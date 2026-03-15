En direct

19:19 - Élections municipales à Colombier-Saugnieu : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Colombier-Saugnieu comme partout ailleurs. Avec ses 2 859 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 294 entreprises, Colombier-Saugnieu est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,32%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 162 personnes (5,67%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Dans cette diversité sociale, 51,13% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2051,69 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Colombier-Saugnieu, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel est le poids du RN à Colombier-Saugnieu ? Le mouvement nationaliste était absent à la dernière bataille municipale à Colombier-Saugnieu il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 36,66% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 57,54% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 36,22% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Colombier-Saugnieu comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 52,15% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 54,39% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 71,78% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Tiffany Joncour.

16:58 - Quelle participation attendre à Colombier-Saugnieu aux municipales ? Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Colombier-Saugnieu sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation s'était élevée à 62,74 % à la fin du premier tour, une affluence particulièrement forte alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur la compétition. Rappelons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 80,49 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 59,24 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 75,77 % au premier tour, contre 48,15 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez participative.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Colombier-Saugnieu il y a deux ans Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Colombier-Saugnieu restait à l'époque un territoire bleu marine, confortant son ancrage historique. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,15%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Tiffany Joncour (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 54,39% au premier tour, devant Sarah Tanzilli (Majorité présidentielle) avec 20,74%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Tiffany Joncour culminant à 71,78% des voix sur place.

14:57 - Colombier-Saugnieu : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Colombier-Saugnieu soutenaient en priorité Alain Pechereau (RN) avec 36,22% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Sarah Tanzilli (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 68,52% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Colombier-Saugnieu accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 36,66%, devant Emmanuel Macron qui recueillait 24,70%. Lors de la finale de l'élection à Colombier-Saugnieu, les électeurs accordaient 57,54% pour Marine Le Pen, contre 42,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Colombier-Saugnieu se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Colombier-Saugnieu depuis 2020 ? Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Colombier-Saugnieu entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 3,51 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 6 150 € la même année. Une somme bien en-dessous des 127 000 euros engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Colombier-Saugnieu s'est établi à environ 27,67 % en 2024 (contre 16,64 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Colombier-Saugnieu s'est établi à 3 020 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 2 512 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match de l'élection à Colombier-Saugnieu n'avait pas eu de second tour en 2020 Lors des élections municipales il y a 6 ans à Colombier-Saugnieu, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote à l'époque, Pierre Marmonier a pris la première place en totalisant 51,80% des voix. À ses trousses, Sandrine Auquier a recueilli 560 votes (48,19%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Colombier-Saugnieu, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.