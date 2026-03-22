Résultat de l'élection municipale 2026 à Colombes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Colombes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Colombes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Colombes.
L'actu des élections municipales 2026 à Colombes
11:52 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Dimanche dernier à Colombes, le scrutin a mobilisé 53,54 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Joakim Giacomoni (Les Républicains) qui a pris l'avantage en récoltant 31,81 % des suffrages exprimés. Ensuite, Patrick Chaimovitch (Europe Ecologie-Les Verts) est arrivé en deuxième position avec 18,23 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Valentin Narbonnais, étiqueté Parti socialiste, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Jordan Robichon, portant la nuance La France insoumise, a terminé avec 10,72 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Colombes
Le deuxième tour des élections municipales à Colombes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joakim Giacomoni
Liste des Républicains
Colombes est une chance
|
|
Patrick Chaimovitch
Liste d'union à gauche
Avec vous pour Colombes, Populaire, Ecologiste et Solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Colombes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joakim GIACOMONI (Ballotage) Colombes est une chance
|8 674
|31,81%
|Patrick CHAIMOVITCH (Ballotage) Avec vous pour Colombes, Populaire, Ecologiste et Solidaire
|4 971
|18,23%
|Valentin NARBONNAIS (Ballotage) Colombes en mieux - La gauche démocratique, républicaine et écologiste
|4 326
|15,86%
|Jordan ROBICHON (Ballotage) Colombes Populaire
|2 924
|10,72%
|Nadia FRONTIGNY Colombes C Vous
|2 522
|9,25%
|Amélie DELATTRE ENSEMBLE, REVELONS COLOMBES
|2 486
|9,12%
|René KIMBASSA Colombes en ordre
|1 127
|4,13%
|Julien PUERTAS LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|241
|0,88%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|53,54%
|Taux d'abstention
|46,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 956
Source : ministère de l’Intérieur
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