Cela implique des mesures pour améliorer la qualité de vie dans la ville.

Accessibilité et logement

Construire de nouveaux logements tout en préservant les espaces naturels est une priorité. L'équipe souhaite faciliter l'accès au logement pour tous les Colmariens, en répondant aux besoins de chaque génération. Cela inclut également la création de lieux de rencontre intergénérationnels.