Résultat municipale 2026 à Colombier-Saugnieu (69124) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Colombier-Saugnieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Colombier-Saugnieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Colombier-Saugnieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine AUQUIER
Sandrine AUQUIER (18 élus) RESTONS VILLAGE 		878 55,36%
  • Sandrine AUQUIER
  • Cyrille ARNOL
  • Sabrina LAGAT
  • Pascal AGUIRRÉ
  • Léa TSOUNIAS
  • Christophe BESETTE
  • Patrcia DESAGE
  • Nicolas FRÉTEAU
  • Laurianne FAUROBERT
  • Jean-Pierre FERLET
  • Edwige CHARBOUILLOT
  • Morgan ALLAROUSSE
  • Evelyne CERVERA
  • Yves CORON
  • Véronique ARCHINET
  • Alain TOMBALIANT
  • Anita ARCHONTARAS
  • Sylvain GUILLAUD
Pierre MARMONIER
Pierre MARMONIER (5 élus) Cap sur l'avenir 		708 44,64%
  • Pierre MARMONIER
  • Marie-Laure REYPE-ALLAROUSSE
  • Michel- Ange GARCIA
  • Catherine LOPEZ
  • Jean-Michel MARCHAND
Participation au scrutin Colombier-Saugnieu
Taux de participation 74,00%
Taux d'abstention 26,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 1 617

Source : ministère de l’Intérieur

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