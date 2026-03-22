Résultat de l'élection municipale 2026 à Colombes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Colombes

Le deuxième tour des élections municipales à Colombes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joakim Giacomoni
Joakim Giacomoni Liste des Républicains
Colombes est une chance
  • Joakim Giacomoni
  • Leïla Leghmara
  • Alexandre Giudicelli
  • Hélène Malet
  • Denis Butaye
  • Yamina Taton
  • Sébastien Perrotel
  • Alexandra Durrieu
  • Antoine Pian
  • Sandrine Barbé
  • Hakim Naït Chalal
  • Magali Filhue
  • Abdeslam Koulouh
  • Anne Pouligny
  • Gilles Bouyssou
  • Anne-Claire Hoareau
  • Paul Azoug
  • Nora Djellab
  • Michaël Thine
  • Karin Nironi
  • Hervé Hemonet
  • Solène Joulin
  • Jean-Philippe Burtin
  • Udanthi Narahenpitage
  • Yves Pique
  • Diane de Longueville
  • Arnaud Thorel
  • Huguette Nemer
  • Aubin Minesi
  • Sondes Khemiri
  • Eddy Elmaleh
  • Clara Lemainque
  • Christophe Joube
  • Blandine Férey
  • Kaci Brik
  • Chanez Herbanne
  • Rédha Djelaibia
  • Catherine Barkati
  • Mohammad Komat
  • Fabienne Koskas
  • Pierre Dépret
  • Patricia Finotello
  • Jules Dufraiche
  • Ségolène Joyeux
  • Antoine Chambourdon
  • Eva Belkacemi
  • Salah Boucherit
  • Odette Geslin
  • Jean-Louis Daubian
  • Patricia Taieb
  • Messaoud Bordji
  • Nathalie Myoux
  • Tarek Wehbe
  • Jacqueline Borde
  • Filipe Choupina
Patrick Chaimovitch
Patrick Chaimovitch Liste d'union à gauche
Avec vous pour Colombes, Populaire, Ecologiste et Solidaire
  • Patrick Chaimovitch
  • Soraya Mesbahi
  • Valentin Narbonnais
  • Fatoumata Sow
  • Jordan Robichon
  • Rania Hattabi
  • Nordine Khelika
  • Hayat Achik
  • Soulymane Salym
  • Cécilia Aladro
  • Malik Benbelaid
  • Sabine Linguanotto
  • Mamadou Konte
  • Salima Gueddouchi
  • Boris Dulac
  • Perrine Tricard
  • Aymane Thegat
  • Yaye Amy Diop
  • Yahia Bouchouicha
  • Ismahène Seddik
  • Suleiman Kante
  • Mancita Fofana
  • Baptiste Bonzon
  • Fabienne Dos Santos
  • Lionel Faubeau
  • Aramata Diarra
  • Pierre-Jean Stephan
  • Clémentine Leyer
  • Nicolas Duthoit
  • Chrystelle Méthon
  • Leopold Michallet
  • Valentine Pressard
  • Quentin Demmer
  • Magali Ricordeau
  • Mathis André
  • Camille Boadas
  • Paul Carden
  • Stella Natchkebia
  • Said Kara
  • Audrey Phanor
  • Amine Achik
  • Fatiha Mayouf
  • Abdelkader Guehmoudi
  • Nivetha Saravanamuttu
  • Pierre Thomas
  • Rokia Camara
  • Rémy Choury
  • Louane Da Silva
  • Malik Habibi
  • Sarah Menouni
  • Sofiane Sidhoum
  • Aïcha Bouharz
  • Kenzi Manallah
  • Michèle Etcheberry
  • Pierre Parreaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Colombes

Tête de listeListe Voix % des voix
Joakim GIACOMONI
Joakim GIACOMONI (Ballotage) Colombes est une chance 		8 674 31,81%
Patrick CHAIMOVITCH
Patrick CHAIMOVITCH (Ballotage) Avec vous pour Colombes, Populaire, Ecologiste et Solidaire 		4 971 18,23%
Valentin NARBONNAIS
Valentin NARBONNAIS (Ballotage) Colombes en mieux - La gauche démocratique, républicaine et écologiste 		4 326 15,86%
Jordan ROBICHON
Jordan ROBICHON (Ballotage) Colombes Populaire 		2 924 10,72%
Nadia FRONTIGNY
Nadia FRONTIGNY Colombes C Vous 		2 522 9,25%
Amélie DELATTRE
Amélie DELATTRE ENSEMBLE, REVELONS COLOMBES 		2 486 9,12%
René KIMBASSA
René KIMBASSA Colombes en ordre 		1 127 4,13%
Julien PUERTAS
Julien PUERTAS LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		241 0,88%
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 53,54%
Taux d'abstention 46,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 956

Source : ministère de l’Intérieur

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