Programme de Joakim Giacomoni à Colombes (Colombes est une chance)

Candidature de Joakim Giacomoni

Joakim Giacomoni se présente comme candidat à la mairie de Colombes avec une solide expérience dans les affaires publiques. Il met en avant son parcours professionnel au sein du Racing Club de France 92 et dans une grande collectivité territoriale d'Europe. Son engagement est motivé par une volonté de redonner à Colombes une place d'honneur et d'améliorer la vie quotidienne des habitants.

Soutiens politiques

La candidature de Joakim Giacomoni bénéficie du soutien de plusieurs figures politiques influentes, dont Valérie Pécresse et Philippe Juvin. Ces soutiens renforcent la légitimité de sa campagne et témoignent d'un large rassemblement autour de sa vision pour Colombes. Ce soutien est crucial pour mobiliser les électeurs et créer une dynamique positive en vue des élections.

Projets pour Colombes

Le programme de Joakim Giacomoni inclut des projets ambitieux tels que la création d'un nouveau poste de police municipale et la rénovation d'infrastructures clés. Il prévoit également l'ouverture de nouvelles maisons de la gastronomie et des familles, ainsi que l'augmentation du nombre de places en crèche. Ces initiatives visent à améliorer la sécurité, le cadre de vie et les services offerts aux habitants.

Sondage d'opinion

Un sondage réalisé par cluster17 montre que Joakim Giacomoni est en tête des intentions de vote avec 23%. Ce résultat indique une forte adhésion à sa candidature parmi les électeurs de Colombes. Le sondage souligne également la nécessité pour les électeurs de voter utile dès le premier tour pour soutenir son projet.